NOTICIAS | El estreno de Deadpool 3 se pone en duda tras una nueva actualización de Disney

Desde su anuncio hace casi tres años, Deadpool 3 ha generado mucha expectativa por todo lo que implicaba esta nueva entrega. Por primera vez, el mercenario interpretado por Ryan Reynolds podía hacer de las suyas dentro del conglomerado de Marvel Studios con la readquisición de sus derechos, algo que le permitiría jugar con muchos de sus personajes favoritos.

Pero esta emoción inicial no hizo más que crecer cuando se confirmó que, además, esto significaría el regreso del Wolverine de Hugh Jackman en alguna de sus versiones y el de Elektra de Jennifer Garner. Si bien con Shawn Levy en la dirección todo parecía alinearse, los factores externos parecen golpear a la producción una vez más.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman como Deadpool y Wolverine en el set de grabación.

A través de The Direct, Disney publicó un calendario actualizado con sus películas para los próximos meses y, para desgracia de los aficionados, Deadpool 3 ya no aparece. En lo que respecta a las producciones de Marvel Studios, la que prevalece en el calendario es The Marvels, la película con equipo femenino en manos de Nia DaCosta, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2023.

Otros títulos destacados son lo nuevo de Taika Waititi, Next Goal Wins con fecha de estreno para el 17 de noviembre de 2023 y la Blancanieves con Gal Gadot para el 22 de marzo de 2024. Cabe mencionar que el rodaje de Deadpool 3 ya había iniciado este año, pero la producción debió pararse por tiempo indefinido debido a las huelgas de guionistas y actores vigentes.

Deadpool 3 tenía fecha de estreno para mayo de 2024, fecha que hoy resulta poco probable debido al contexto.

