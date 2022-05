¿Un cómic sobre superhéroes trans? Para este artista, las identidades secretas son cosa del pasado

Historietista disidente... Leho de Sosa

En el año 2016 se celebró por primera vez la Semana de Arte Trans en Uruguay. Desde el inicio el evento se planteó como objetivo brindar espacios y oportunidades a artistas disidentes para mostrar su visión estética y ética en torno al concepto de un arte no heteronormativo. Por allí han pasado músicxs, artistas visuales, escritorxs, plásticxs y performers de la comunidad queer uruguaya, dando visibilidad a un corpus teórico y creativo de la condición trans desde una postura latina/rioplatense. Desde esa fecha, la Semana de Arte Trans ha tenido su celebración año tras año.

Una de sus ediciones fue particularmente notoria. En el 2018, Leho de Sosa estrenó allí su proyecto “Teen Trans”, un ejercicio de artes plásticas que toma el mentado estilo cómic oriental -manga- y pone personajes queer en las figuras de héroxs que, desde siempre, hemos visto consagradas a la hegemonía de las corporalidades cisgénero. En una exposición de arte disidente que se realizó en el marco de la Semana ese año, en el Centro Cultural de España de Montevideo, expuso –aún sin intención de cómic- cuatro personajes heroicos “sin identidad secreta” cuyos primeros poderes eran destruir la imagen heteropatriarcal del héroe. Han pasado cuatro años y el éxito de “Teen Trans” todavía es central en el proyecto artístico de Sosa, que lo ha llevado a Europa a continuar con su trabajo.

Son las seis de la tarde en Francia. Allí reside Leho desde hace aproximadamente un año. En 2019 había ido junto a la activista uruguaya trans Delfina Martínez a contar lo que se hacía en su país y en la región. Hace poco volvió “a ver qué pasaba” y finalmente se quedó trabajando y militando, haciendo visible el arte queer que se lleva a cabo en estas latitudes. Entre las numerosas actividades que ha realizado, se destaca la curaduría de diferentes eventos de arte político disidente, en los que ha puesto énfasis en las llamadas “teorías decoloniales”, ese campo filosófico en el que, con una perspectiva latinoamericanista, se pone en cuestión el discurso tradicional eurocéntrico de lo que siempre hemos concebido como “La” Historia.

El enfoque latinoamericano también está presente en “Teen Trans”. De Sosa se sirve de un lenguaje popular y juvenil, extranjero y universal desde su origen para crear no solamente un universo de aventuras LGBT+, sino un clima político donde los villanos pueden parecerse a figuras mediáticas de discurso homofóbico. En la obra de Leho se tamiza la postura ideológica por el arte pop y todo queda pronto para un episodio colorido de cómic sudamericano.

En ese sentido no es extraño que una de las heroínas que guían a modo de matriarca sabia a los protagonistas sea un homenaje a Lohana Berkins, la activista trans argentina fallecida en 2016. En la presencia de la Lohana heroína está la semilla latina: sus rasgos salteños, su modo de hablar arrabalero y tierno, su enorme conocimiento de la teoría pero, a la vez, su vivencia callejera. También la artista y activista “sudaca trans” –como se autodefine- Susy Shock tiene que ver con el germen del cómic, que Sosa supo desde el comienzo que sería algo especial.

La activista trans argentina Lohana Berkins es uno de los personajes del cómic.

“Lo que pasó en esa muestra inaugurual fue muy fuerte porque muchas personas trans adultas que estaban ahí se sintieron representadas por primera vez. Y los adolescentes y las adolescentes trans también pero en el sentido de esto es lo que necesito yo ahora. Estaba Andrés Scagliola, que era el director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo en aquel momento, y me dijo que tenía que continuarlo. Fue Susy Shock la que me alentó a hacer un cómic con eso, así que empecé a trabajar sobre ese formato con la advertencia de “no vayas a hablar por nosotras”.

Y añade: “ Con eso me dio las bases de cómo hablar de un tema que no me atraviesa por el cuerpo, y lo que hice para el proyecto fue tener muchas entrevistas con compañeros y compañeras trans para intentar entender sus proyectos, especialmente sus adolescencias en las que no habían tenido material como este . Después de eso, Susy lo presentó en la editorial Muchas Nueces en Buenos Aires y al año siguiente, nuevamente en la Semana de Arte Trans se hizo una publicación que se presentó y distribuyó de forma gratuita.

Las lecciones de América del Sur

Durante el año 2018, en Uruguay hubo una gran campaña para que se aprobara la “Ley Integral Para Personas Trans N°1968″. Pasaron meses álgidos de debate entre diversos sectores políticos que se oponían a esta ley que tiene como objeto “asegurar el derecho a las personas trans de la República a una vida libre”, entre otros puntos que protegen el ejercicio pleno de cualquier derecho y deber civil.

Se recurrió a todo para intentar frenar la ley: Dios, la familia, la economía, la moral tradicional uruguaya, etc. Pero el pañuelo amarillo que representaba el apoyo a esta ley inundó las calles colgado como una insignia en mochilas y carteras. Finalmente el 18 de octubre de ese año, la ley fue aprobada. Los héroes creados por Leho cobraron vital importancia en un marco histórico que amenazaba con frenar un paso trascendental en la vida queer del desarrollo jurídico del Uruguay.

“Estando acá te das cuenta de lo inspiradores que son los proyectos latinoamericanos y la falta que hace que les enseñemos cosas al respecto. Por ejemplo, se enloquecen con el proceso de la Ley Trans. No entienden que eso haya pasado en Uruguay. Cuando contás todo lo que pasó en la campaña, que las travestis iban a la tele, que los familiares de adolescentes y niñeces trans también aparecían en la tele, en horario central, que la marcha a favor fue multitudinaria con el color amarillo… lo ven, lo creen, pero les parece utópico”, dice Sosa.

En "Teen trans", los héroes valoran la libertad de ser lo que quieren ser.

Resulta interesante ver cómo, desde Europa, existe interés por conocer, no solamente los movimientos queer que se han dado en Uruguay y América Latina, sino además cómo el trabajo que realiza Leho de Sosa con su cómic y su arte pop no heteronormativo también se vuelve llamador para las miradas que vienen del Norte. Quizás sea cierto, al menos en parte, lo que alguna vez dijo justamente Susy Shock en uno de sus recitales: “Vienen a estudiarnos y después hacen libros que cuestan ochocientos dólares y que nos explican cómo somos nosotras”.

Así lo pone Sosa: “Acá en Francia se vende una traducción del cómic en francés. Y la gente me dice lo mismo que me decían allá, que no hay un material como ese para niñeces y adolescencias. Yo lo hice, okey, pero siento que hay que darle continuidad. Las editoriales mainstream están sacando personajes trans en sus series, pero sin ninguna actitud política. No estoy diciendo que no esté buenísimo, pero la realidad es que no aparecen con la cosmovisión Teen Trans. Tengo una idea de cómo sentirme cómodo con el proceso de difusión de mi trabajo y es que las traducciones que vienen –al portugués, al inglés- las hagan personas trans. Incorporar a compañeros y compañeras trans al proyecto. Si bien no es algo tan grande como para dar el trabajo que quisiera, la idea es que empecemos a ocupar ese espacio. Que no sea un proyecto solamente mío”.

Con todo, los personajes de “Teen Trans” parecen estar atravesando las fronteras de continente en continente frente a una misma necesidad: un mundo con héroes disidentes.

