Cómo halar la palanca de emergencia cuando aparece una adicción: depresión, acompañamiento y luz

"Adictos en potencia" de Iván Morales

Cuando iba por la mitad de la escritura de Adictos en potencia, su primer libro, el psicólogo Iván Morales pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, asegura; el quebranto de la salud de su madre. Sin embargo, fue en ese momento y en sus dulces palabras que encontró la fuerza para cumplir su sueño y crear un libro que se propone salvar vidas.

Este es, explica, un manual que busca ayudar a entender dónde nacen las adicciones, en un formato sencillo, a partir de las historias de sus pacientes, muchos de los cuales, en apariencia, llevaban una vida perfecta o, al menos, alejada de este tipo de situaciones. Así registró en su libro valiosas reflexiones e información que puede ayudar a entender cómo funcionan, despejar mitos y hablar claro.

Le puede interesar: Marian Rojas Estapé y sus textos sobre salud mental: “Siempre me ha fascinado la mente humana”

“No siempre hay una dependencia al juego, al sexo, al alcohol o a las drogas: las adicciones están presentes en muchas situaciones cotidianas que generan dependencia sin que muchas veces lo sepamos”.

Uno de los pilares de este camino, para Iván Morales, es la logoterapia, la cual califica como “la rama de la psicología que se enfoca en el lenguaje del alma” y que, de hecho, tiene gran participación en este libro, ya que permite entender cómo el lenguaje puede ser una herramienta poderosa para enfrentar las crisis y encontrar el sentido de la vida incluso en los momentos más difíciles.

En conversación con Infobae Leamos Morales reveló algunos detalles de lo que hay detrás de la adicción, asegurando que no se trata de una condición que emerja solo en un individuo, sino que se trata de una implicación que toca, también, a todos a su alrededor.

“Adictos en potencia. Casos e historias para entender que todos podemos caer en la adicción”

Portada del libro "Adictos en potencia" de Iván Morales

—Partamos de la logoterapia, un terreno en el que has estado involucrado y que formulas en la parte inicial. ¿Cómo ha sido este proceso en tu formación y experiencia?

—Mi viaje con la logoterapia ha sido una sorpresa a lo largo de los años. Siempre he estado comprometido con la academia y he tratado de mantenerme actualizado en esta área. Sin embargo, la logoterapia no es solo una disciplina académica; es una forma de vida. Observar la realidad y conectar con el sentido de la vida es esencial.

La logoterapia nos enseña a comprender los principios humanos fundamentales. Nos ayuda a entender por qué las personas reaccionan de ciertas maneras y cómo podemos ayudarlas a encontrar sentido en sus vidas, incluso en medio de desafíos como la pandemia de coronavirus.

Para Morales, la vida está hecha de dos fuerzas; alegría y tristeza, vida y muerte. La vida es dialéctica. Y es justamente cuando se pierde la capacidad de encontrar este centro que llega la palabra adicción, desborde. Adicción es perder el centro de la realidad y estar en desborde. Es el primer llamado de Adictos en potencia.

Le puede interesar: “Los psicólogos le lavan el cerebro al paciente” y otros mitos sobre ir a terapia

—Pasando por diversos escenarios como profesional, con temas distintos en materia de salud mental, ¿cómo llegas al campo de las adicciones? ¿De dónde surge este interés?

—Uno no llega a ellos porque le parezcan bonitos. Este es un tema difícil y oscuro. Crezco con dificultades, en el camino mis amigos se me quedaron en alguna parte. Enfrento la pérdida. Algunos los pierdo por enfermedad y otros por suicidio. Mi infancia no fue normal. Perdí mucha gente y me pregunté, ¿qué está pasando aquí? Aparecieron también otras preguntas existenciales.

Era indiscutible que tenía que ser terapeuta, tenía que entender el mundo. Este libro está escrito y pensando en aquellas personas que se fueron, ya sean amigos, familiares o consultantes. O algo no hicimos bien, o la persona no creyó en el proceso, o la familia desistió.

—Ahora bien, adentrándonos en las adicciones, ¿por qué consideras que es importante tratar este tema hoy?

—Estamos ante la llegada letal del fentanilo. No es cocaína, no es alcohol, fentanilo puede ser la destrucción de la enfermedad. Es una droga en condiciones sumamente adictiva. Afuera hay una gran población en riesgo y si llegan a caer en manos de esta droga no hay vuelta atrás. Estamos ante un peligro inminente.

Es necesario quitarnos la venda y hablar de salud mental. Pensamos que este es un tema lejano, ajeno a nosotros. Hoy todos tenemos caídos en batallas; personas depresivas, personas que se cortan, intentos de suicidio. Adictos en potencia es un llamado a las familias que no tienen en claro qué se hace en los primeros momentos. No negar, no admitir que tenemos el control, es actuar.

—Desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo nacen las adicciones?

—Las adicciones a menudo se originan como respuestas al malestar emocional. La logoterapia nos permite enfrentar ese malestar y aprender a vivir de manera auténtica. Romper el ciclo de la adicción es posible al identificar nuestros límites, comprender por qué buscamos escapar y aprender a vivir de manera más auténtica.

¿Por qué es tan común la palabra adicción? Vivimos separados del mundo, jugamos a ser la familia feliz, la pareja feliz, la sociedad feliz. Likes por todas partes, no queremos enfrentar que la vida se sufre. Tenemos todo el campo propicio para que la palabra adicción se nos quede fácilmente.

—En este sentido, ¿qué papel desempeña la familia y la sociedad en la lucha contra las adicciones?

—Las familias a veces pueden contribuir a las adicciones debido a sus miedos y reacciones negativas. La sociedad también puede desempeñar un papel importante al crear un entorno que promueva la autenticidad y el apoyo. Es fundamental dejar de estigmatizar y comenzar a comprender el proceso de recuperación.

Solemos hablar como el adicto, como algo que está fuera de nosotros. Tenemos que hacernos la pregunta de qué hicimos mal. Es más fácil culpar al otro. No les ofrecemos la posibilidad de ayuda.

“El adicto busca en los lugares equivocados, pero va detrás de algo muy importante, y no podemos permitirnos ignorar el significado de esa búsqueda”, Vencer las adicciones, Deepak Chopra.

—¿Cómo llegas a las historias que registras en tu libro y cómo fue ese proceso de presentarlas al mundo?

—Para la logoterapia la metáfora y la narrativa son importantes. Cuando llega una persona con un trauma tengo que tener cuidado de qué hago con el trauma, porque puedo reforzarlo. Logoterapia desafía para construir una historia para ti. El desafío es que con todo y trauma podamos ver lo valioso, ponerme en paz y estar en gratitud.

Tenían que ser historias muy creíbles y que a la vez pudiera conectar a varias personas desde lugares distintos. Una misma historia conecta a la persona que vive la adicción, la esposa, el que señala, porque nadie puede decir eso no tiene que ver conmigo.

—Dar voz a las historias que encontramos en tu libro requiere una conexión emocional, ¿cómo lo consigues?

—Soy un humanista, soy logoterapeuta, soy tanatólogo. Eso implica un cambio de modelo en el abordaje clínico. Este es un modelo que implica untarse las manos. Sin guantes.

Morales recordó uno de los casos que atendió y su interés por saber qué se siente. Más allá de las palabras, el psicólogo quería ponerse en sus zapatos. “¿Cómo has hecho para vivir así?” Fue la idea que salió de su mente ante el caso que atendía. Su paciente, sin pronunciar palabra, sacó una foto de su madre. Esa fue su respuesta, a la que luego añadió: “esto es lo que me impide hacer una locura”.

Aquí comienza la sensación de acompañar a alguien, sintiendo sus heridas.

—¿Cómo podemos romper con las adicciones y avanzar hacia una vida más plena? ¿Todos podemos liberarnos de una adicción?

—Sí. Romper con las adicciones implica enfrentar nuestros miedos, aprender a vivir auténticamente y buscar el apoyo adecuado. La logoterapia nos enseña a usar el lenguaje como herramienta para encontrar sentido en nuestras vidas y superar los desafíos. La clave está en comprendernos a nosotros mismos y conectar con nuestro propósito.

“Es un libro que celebra la vida, pero que advierte que las adicciones están más presentes de lo que se cree y que afectan la vida diaria”.

Le puede interesar: Comer bien para sentirse bien: así inciden los alimentos en la salud mental, según el libro de la psiquiatra nutricional y chef estadounidense Uma Naidoo

Sobre el autor: Iván Morales

"Adictos en potencia" de Iván Morales

♦ Psicólogo clínico de la Universidad de los Andes.

♦ Magíster en Psicología Clínica con énfasis en Logoterapia de la Universidad del Norte.

♦ Life coach de Florida Global University.

♦ Es conferencista y consultor.

♦ Presidente del ‘Colectivo Aquí y Ahora’, organización dedicada al tratamiento de adicción y otras afecciones.

♦ Su primer libro es Adictos en potencia.

Seguir leyendo: