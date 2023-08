PRIMERAS IMPRESIONES | Mortal Kombat 1: Un juego excelente con una beta que deja mucho que desear

Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios.

Como alguien que viene siguiendo todo lo que tiene que ver con Mortal Kombat 1, la beta que tuvo lugar este pasado fin de semana me resulta bastante confusa. A menos de un mes del lanzamiento, uno podría esperar que esta muestra del juego que tanto esperamos sea de lo mejor, para dejarnos con ganas de tener el producto final en nuestras manos. En cierto punto, se logra ese cometido, pero quizás no por las mejores razones.

Mortal Kombat 1 es, por enésima vez, una reimaginación de la serie de NetherRealm Studios. Si bien la historia continuará la trama de Mortal Kombat 11, la jugabilidad seguirá siendo el típico juego en un plano 2D, aquel que todos amamos. Lejos están ya los días en los que Mortal Kombat pasaba de género en género, y de plano dimensional a plano dimensional. La fórmula ya fue restablecida, y más allá de los experimentos que puedan llegar a darse, como la implementación de variaciones de personajes en Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11, uno ya sabe a grandes rasgos qué esperar.

Es por eso que quizás esta beta de Mortal Kombat 1 decidió obviar muchas cosas. En principio, no hubo ningún tipo de tutorial. La beta solamente ofrecía dos opciones de juego: las clásicas torres de arcade tan famosas desde el primer Mortal Kombat, y peleas online. No había manera, tampoco, de poder practicar nada en esta beta, al menos no de manera controlada como uno puede hacerlo en un modo entrenamiento. En lo que respecta a esta beta del juego, había que aprender a jugar sobre la marcha, lo que quizás no es lo ideal cuando se trata de un juego de peleas.

Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios.

Ahora bien, Mortal Kombat 1 es bastante similar a su predecesor en la mayoría de sus mecánicas: cada personaje tiene su lista de movimientos, combos y habilidades especiales, las cuales en gran medida se mantienen de juegos anteriores. Si uno sabe más o menos cómo jugar con Sub-Zero en Mortal Kombat 11, lo único que tendrá que aprender del personaje son los nuevos movimientos de Mortal Kombat 1 y las ligeras diferencias que pueden presentar los movimientos viejos.

El verdadero problema de no tener una forma de practicar, radica en que las novedades de Mortal Kombat 1 no son quizás tan simples como parecen. El nuevo sistema de Kameo Fighters suena sencillo: con un botón podemos llamar a un personaje que nos acompaña para que realice una técnica, la cual dependerá de la dirección que utilicemos al llamarlo. Sin embargo, cada Kameo Fighter tiene como mínimo tres técnicas altamente diferentes, y las situaciones en las que uno puede encontrarle su utilidad también depende del personaje principal que usemos.

Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios.

En esta beta en particular, el elenco de personajes fue demasiado reducido. Como personajes jugables contábamos con Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Liu Kang, Johnny Cage y Li Mei, mientras que los Kameo Fighters eran Sonya, Kano, Jax y Frost. A simple vista, uno podría pensar que con solamente Li Mei como personaje nuevo, en relación a Mortal Kombat 11, el resto del elenco sería familiar para quienes hayan jugado el título anterior. Lo cierto es que algunos de estos personajes presentan cambios que pueden llegar a descolocar a quienes vengan con esa confianza.

Kenshi, por ejemplo, ahora es lo que se conoce en la jerga del género como un “puppet character”, lo que significa que además de controlar a Kenshi el jugador controlará a un personaje extra, que en este caso es un espíritu samurai que el personaje puede invocar en medio de la pelea. Johnny Cage, en cambio, perdió su icónico proyectil verde, lo que limita sus opciones a distancia, pero, a la vez, ganó un sistema completamente nuevo con un medidor que al llenarlo le permite utilizar movimientos especiales en sucesión sin problemas.

Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios.

