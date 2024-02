Las siete lecciones del mindfulness para superar los pensamientos negativos y lograr el bienestar personal

En "Cómo ser protagonista de tu bienestar" Silvio Raij sostiene que la meditación y el mindfulness son los pilares de una vida plena y consciente.

¿Sentís que tu vida se convirtió en una montaña rusa de altibajos emocionales? ¿Te agobia la sensación de no poder controlar el estrés, la ansiedad y las preocupaciones que te acechan día a día? Cómo ser el protagonista de tu bienestar, el nuevo libro del reconocido maestro en el arte de la meditación y el mindfulness Silvio Raij, es una guía para retomar el timón de tu bienestar y el autoconocimiento.

Tras los éxitos editoriales Mindfulness. Recupera tu paz interior y Full Stop, Raij aporta las claves para iniciar un profundo proceso de transformación personal y alcanzar la anhelada paz interior.Tras décadas de práctica y enseñanza del mindfulness y yoga en la India, Raij ha plasmado en esta obra su dilatada experiencia, ofreciéndonos un programa progresivo para calmar nuestra agitada mente y conectar con nuestro ser esencial.

El texto no solo se enfoca en la teoría detrás del mindfulness y el raja yoga, sino que también proporciona una serie de herramientas prácticas que buscan empoderar a las personas frente a las preocupaciones cotidianas. La premisa del libro parte de convertir a cada lector en el artífice de su propio bienestar, brindándole estrategias para tomar las riendas de su vida. A su vez, Raij ofrece secretos prácticos destinados a construir un futuro deseado, marcando un antes y un después en la vida de quien se sumerja en sus lecciones.

En un recorrido por siete lecciones, Cómo ser protagonista de tu propio bienestar profundiza en ideas potentes: focalizar en que la vida es ahora y no distraernos, que somos un alma más que un cuerpo, cada persona es responsable de su felicidad, la paz como verdadera naturaleza, la importancia del silencio, los mitos del amor y dejar de buscarlo afuera, cómo la meditación es la mejor medicina, entre otras.

Al concluir cada capítulo, Raij ofrece preguntas diseñadas para la reflexión sobre cada lección. El libro también cuenta con meditaciones guiadas para internalizar y experimentar profundamente el tema abordado en cada apartado. El aprendizaje que promueve el experto en meditación también incluye sugerencias para incorporar en la rutina diaria para integrar efectivamente cada enseñanza.

¿Cuántas veces hay que meditar? Tantas veces como se necesite, sostiene Raij. Combinando técnicas de meditación, ejercicios prácticos y reflexiones profundas, el autor guía paso a paso por el camino del autoconocimiento, invitando a explorar nuestros patrones mentales más arraigados. Con empatía y sabiduría, Raij anima a soltar malos pensamientos y emociones, cultivar la resiliencia y abrirnos a nuevas posibilidades.

En nuestro interior reside una fuente inagotable de fortaleza y creatividad para moldear la vida que realmente deseamos. Seamos los protagonistas de nuestro bienestar.

Una chica adolescente encuentra paz y serenidad meditando en el jardín de su casa. Esta imagen captura el momento en que practica mindfulness, una herramienta terapéutica valiosa (Imagen ilustrativa Infobae)

Así empieza “Cómo ser el protagonista de tu bienestar”

Desde mi adolescencia, tengo el recuerdo de echarme en la arena de la playa que estaba frente a casa, durante largos períodos, contemplando el cielo y reflexionando sobre cuestiones existenciales como: «¿Quién soy yo?», «¿Para qué existo?», «¿Es posible ser feliz?», «¿Cómo puedo sentirme libre?», «¿Es posible experimentar el amor verdadero?»,«¿Cómo puedo alcanzar la paz interior?».

Con el tiempo, muchas de estas preguntas han tenido respuesta gracias a mi práctica de la meditación y al conocimiento adquirido a lo largo de más de veinte años en la India, España, Argentina y Uruguay. En 1999 tuve mi primer encuentro con la meditación, cuando me invitaron a participar en un retiro espiritual en la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, ubicada entre las montañas del Himalaya.

Durante veintiún días aprendí los conocimientos milenarios del raja yoga y empecé a dar mis primeros pasos en el arte de la meditación. Des- pués entré en contacto con la filosofía de vida del mindfulness, que me enamoró. Veinticuatro años más tarde, la llama del fervor y el entusiasmo por el crecimiento interno y la práctica de la espiritualidad sigue viva en mí.

La imagen captura a una mujer concentrada practicando yoga, reflejando la unión de ejercicio, meditación y espiritualidad. Representa cómo el yoga contribuye a la salud mental y al bienestar general, ofreciendo una conexión profunda con la vida sana. La fotografía ilustra la importancia del entrenamiento físico y mental, y cómo estas prácticas fomentan un estado de calma y equilibrio en la vida cotidiana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas enseñanzas han tenido un impacto significativo en mi vida, en términos personales, familiares y laborales. He desarrollado una mayor autoconfianza, he cambiado muchos rasgos negativos de mi personalidad, he transformado viejos hábitos y patrones de comportamiento que me pesaban, he silenciado mi mente, y todo ello ha contribuido a un estado prolongado de paz y felicidad que experimento en la actualidad.

Esto no implica que no experimente momentos de tristeza, miedo o enfado, pero ahora tengo la habilidad de aceptarlos y darles espacio más rápidamente que en el pasado. Aprender el arte de la meditación ha sido para mí como encontrar la piedra filosofal de mi madurez y desarrollo espiritual. Ha influido de manera muy favorable en cada uno de mis pensamientos, actitudes y palabras, y ha sido la principal inspiración detrás de las decisiones más importantes de mi vida.

Desde mi último libro, Guía práctica de mindfulness para niños, que se lanzó en 2020, no he vuelto a escribir. Llegó la pandemia del Covid y decidí hacer una pausa para descansar, leer, aprender y experimentar cosas nuevas, y vaya si lo pude hacer ante una instancia tan distinta y única como fue la pandemia.

Hoy, tiempo después de ese difícil acontecimiento, se despertó en mí un interés genuino por compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que he recibido a lo largo de mi camino espiritual, que intenté resumir en siete lecciones.

Es mi deseo que a través de este libro puedas encender tu luz y ver con mayor claridad lo que hay en tu mundo interno. Observar si a lo largo del día tu estado ha permanecido estable o si has perdido tu centro. Si te has distraído con cosas sin importancia o has olvidado lo que le da sentido a tu vida. Si tienes tormentas de pensamientos inútiles o estás eligiendo lo que quieres pensar.

Te deseo un buen viaje por estas páginas y ten en cuenta que todo lo que compartiré aquí es mi propia forma de ver las cosas y de ninguna manera pretende ser la verdad. Lo que te haga sentido lo tomas y lo que no, lo dejas.

¡Buena lectura!

Quién es Silvio Raij

♦ Nació en Montevideo, Uruguay.

♦ Se ha dedicado de lleno a la práctica del mindfulness, la meditación y el desarrollo personal. Hoy dirige en Montevideo la prestigiosa Escuela Sati, un instituto que se dedica a la enseñanza del mindfulness y el yoga.

♦Estudió en la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, en India, especializándose en el arte de la meditación. También es instructor del Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness (MBSR) y certificado por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Brown.

♦ Entre sus libros publicados se encuentran Coaching para el alma (2013), Full Stop (2014), Mindfulness. Recupera tu paz interior (2017) y Guía práctica de mindfulness para niños (2020).