NOTICIAS | El actor Bruce Lee tendrá su propio anime en el 2024: House of Lee

Tráiler para anunciar House of Lee, el anime de Bruce Lee.

Bruce Lee fue y sigue siendo uno de los íconos más grandes del cine. El actor no solo creó su propia arte marcial, sino que también se convirtió a lo largo de su carrera en una de las figuras más importantes de las películas de acción. Su muerte prematura en el año 1973 fue un fuerte golpe para el mundo de las artes marciales, pero Lee terminó convirtiéndose en una leyenda que continúa siendo relevante hasta el día de hoy. Tanto es así, que Bruce Lee será protagonista de un anime que se lanzará el próximo año: House of Lee.

La hija de Bruce Lee, Shannon Lee, anunció las noticias con motivo del aniversario número 50 de Enter The Dragon, la película más icónica de Bruce Lee. Este nuevo anime será una historia de acción y fantasía en donde Bruce Lee tendrá que juntar a los Dragon Warrior antes de que el mundo caiga en la oscuridad. La inspiración de House of Lee viene de la famosa frase del actor: “Los que no saben que están caminando en la oscuridad nunca buscarán la luz”.

Las artes marciales de Bruce Lee serán protagonistas en House of Lee.

No se conocen muchos más detalles sobre House of Lee. Shannon Lee eligió a la productora Shibuya luego de haber visto su corto animado White Rabbit, pero aún no hay nombres de directores asociados. Shannon especificó que el anime saldrá en algún momento del 2024, por lo que probablemente antes de fin de año se conozcan más detalles.