Son estos cambios, que pueden parecer pequeños, los que en realidad le dan ese aire de novedad a Mortal Kombat 1, y a la vez los que dejaron a esta beta un poco mal parada. Mortal Kombat, y los juegos de NetherRealm Studios en general, siempre fueron muy buenos en sus tutoriales y explicaciones, pero estos elementos estuvieron completamente ausentes en la beta. Como alguien que está familiarizado con los juegos del estudio, no tuve demasiado problema, y tengo la seguridad de que en el lanzamiento final esto no será un inconveniente, pero sí me dejó con un mal sabor en esta ocasión.

Más allá de esos detalles, el juego en sí es casi impecable. La jugabilidad de Mortal Kombat 1 es una evolución de lo presentado en el título anterior, e incluso remite a las épocas del Mortal Kombat del año 2011, que muchos consideran como la mejor entrega de la serie. A pesar de tener un listado reducido de personajes en esta beta, la creatividad de NetherRealm Studios para diseñar personajes, tanto en lo jugable como en lo estético, está en su mejor forma.

Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios.

El apartado online, que quizás era el atractivo principal de la beta, también muestra un altísimo nivel de calidad. Si bien todas mis partidas tenían, según el juego, más de 200 milisegundos de ping, creo que ningún juego de peleas me ha ofrecido conexiones online de tan buen nivel como las que tuve en Mortal Kombat 1 hasta ahora. NetherRealm Studios realmente está demostrando que se toman en serio la experiencia online, y en ese sentido me resulta imposible pensar en algo negativo.

Lo que sí me genera quejas tiene que ver con lo que rodea a dicha experiencia online, y es que al menos en esta beta, NetherRealm Studios parece haberse quedado en el tiempo. Hoy en día es raro ver que un juego de peleas no le permita al jugador entrenar mientras el juego encuentra una partida, pero esta opción no existía en esta beta. Mi preocupación es si esto seguirá así en el lanzamiento final, ya que es muy aburrido sentarse mirando una pantalla de espera mientras que juegos como Tekken 8 lo dejan a uno entrenar a la vez que se busca un oponente online.

Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios.

Esta sensación de falta de modernización también se puede ver en otros detalles que quizás son más pequeños pero que juntos se amplifican. La lista de movimientos, por ejemplo, carece de cualquier indicación visual sobre cómo es el movimiento que uno está intentando ejecutar. En estos tiempos, la mayoría de los juegos de pelea ofrece una pequeña demostración para que el jugador tenga una guía visual de qué es lo que el juego pretende que haga, pero en Mortal Kombat 1 brilla por su ausencia.

Lo mismo sucede también con la información de los cuadros por segundo y otros datos más de los movimientos. Mortal Kombat 1 ofrece toda esta información clave en el menú de pausa, algo que no solo le quita el ritmo al combate, sino que uno no puede consultar en medio de una pelea online. Los juegos modernos presentan estos datos en el mismo modo práctica de manera mucho más dinámica y útil, pero NetherRealm Studios sigue recurriendo a esta modalidad que ya quedó anticuada hace años. Quizás con ver el modo práctica del juego final estas quejas se disipen, pero en esta beta esa es la impresión que deja el juego.

Mortal Kombat 1, de NetherRealm Studios.

Lo cierto es que Mortal Kombat 1 tiene todas las posibilidades de ser uno de los juegos de pelea más exitosos de los últimos años, pero esta beta no pudo demostrar eso. El juego en sí es excelente, y el online es tan increíble que es difícil entender cómo NetherRealm Studios logró algo de tanta calidad. Sin embargo, con un elenco de personajes tan reducido, una lista tan corta de modos jugables y defectos que uno no sabe si seguirán presentes en el lanzamiento final, la beta no ayudó demasiado al juego.

Así y todo, Mortal Kombat es Mortal Kombat, y es imposible no creer que el producto final será un espectáculo. Estoy más que seguro que el juego que tendremos en nuestras manos el 19 de septiembre valdrá la pena esta espera que cada vez se complica más.

Seguir leyendo