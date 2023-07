Se lanzó el segundo tráiler de la película de Gran Turismo

La adaptación del popular videojuego de PlayStation tiene como uno de sus protagonistas a David Harbour, recordado por Stranger Things y Hellboy.

Basada en la historia real de Jann Mardenborough, la película narra la vida de un joven jugador de Gran Turismo que, gracias a sus excepcionales habilidades en el videojuego, gana una serie de competencias organizadas por Nissan e inicia su camino para convertirse en piloto de carreras profesional. Durante el desarrollo de la trama iremos alternando entre carreras de autos, peligrosas competencias, rivalidades entre pares y los sentimientos que muchos pilotos dejan sobre la pista.

El elenco principal está conformado por Archie Madekwe en la piel de Jann Mardenborough; David Harbour como Jack Salter, un entrenador de jóvenes pilotos; Orlando Bloom como Danny Moore, un ejecutivo de marketing de deportes de motor y Darren Barnet como uno de los mejores conductores de la GT Academy. Además los acompañan Djimon Housou y Geri Halliwell como los padres de Jann.

Gran Turismo se basa en la increíble historia real de un equipo de improbables desvalidos: un jugador de videojuegos de clase trabajadora en apuros (Archie Madekwe), un ex piloto de carreras fracasado (David Harbour) y un ejecutivo idealista del automovilismo (Orlando Bloom). Juntos, lo arriesgan todo para enfrentarse al deporte más elitista del mundo. Gran Turismo es una historia inspiradora, emocionante y llena de acción que demuestra que nada es imposible cuando estás alimentado desde adentro

Este live-action de Gran Turismo se planteó en el año 2013, pero no fue hasta el 2022 que se puso en marcha y finalmente empezó su desarrollo. Está dirigida por Neill Blomkamp (recordado por Chappie y Elysium) y cuenta con Jason Hall (American Sniper) y Zach Baylin (King Richard) como guionistas. Con ambos escritores a cargo, se puede esperar un emotivo viaje que - según su director - estará cargado de adrenalina gracias a sus potentes escenas de acción.

“Son actores reales, en coches reales, en pistas de carreras reales, conduciendo increíblemente rápido. El punto esencial para mí era hacer un título de videojuegos con trabajo de personajes que impulsara la película, incluso más que las carreras. Aunque las carreras también son muy intensas”, reveló Blomkapm en una entrevista con Collider.

Los videojuegos vienen haciéndose un espacio últimamente dentro del cine y la televisión con adaptaciones que finalmente se encuentran a la altura del material original. Este año se estrenaron grandes éxitos como la serie de The Last of Us en HBO y la película Super Mario Bros. en el cine, y pronto llegará el turno de Gran Turismo, que estará disponible en salas a partir del 11 de agosto.

