TOP | Blasphemous 2: 5 detalles que tienes que saber antes de jugarlo

El Penitente ha despertado. En Blasphemous 2, la historia se reanuda donde terminó el DLC Wounds of Eventide, donde The Heart in the Sky anunció el regreso de The Miracle y predijo el nacimiento de un nuevo niño milagro.

En 2019, The Game Kitchen nos tomó por sorpresa con Blasphemous, un título de acción y plataformas que ostentaba un nivel de detalle artístico pocas veces visto. Pronto se transformó en un clásico moderno y, gracias a las evidentes influencias de las sagas Dark Souls y Castlevania, el boca a boca hizo el resto del trabajo.

Luego de un gran DLC, el estudio español se dispuso hacer una secuela superadora y enfocarse más en el aspecto metroidvania del título. En el proceso, Blasphemous 2 incorporó una serie de cambios radicales a su propuesta jugable. Por eso te traemos estos 5 detalles que tienes que saber antes de jugarlo, tal vez encuentres la razón que necesitabas para decidirte a derrotar a El Milagro una vez más.

La inspiración artística garantiza que el pixel art sea “una obra de arte”

The Game Kitchen siempre fue claro a la hora de hablar de las obras que inspiraron el universo de Blasphemous. De hecho, el uso del folklore español y la parafernalia católica es uno de sus tantos encantos. Sin embargo, la idea no es criticar las tradiciones ni enviar un mensaje anticatólico, es más, no hay un solo crucifijo en todo Blasphemous y hasta donde sé en el segundo tampoco.

Uno de los detalles más interesantes es que el diseño del El Penitente, nuestro héroe, está inspirado en el cuadro “Procesión de disciplinantes” de Francisco de Goya. Pero el resto del mundo también tiene fuertes raíces en otras obras del pintor español, como el fantástico Vuelo de brujas y se nota en cada pincelada de pixel art que embellece este increíble juego.

Un Penitente más ágil para una exploración más libre

El juego fue desarrollado por el estudio español The Game Kitchen.

A diferencia de la primera entrega, Blasphemous 2 está más enfocado en su apartado de metroidvania. El Penitente se siente mucho más liviano, el esquive de barrido es ágil y se vuelve un recurso instintivo para evitar ser dañado. Lo mismo sucede a la hora de saltar y trepar por las paredes, esta nueva destreza mejora la experiencia en general y en especial en las secciones de plataformas.

La progresión no es lineal, los primeros tres objetivos pueden realizarse en cualquier orden. En comparación, esta segunda entrega prioriza la exploración con un mapeado extenso e interconectado repleto de secretos y sectores inaccesibles para volver a revisar con las habilidades adecuadas. En las primeras horas veremos pocos jefes y abriremos muchísimo el mapa.

Un escultor ciego que nos ayudará a sobrellevar los desafíos más peligrosos

Blasphemous 2 ofrece nuevas formas de jugar, con la posibilidad de personalizar y mejorar tu conjunto de habilidades básicas, junto con varias armas únicas nuevas para desatar ataques devastadores contra los enemigos.

La progresión de El Penitente está atravesada por todo lo que lleva equipado, no solo en los nudos de su rosario sino en la repisa de esculturas que tiene en la espalda. Uno de los primeros personajes que conoceremos será El Escultor, un artista ciego que está tallando la figura de una mujer muy importante y nos pedirá ayuda para conseguir ciertas herramientas.

A cambio, El Escultor nos dará estatuillas de madera con efectos pasivos y expandirá la cantidad que podemos equipar en simultáneo. Según cómo las combinemos se habilitarán condiciones especiales que mejorarán sus efectos y, si prestamos atención a los detalles, podremos sacar una ventaja importantísima para garantizar nuestra supervivencia.

Tres armas, tres estilos de combate y tres claves para el desplazamiento

Las historias y los mitos que encuentres te ayudarán a desentrañar la miríada de secretos del juego, permitiéndote comprender mejor este extraño mundo nuevo.

Al comenzar la aventura, al final del brevísimo tutorial, Blasphemous 2 nos dará a elegir entre tres armas distintas. Podremos probarlas contra un maniquí, pero no nos explicarán del todo su importancia. Además de definir nuestro estilo de combate (pesado, intermedio o ligero) cada arma cuenta con una habilidad de desplazamiento única.

El Incensario de guerra Veredicto puede sonar campanas que harán aparecer plataformas invisibles. La espada Ruego al Alba puede destruir las raíces que bloquean ciertas puertas con su ataque descendente y, por último, Sarmiento y Centella tienen un ataque que nos permite teletransportarnos entre espejos. Las armas cumplen un rol fundamental a la hora de la exploración inicial, pero eventualmente las conseguiremos todas.

Oraciones, ejecuciones y habilidades únicas

Blasphemous 2 será lanzado el 24 de agosto para todas las plataformas.

Al igual que en el primer título, Blasphemous 2 ofrece un gran abanico de opciones para que podamos despachar a los enemigos con mayor facilidad. Además de las clásicas ejecuciones, que se pueden activar al aturdir al enemigo, vuelven las plegarias y se suman a los rezos. Unas se enfocan en zonas, abarcando a varios enemigos en simultáneo y las otras están orientadas a enemigos en particular, casi como si fueran proyectiles.

Además, las armas tienen habilidades especiales que cambian radicalmente la experiencia del combate. Veredicto puede cargarse para aturdir en zona y prender fuego a los enemigos. Por su parte, Ruego al Alba habilita el bloqueo con contraataque y un ritual de sangre con propiedades únicas. Finalmente, Sarmiento y Centella permiten hacer parry, atacar con barrida y electrocutar a nuestros oponentes. Ir rotando las armas según los enemigos es la mejor estrategia para que El Penitente sobreviva este nuevo desafío.

