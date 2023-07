Las marionetas de My Friendly Neighborhood llegan hoy a PC

My Friendly Neighborhood fue desarrollado por Dread XP.

My Friendly Neighborhood es un título que hace alusión al show de televisión Plaza Sésamo, pero también a otros videojuegos como Five Nights at Freddy’s, Bioshock y Resident Evil. Hay disparos con armas improvisadas, inventarios en cuadrículas, scare jumps, grandes jefes para enfrentar y un grupo de marionetas desquiciadas que más que ternura, darán terror.

El juego desarrollado por Dread XP nos pone en la piel de un técnico que ha sido enviado a arreglar una avería en un edificio en el cual se solía transmitir un show de marionetas (el cual le pone nombre al juego).

Una vez dentro, tendremos que sobrevivir a estas muñecos que intentarán aniquilarnos en un intento de Resident Evil de Plaza Sésamo. Está aventura no lineal nos ofrece acción y terror por igual mientras intentamos desentrañar el misterio de por qué las marionetas cobraron vida De un momento a otro. Además (por el bien de la humanidad) debemos evitar a toda costa que sigan emitiendo episodios en los que aparecen comiéndose los unos a los otros.

Algo escalofriante sucede con el programa de marionetas favorito de todos los sábados: ¡El vecindario amigable! Juega como Gordon, el encargado de llegar al fondo de este asunto. Repele a las marionetas y resuelve el misterio en esta aventura de horror y supervivencia.

My Friendly Neighborhood cuenta con muchos premios encima como el Writers Choice Awards de la PAX East 2023. Quedó también finalista en el premio de narrativa del BIG Festival São Paulo celebrado el mes pasado.

Los hermanos John y Evan Szymanski, desarrolladores del título, prometen muchos sustos, una mezcla equilibrada entre acción y aventura y la experiencia perfecta para todos aquellos amantes del terror que quieran algo con un tinte diferente.

El juego sale hoy a la venta para PC mediante Steam y por ahora se desconoce si llegará a otras plataformas.

