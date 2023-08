Soledad, tristeza y desesperación: los estremecedores relatos de Magela Baudin

Vista de las manos de dos ancianos. EFE/Ensar Ozdemir/Archivo

Ganadora del Premio Nacional de Novela con su obra El sonido de la H, la voz de Magela Baudoin sigue teniendo fuerza como una de las más importantes de la escena literaria de Bolivia y de Latinoamérica.

De la literatura latinoamericana han emergido voces de mujeres poderosas cuyo espíritu literario se ha expresado con una fuerza inmensa, citando experiencias, sueños, deseos o pensamientos. Este es el caso de Magela Baudoin, quien recibió en 2023 el premio Anna Seghers, entregado en Alemania para incentivar a autores promisorios, el cual llevaba esperando desde 2021.

Su libro La composición de la sal, una colección de 14 cuentos, recibió el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en su segunda edición en el año 2015 entre 136 obras participantes de 19 países, gracias a su destreza narrativa y la intriga que une los relatos. Uno de los jurados, el escritor argentino-canadiense, Alberto Manguel, señaló en su momento:

“Se trata de una cuentista que demuestra gran intensidad y sutileza y una singular destreza para contar historias”.

Sobre el particular título que eligió la autora para su obra, según mencionó en alguna ocasión, no solo proviene de uno de los relatos, sino que además hace referencia a la sal con el efecto metafórico que puede tener en la vida, de manera que allí se dibujan las heridas en medio de las experiencias positivas. Esto fue contrastado por un amigo suyo, quien como en un acto de revelación sobre el último relato que escribió, dijo: “este cuento es la composición de la sal”. Y aquí nació el título.

En cuanto a cómo surgió la idea de este libro, la autora le comentó al pódcast Literatus, que:

“Yo tenía una imagen obsesiva, que era un hombre que se desparramaba llorando y soñaba con esta imagen (...) Me pasó como me ocurre con lo que escribo, una imagen gatillada de preguntas: ¿quién es este hombre que se parece a mi padre? ¿Por qué llora tanto? Pasé mucho tiempo escribiendo ese cuento, a la vez que otros, y me di cuenta de que había una atmósfera que los reunía”.

“La composición de la sal” de Magela Baudoin

Portada del libro “La composición de la sal” de Magela Baudoin

“Este era un error de cálculo. Se suponía que la vejez debía proporcionarle un estado de invulnerabilidad sereno y no lo contrario. A qué venía esta renovada habilidad de sorprenderse demasiado, este arrobamiento que lo ponía a moquear. Lo peor era el optimismo científico que lo colocaba contra las cuerdas y diagnosticaba que no había enfermedad, que la causa estaba en él”. (Tomado del libro La composición de la sal)

Como adelantamos, se trata de una serie de cuentos en los que Baudoin dejó ir detalladas observaciones que narran, en su mayoría, eventos del mundo cotidiano que dejan ver entre líneas las situaciones difíciles y dolorosas que se esconden, pero a la vez la imposibilidad de llegar a la cura, de ahí que varios de los relatos tengan finales abiertos.

Entre los títulos que hacen parte de esta colección encontramos: La cinta roja, Algo para cenar, La noche del estreno y La composición de la sal, entre otros que le siguen, pero este último es el relato que le da el título al libro. Allí, Magela nos presenta a un hombre que busca un remedio para detener la tristeza que lo inunda y por la que no puede dejar de llorar.

Resulta que a este hombre lo invade primero el recuerdo de su abuelo. Sentimental y con el corazón conmovido, también teme que sea esta sensibilidad la misma que lo traicione. “... sus lágrimas no fluían disociadas de la emoción. No eran lágrimas sin sentido, no se le saltaban sin causa”.

En ello, la descripción parece presentar a los lectores una mirada profunda sobre la vida, una vida que corre en espiral, en el que las experiencias del ser humano y que este se ve obligado a vivir, cumplen en su experiencia un ciclo que hace eco en cuanto llega la vejez.

A lo largo de la lectura, quienes entren en la complicidad de su mundo se verán de frente con relatos construidos en distintas geografías y voces que muestran la versatilidad de la autora a la vez que evidencian su unión por la tensión entre la normalidad y esa delgada línea que está al borde de la destrucción, acercándonos a la sal.

Sobre la autora: Magela Baudoin

La escritora Magela Baudoin

♦ Nació el 3 de enero del año 1973 en Venezuela.

♦ Es venezolano-boliviana.

♦ Es escritora y periodista.

♦ Se ha dedicado a la escritura de artículos, entrevistas, columnas y reportajes.

♦ Ha sido galardonada con premios como: Premio Nacional de Novela, Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, Premio Anna Seghers y finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero.

♦ Es directora de la revista literaria El Ansia y fundadora de Editorial Mantis (espacio dedicado a publicar autoras latinoamericanas).

♦ Algunas de sus obras: Mujeres de costado, El sonido de la H, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, cuentos y reseñas publicados en revistas digitales e impresas, como El Malpensante en Colombia, Círculo de poesía en México y Escritores del mundo en Argentina, así como antologías.

