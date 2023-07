Ya está disponible en Steam la demo de Kill the Crows, un juego al estilo Hotline Miami

Kill the Crows, de 5minlab.

En estos tiempos en los que hay tantas cosas para jugar, uno a veces no sabe qué juego vale la pena o no. Especialmente con lo costosos que pueden ser algunos títulos, a veces es difícil dar el salto y comprar algo sin saber qué le espera. Por suerte, para eso existen las demos y el estudio 5minlab, desarrolladores de Smash Legends, decidió lanzar una en Steam para su próximo juego, Kill the Crows.

Kill the Crows será distribuído por la editora de PUBG: Battlegrounds, Krafton, y la gente lo conoce coloquialmente como “Hotline Miami del oeste”. En Kill the Crows, controlamos a una pistolera en el lejano oeste que se enfrenta a una secta en un pueblo abandonado. Este juego tiene una perspectiva y jugabilidad similar a Hotline Miami, donde un único disparo es suficiente para acabar tanto con los enemigos como con la protagonista. Nuestra pistolera contará además con diferentes habilidades que nos permitirán recargar nuestras armas con facilidad o incluso detener ligeramente el tiempo para poder efectuar disparos precisos.

Kill the Crows es como un Hotline Miami en el lejano oeste.

Kill the Crows aún no tiene fecha de salida confirmada, pero se estima que sea lanzado este mes de agosto en PC.

Seguir leyendo