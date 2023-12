Dos gemelos son obligados a fingir ser una sola persona o serán separados para siempre: así es “La inexistencia de Logan Walker”

¿Podrán estos dos gemelos dejar de fingir que son una sola persona y recuperar finalmente sus identidades?

“A quien corresponda: Hola, somos Benjamin y Nicholas Moore, hermanos gemelos. Escribimos esta carta antes de comenzar con la misión que nuestra tía Grace nos ha encomendado: hacernos pasar por un chico llamado Logan Walker en Beltsville High School. Si tienes esta carta en tus manos, significa que has descubierto nuestro secreto”.

Así empieza La inexistencia de Logan Walker, la nueva novela del joven escritor revelación de Wattpad Santiago L. Speranza. Una primera versión de este libro había sido publicada en dicha plataforma online de lectura y escritura pero, planteada originalmente como una novela en dos partes, el creador del podcast literario titulado “Te lo dice un despeinado” había dejado a sus cientos de miles de fans hambrientos de un final.

Ahora, con la publicación ampliada y definitiva de V&R Editoras, Speranza concluye esta historia, una atrapante ficción juvenil con giros de thriller, humor, romance, drama y fuerte presencia LGBT+. Los protagonistas son Benjamin y Nicholas Moore, dos hermanos gemelos cuya tía los obliga a hacerse pasar por una sola persona.

Con la amenaza de ser separados, los hermanos empiezan a turnarse para ir a la escuela bajo el nombre de Logan Walker pero, a pesar de su entrenamiento para mimetizarse uno con otro, ambos son dos personas que piensan y sienten muy diferente. ¿Por qué su tía, tutora de ambos desde la muerte de sus padres, los obliga a borrar sus identidades? ¿Qué secretos esconde? Y, más importante todavía, ¿qué peligros acechan en la nueva ciudad a la que se mudaron los gemelos?

“La inexistencia de Logan Walker” (fragmento)

Mi hermano me mira fijo mientras me abotono la camisa. Frunce el ceño, señal de que está a punto de burlarse de mí. ¿Qué idiotez pude haber hecho ahora? Si tan solo me estoy cambiando... Ah, ya sé. Mierda, ¡podría vivir entre lingotes de oro si me pagaran por las tonterías que hago a diario!

–¿Notaste que tienes tus Calvin Klein dados vuelta, hermano? No creo que logres dar una buena primera impresión si quedas en ridículo con tus calzones mal puestos. Digo, sobre todo, si tenemos en cuenta la extraña afición que tiene la gente por esa marca –dice Benjamin con una amplia mueca en su rostro, mostrando las paletas torcidas que tiene, iguales a las mías. No me sorprende, somos un maldito calco.

Respondo su comentario con el dedo medio levantado, el apreciado fuck you que usamos con regularidad. Aunque debo reconocer que tiene razón. Corro hacia uno de los baños de la planta baja para cambiarme con rapidez. No quisiera que Grace me viera así.

Oh, genial. Viene directo hacia mí. Oficialmente, estoy perdido.

–¿Por qué corres por la casa, Nicholas? ¿Cuántas veces debo decirte que podrías caerte, golpearte la nuca con la punta de algún mueble y que darte allí, seco y muerto? –pregunta con su estilo inquisitivo y molesto. Benjamin le gritaría, pero yo no pienso gastar energías. Prefiero son reírle y continuar.

–Disculpa, tía Grace.

–¿Por qué tienes tus Calvin Klein puestos de esa forma? –me interrumpe. La miro con tranquilidad, apaciguado.

–Estaba a punto de cambiarme...

–¡Apúrate, entonces! –grita de manera innecesaria y me calla por segunda vez. Estoy a un metro de ella, no hace falta que se entere todo Blestville.

Asiento sin darle la más mínima posibilidad de que me vuelva a interrumpir. Me meto en el baño para evitar seguir escuchándola. ¿Quién la habrá hecho así? Me imagino al hada creadora de humanos poniéndole una pizca de empatía y el tarro entero de intensidad y de locura. Solo de esa forma podría entender por qué es cómo es. Mientras acomodo mis Calvin Klein, aprovecho para mirar por la ventana. Desde el baño puedo ver una de las mansiones vecinas y la gran piscina que está en remodelación. Parece que allí vive una familia muy interesante, pero Grace no nos ha dejado establecer contacto con nadie desde nuestra llegada a Blestville. Para evitar accidentes, dijo. Qué chiste. Pasamos muchas cosas al lado de Grace, pero supongo que al final todavía no estamos acostumbrados a todas.

