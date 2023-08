TOP | 5 juegos cooperativos y coloridos para jugar si te gustó Moving Out 2

La primera entrega de Moving Out fue un éxito rotundo y su segunda parte salió a la venta el 15 de agosto.

Se suele decir que todo es más feliz y divertido si se disfruta entre amigos, especialmente los videojuegos. Esto es hasta que queremos jugar a un juego cooperativo como Overcooked o Moving Out. Sus colores llamativos y simpáticos personajes nos hacen creer que jugar con nuestros mejores amigos será una experiencia increíble. Pero no, no existe actividad en este mundo que destruya más amistades que adorables y coloridos juegos cooperativos. Sin embargo, estos juegos hacen también que valores más tus relaciones y por eso mismo deberías jugarlos.

Juegos como el reciente Moving Out 2, en el que deberemos poner a prueba todas nuestras habilidades para empacar y acomodar muebles y objetos como un tetris, nos recuerdan el valor de la amistad. Si te gustó la nueva entrega, los siguientes juegos harán que te diviertas por horas.

Unravel Two

Unravel Two fue desarrollado por la compañía sueca Coldwood Interactive y distribuido por Electronic Arts en el 2018.

La unión hace a la fuerza y esta es la base de Unravel Two. En este juego el foco está en formar nuevas relaciones y nutrir nuestras amistades a través de la cooperación. A lo largo de diferentes desafíos, aprenderemos a colaborar para resolver acertijos y vencer enemigos en escenarios interactivos y encantadores.

Los protagonistas son dos muñecos de lana enlazados entre sí, por lo que cada paso que demos tendrá que ser bien coordinado. Pero esto también hará que resolver los obstáculos que se nos presentan se sienta muy recompensante. No te olvides de tener pañuelos a mano porque vas a necesitarlos.

Unrailed!

Unrailed! es un juego de construcción cooperativo desarrollado por el estudio suizo Indoor Astronaut y publicado por Daedalic Entertainment en el 2019.

Subite al chu chu train de la amistad en Unrailed! En este juego nuestra tarea será construir vías junto con amigos a través de los más diversos terrenos y evitar que nuestro tren descarrile. Todos los mapas son generados de forma procedural, así que cada partida será única. Pero también significa que todo será más desafiante y frenético.

Tendremos que recolectar recursos para mejorar nuestro tren y prepararlo para todo tipo de situaciones. La coordinación y cooperación grupal serán esenciales para evitar que esta aventura descarrile hacia el caos absoluto.

Pico Park

Pico Park fue desarrollado por TECOPARK y a pesar de que su lanzamiento estaba planeado para el 2016, no fue hasta el 2019 que salió a la venta.

Siempre está el amigo que cuando todos van a la derecha, va a la izquierda. Ese es el tipo de amigo que no vas a querer en tu equipo cuando juegues a Pico Park. Este multiplayer de hasta ocho personas va a requerir que trabajen en grupo de forma muy coordinada para lograr atravesar los más diversos obstáculos.

Una vez que completen los cuarenta y ocho niveles cooperativos del juego, podrán calmar cualquier tensión con el modo batalla en el que competirán entre todos. También cuenta con un modo infinito en el que podrán volver a trabajar juntos para alcanzar los puntajes más altos y alzarse como el dream team definitivo.

It Takes Two

It Takes Two fue creado por Hazelight Studios y publicado por Electronics Arts en el 2021. Se llevó el premio a Juego del Año en The Game Awards 2021.

El galardonado juego del mítico Josef Fares, It Takes Two nos invita a navegar las complejidades de las relaciones personales. Cody y May son un matrimonio considerando el divorcio, cuando de repente se ven convertidos en muñecos por un hechizo. Este juego presenta también un estilo artístico fantástico y una jugabilidad muy ingeniosa.

Tendremos que enfrentarnos contra enemigos únicos, como una aspiradora abandonada con mucho resentimiento y trabajar juntos para volver a ser humanos y tal vez en el camino salvar la relación. Porque juntos siempre somos mejores.

Overcooked 2

Overcooked 2 es un juego de simulación de cocina creado por Team17 y Ghost Town Games que fue lanzado para todas las plataformas en el 2018.

Cocinar es una de las actividades más relajantes que existen, excepto cuando tienes que hacerlo con amigos que no saben seguir órdenes. En Overcooked 2 el caos reinará en la cocina, mientras intentamos completar los pedidos de nuestros hambrientos comensales a contrarreloj.

En este juego de hasta cuatro jugadores, podremos elegir entre ser un chef panda, perro, gato, unicornio y más, mientras recorremos niveles muy creativos cocinando los platos más deliciosos. Tendremos que ser expertos en dividir tareas y mantener la calma mientras la cocina se prende fuego. Si te gusta tener amigos, no juegues a Overcooked 2.

Seguir leyendo: