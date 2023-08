NOTICIAS | La película de Slime Rancher se encuentra en desarrollo por Story Kitchen

Slime Rancher es la historia de Beatrix LeBeau, una joven y valiente ranchera que emprende una vida a mil años luz de la Tierra, en la "Lejana, Lejana Cordillera", donde intenta ganarse la vida criando slimes.

Quizás por el éxito de la película de Super Mario Bros, quizás por tratarse de uno de los videojuegos mejor valorados de Steam, Slime Rancher tendrá su propia adaptación cinematográfica. El popular juego sandbox de Monomi Park será adaptado a un largometraje y en colaboración con Story Kitchen.

El estudio encargado de llevar el proyecto a buen puerto fue fundado por el creador de John Wick, Derek Kolstad, Dmitri M. Johnson y Mike Goldberg. De acuerdo a Deadline, Slime Rancher no se trata de la primera adaptación de la compañía, sino que recientemente han producido la serie de Tomb Raider y Splinter Cell para Netflix, además de otro contenido relacionado con It Takes Two para Prime Video.

Slime Rancher se lanzó originalmente en 2016 y actualmente tiene una valoración del 98 % en Steam. Con más de seis millones de copias el título se aseguró una secuela. Los juegos tienen un concepto bastante simple: correr por una gran cantidad de mundos coloridos, recogiendo slimes, para luego regresar a tu base y convertirlos en ganancias. Un concepto sencillo y un estilo único que calaron bastante hondo entre los jugadores.

En cuanto a la película, todavía no se ha confirmado quien se encargará de la dirección. Tampoco está claro en qué fase del proceso de producción se encuentra Slime Rancher y si se tratará de un proyecto con actores reales o una película animada, lo que resulta más lógico para este tipo de propuesta.

