Soy Leyenda: lo que sabemos hasta el momento de la anunciada secuela

Se prepara una secuela con Will Smith.

Estrenada en 2007, la película postapocalíptica Soy Leyenda resultó ser un gran éxito comercial para Warner Bros. Desde entonces se ha hablado de la posibilidad de una secuela, pero por década y media no hubo novedades concretas. Sin embargo, meses atrás se conocieron algunos detalles sobre el estado de esta producción, demostrando que la continuación del éxito de Will Smith está en marcha.

La primera confirmación de la secuela de Soy Leyenda llegó en marzo de 2022, cuando se aseguró que el guionista ganador del Oscar, Akiva Goldsman, regresaría para escribir el libreto. Las ideas iniciales apuntaban a que se trataría de una precuela protagonizada por Will Smith, pero finalmente no se avanzó por esa senda. En una entrevista con Deadline, Goldsman detalló que la película sería una continuación del filme de 2007.

Si bien Soy Leyenda 2 se encuentra en instancias de desarrollo y detalles concretos sobre su trama permanecen ocultos para la prensa, Goldsman adelantó que la historia en la que trabaja tendrá lugar décadas después de los acontecimientos de la primera película. El guionista también señaló a The Last of Us como una fuerte inspiración para la secuela y admitió que le interesaba examinar un mundo postapocalíptico después de que la naturaleza se hubiera apoderado de él una vez más.

Otra de las mayores sorpresas que llegó con la confirmación del proyecto es que Will Smith volvería a encarnar a Robert Neville en Soy Leyenda 2, algo que el mismo alentó a partir de un posteo en su Instagram personal por 2022. Esto resultó bastante llamativo para el público debido a la suerte del personaje en la película dirigida por Francis Lawrence. Sin embargo, se sugirió que la nueva película podría prescindir del final original y en su lugar, la secuela seguiría el final alternativo revelado más tarde que es mucho más fiel al libro de Richard Matheson, El último hombre en la tierra.

Aunque el nivel de participación del actor titular no está claro, también es probable que el rol protagónico esta vez no recaiga en él solamente sino en el segundo anunciado, la estrella de Creed, Michael B. Jordan.

Por el momento, no se ha confirmado un director para el proyecto ni fechas estimadas de producción o rodaje. De manera que, si bien la secuela continúa en los planes de Warner Bros., puede que pasen algunos años hasta que finalmente llegue a las salas de cine.

Soy Leyenda se encuentra disponible en Latinoamérica a través de HBO Max y Prime Video.

Seguir leyendo: