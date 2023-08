OPINIÓN | Evolution Championship Series 2023: la comunidad es el evento

La EVO 2023 fue un evento realmente hermoso.

Hoy en día los eventos de esports tienen cada vez más importancia en el mundo del gaming. Lo que en un principio era visto como un disparate, ahora es reconocido como una competencia legítima. Al fin y al cabo, un videojuego de este estilo también requiere un nivel de destreza que no cualquier persona posee. Este pasado fin de semana tuvo lugar en Las Vegas el torneo mundial de juegos de pelea más importante del año: Evolution Championship Series 2023, mejor conocido como EVO, que fue sin dudas uno de los torneos de esports más importantes del 2023.

Personalmente, vengo siguiendo este evento desde hace una década, y tuve el placer de haber asistido en el año 2015. Esa experiencia vivida, más lo que pude presenciar desde mi computadora sobre el evento de este año, refuerzan mi idea de que el atractivo de la EVO no son los juegos en sí, sino la comunidad.

El torneo de Street Fighter 6 cerró un fin de semana mágico.

En esta EVO 2023 los torneos principales fueron varios: Mortal Kombat 11, Melty Blood: Type Lumina, The King of Fighters XV, Dragon Ball FighterZ, Ultimate Marvel Vs. Capcom 3, Tekken 7, Guilty Gear -Strive- y Street Fighter 6. Para mucha gente, la EVO no suele ser más que los torneos de esos títulos y los anuncios que pueden llegar a salir del evento. Si bien es cierto que hubo muchísimas novedades sobre una multitud de juegos de peleas, lo que existe alrededor de los torneos principales es, para mi, clave para entender por qué la EVO es lo que es.

Dos aspectos muy importantes del evento son los torneos Community Showcase y el espacio BYOC, por la sigla de “Bring Your Own Console” que en inglés significa “trae tu propia consola”. El primero es una serie de torneos de juegos más pequeños que reciben premios oficiales provistos por la EVO. Algunos de los juegos de este año fueron títulos recientes como DNF Duel o Soulcalibur VI, pero también se realizaron torneos de juegos clásicos como Street Fighter III: Third Strike o Guilty Gear XX Accent Core Plus R. El área BYOC, en cambio, permite a quien se registre y salga sorteado un espacio para llevar su propia consola y organizar torneos de lo que desee. Es ahí donde pueden verse propuestas más extrañas como Mega Man Battle Network o Virtual On.

Kane Blueriver enfrentándose con quien terminaría siendo el campeón de Ultimate Marvel Vs. Capcom 3, Jibrill.

Pequeños detalles como esos son los que aportan de manera enorme a la sensación de comunidad que se siente en la EVO, pero también los torneos principales en sí ofrecen lo suyo. Cada juego tiene su historia competitiva, al igual que cualquier otro deporte común, y cada jugador tiene detrás a incontables personas alentándolos. Lo que hace a la EVO un evento tan diferente es que las competiciones son prácticamente individuales: un juego de peleas, al menos en este contexto, es un uno contra uno. En cierto punto, considerando todas las narrativas competitivas que trae cada jugador y cada juego, uno podría comparar estas competiciones con la lucha al estilo WWE.

Uno de mis momentos preferidos del evento tuvo lugar en el torneo de Mortal Kombat 11. Los favoritos a ganar eran los mellizos chilenos Matías Martínez y Nicolás Martínez, quienes se perfilaban a ser los participantes de la gran final del torneo. Sin embargo, los torneos en la EVO son de doble eliminación en lugar de eliminación directa, por lo que los mellizos se encontraron en la final del lado de los ganadores, y el derrotado tendría que disputar una pelea más del lado de los perdedores para poder llegar a la gran final y volver a enfrentarse a su hermano.

Los mellizos Martínez enfrentándose en Mortal Kombat 11.

Esta pelea entre mellizos fue realmente un espectáculo donde ambos eligieron al mismo personaje, Johnny Cage, y jugaron de una manera completamente diferente a lo usual demostrando algo increíble: es diferente luchar contra alguien que te cruzás por primera vez en un torneo que pelear contra alguien que, literalmente, conocés desde el momento que naciste. El juego mental que ambos mostraron en esa pelea fue algo que no se vio en ninguno de los otros torneos. Lamentablemente, ninguno de los dos pudo salir campeón del torneo, pero al menos Matías consiguió salir tercero y Nicolás segundo.

Mortal Kombat 11 no fue el único juego donde los latinos llegaron lejos. Otro de los momentos que más disfruté se dio en el torneo de Ultimate Marvel Vs. Capcom 3. Este juego tiene una larga historia dentro de la comunidad de juegos de peleas, y mi competidor favorito siempre ha sido el chileno Nicolás “Kane Blueriver” González. En la EVO 2015, la misma a la que pude ir en su momento, González se coronó como el primer latino campeón de una EVO precisamente en el torneo de Ultimate Marvel Vs. Capcom 3. En esta oportunidad, González quedó en tercer lugar, pero el cariño del público fue destacable durante todo el torneo. Los comentaristas lo apodaron “el campeón de la gente”, y eso se notaba mucho.

Tokido y MenaRD, dos potencias a punto de enfrentarse en Street Fighter 6.

Los demás torneos también tuvieron su cuota de emoción. En Tekken 7 el jugador pakistaní Arslan “Arslan Ash” Siddique se consagró campeón por cuarta vez en el juego, consolidándose como el mejor jugador de Tekken 7 en el mundo de forma definitiva. En Street Fighter 6, el japonés Hajime “Tokido” Taniguchi demostró que a sus 38 años todavía está en plena forma competitiva consiguiendo un cuarto puesto en lo que fue un torneo lleno de idas y vueltas para casi todos los jugadores. La calidad de juego en general que mostró esta EVO 2023 fue impecable en todos los títulos.

Sin embargo, lo más importante sigue siendo la comunidad. Por alguna razón a la que es difícil ponerle palabras, se siente muy especial que haya decenas de miles de personas pendientes de lo que hacen solamente dos. Hay una sensación de pertenencia en estos torneos que es casi palpable, y hace que uno los disfrute todavía más. Desde los comentaristas hasta los presentadores en el escenario, todos reconocen a los espectadores como parte de las peleas, y los mismos competidores se sienten como uno de nosotros.

Angry Bird, el primer campeón de Street Fighter 6.

El momento que logró ponerme emotivo fue cuando el mánager general del evento, Rick Thiher tomó el micrófono para dar uno de varios discursos. Previamente, el público en el estadio había aprovechado un momento en el que las luces estaban apagadas para alumbrar con sus celulares cual canción emocional de un recital. Además, el gobierno del estado de Nevada había premiado a los fundadores de la EVO, los hermanos Tony Cannon y Tom Cannon, con la llave de la ciudad. Thiher comentó a todo el estadio y la gente viendo desde casa que este evento no sería nada sin la comunidad, y aprovechó para agradecer a toda la gente detrás de escena y a todos aquellos que ayudaron a la organización de los torneos. Estos últimos suelen ser simplemente voluntarios que se ofrecen a ayudar, y Thiher contó que su comienzo en la EVO fue justamente haciendo eso. Que alguien que empezó ayudando de manera voluntaria ahora sea uno de los que maneja el evento es muestra de una comunidad muy fuerte y unida.

Lamentablemente, la EVO no siempre fue una gran celebración comunitaria. En el año 2020 otro de los fundadores y en ese entonces CEO del evento, Joey Cuellar, fue acusado por abuso sexual, lo que hizo que muchas otras historias salieran a la luz. Con una comunidad fragmentada por razones más que justas, la EVO necesitaba cambiar y dar prioridad no a los juegos, sino a la gente. Si las personas que asisten al evento no se sienten seguras, entonces no hay evento que disfrutar. Por suerte, Cuellar fue desplazado de su cargo y desde entonces se vienen tomando muchísimas medidas para prevenir cualquier tipo de situación similar. En el 2021 Sony se convirtió en la nueva dueña de la EVO, lo que ayudó al evento a tener una organización más seria y correcta, para garantizar que estas situaciones no se repitan.

La final de Street Fighter 6 fue un momento irrepetible.

Hoy en día la EVO es un evento diferente al que asistí allá en el 2015. Es más grande, sí, pero también mucho más inclusivo y cálido. La comunidad se siente más unida que nunca luego de todo lo que transitó y eso da lugar a que el evento se disfrute cada vez más, ya sea en persona o por Internet. Sin duda el evento crecerá cada vez más, pero esta EVO 2023 me dejó en claro que, siempre y cuando la comunidad siga siendo el evento, va a ser imposible no pasarla bien con los torneos.

