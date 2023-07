Warner Bros. anuncia Suicide Squad ISEKAI, un anime con los villanos de DC

Suicide Squad ISEKAI, el nuevo anime de Warner Bros. y Wit Studio.

Durante su panel en la Anime Expo 2023, Warner Bros. confirmó un rumor que venía circulando desde hace un tiempo: Suicide Squad, el equipo de villanos de DC Comics, llegará al mundo del anime. Este show llevará el nombre de Suicide Squad ISEKAI, será producido por el reconocido Wit Studio y tendrá como protagonistas a Joker y Harley Quinn, entre otros personajes de DC.

El término “isekai” se refiere a un género de anime donde los protagonistas son transportados a un mundo diferente del suyo, y esto es justamente lo que se podrá ver en el anime de Warner Bros. Si bien Joker y Harley Quinn inician la historia en lo que seguramente sea Ciudad Gótica, podremos ver a los villanos de DC en un mundo de fantasía luchando contra monstruos mientras dragones surcan los cielos.

Ilustración promocional de Harley Quinn en Suicide Squad ISEKAI.

Wit Studio fue responsable de las primeras temporadas de Attack on Titan, trabajó en conjunto con el estudio CloverWorks en la adaptación de Spy x Family, y estuvo a cargo de Ranking of Kings. Eri Osada, que trabajó en las adaptaciones de Jujutsu Kaisen y JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable, hará su debut como director en este show, mientras que Tappei Nagatsuki (creador de Re:ZERO -Starting Life in Another World-) y Eiji Umehara (escritor de Vivy Prototype) estarán a cargo de los guiones.

Seguir leyendo