Vuelvo a la cocina tras haber verificado que mi atuendo esté en orden. Benjamin y Grace me esperan con los brazos cruzados. Algo me dice que he pasado más tiempo del que me di cuenta en el baño. Mierda, sabía que no debía haber jugado esa partida de Call of Duty Mobile. ¡Juro que no es mi culpa, el juego estaba muy interesante! Qué más da. No daré explicaciones.

–¿Estás listo, Nicholas? –pregunta Grace con una sonrisa maliciosa. El plan que viene armando desde hace años está por llevarse a cabo. Lo único que espero es no decepcionarla.

–Recuérdame por qué debo ser yo el primero en asistir a clase –digo, y mi tía se retuerce. Algo de lo que dije no le ha gustado.

–Ya hablamos de esto, ¡concéntrate, por favor! –exclama y me toma por los hombros con fuerza para llamar mi atención–. Tú eres el mejor para dar buenas primeras impresiones. Benjamin tiene otros atributos.

–¿Otros atributos? –Miro de reojo a mi hermano y noto que malpensó el comentario tanto como yo. Nos echamos a reír a carcajadas.

–No tengo idea si tu hermano tiene un miembro muy grande o si será bueno teniendo relaciones sexuales. Supongo que tendremos que esperar para saberlo.

Agacho la cabeza, avergonzado. Que tu tía cincuentona se meta en una broma sexual con tu hermano de quince años no da gracia. Es desagradable.

–No te cansas de ser aguafiestas, ¿verdad? ¿No puedes dejarnos un maldito momento de disfrute personal? Te has apoderado de nuestra vida. Solo te pedimos un poco de paz –increpa Ben a Grace. No me extraña en absoluto su planteo.

–¡Benjamin Moore, vete a tu cuarto! No tengo tiempo para soportarte ahora mismo. –Grace devuelve el grito.

Ben me observa, ofuscado, y me echa una mirada compasiva que dice “suerte, la necesitarás”. Pierdo de vista a mi gemelo cuando sube las escaleras, y me quedo solo con Grace.

–Repasemos lo principal.

–Llevaré una microcámara en mi ropa. Ben y tú serán mis dos pares de ojos extra. Soy Logan Walker, un confiado y extrovertido adolescente al que le importa demasiado el estatus social y que nunca deja de sonreír y buscar impresionar a quienes lo rodean. ¿Lo dije bien? –menciono rápido y sin detenerme, como si fuera una lección de Historia que aprendes de memoria y te hace sentir que sabes todo, cuando en realidad no sabes nada.

–Perfecto, mi amorcito. Lo harás muy bien. Confía en ti –susurra y me da un beso en la frente.

Grace nos quiere, por más que Ben piense lo contrario. Tomo mi mochila y me despido con un inexpresivo saludo de mano. Salgo por las puertas dobles de nuestro hogar y veo que Ben me observa desde la ventana. Identifico esa mirada penetrante en mi hermano: tiene miedo. Teme por mí, teme por él. Teme que las cosas salgan mal y nunca más podamos volver a vernos.

Yo temo que las cosas se derrumben. Y, si tenemos en cuenta mi prontuario, soy más bien un especialista en disfrutar el momento y no un cauteloso trabajador. Rasgo complejo de tratar si consideramos que Grace no es de las personas que aceptan los errores ajenos a la ligera.

Dejo de lado los pensamientos negativos. No necesito cargarme con ellos ahora. El autobús pasa a recogerme a la hora exacta que han indicado en el cronograma.

–¿Logan Walker? Ven, sube –dice el conductor a modo de saludo mientras analiza su libreta.

–Sí, soy yo –le contesto tras menear la cabeza. Entro al autobús sin dudar ni mirar hacia atrás.

Llegó la hora de probar que soy apto. Qué Dios me bendiga. O quién sea que esté allí arriba observando.

Quién es Santiago L. Speranza

♦ Nació en Buenos Aires, Argentina, en 2002.

♦ Es escritor, estudiante y tenista de alto rendimiento.

♦ Cuenta con nueve obras publicadas en Wattpad con cientos de miles de lecturas, entre ellas, La inexistencia de Logan Walker.

♦ Tiene un podcast literario titulado “Te lo dice un despeinado” en donde se reúne con otros colegas para dar consejos a escritores que recién empiezan.

♦ En 2021 se volvió colaborador autoral en la segunda temporada del show de Disney + Entrelazados.