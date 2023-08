Listas de espera de un año y 300 dólares para pasar una hora en silencio: así es el turismo literario de moda

El Chelsea Hotel en Nueva York, que hospedó a autores como Arthur Miller, Simone de Beauvoir y Mark Twain, es una de las tantas residencias de escritores que forman parte del nuevo "turismo literario". (Slim Aarons-Getty Images)

A cualquier persona bibliófila o que simplemente disfrute mucho de leer, es probable que no le resulte extraño visitar durante sus viajes los lugares que han habitado los escritores más famosos de Estados Unidos. Desde la casa de Ernest Hemingway en Cayo Hueso hasta la mansión de Edith Wharton en los Berkshires, pasear por estas casas y preguntarse qué han visto estas paredes forma parte del encanto del turismo literario.

Por eso nos desviamos por una carretera de los Apalaches para ver dónde nació Pearl S. Buck, por eso nos bañamos en Walden Pond o nos sentamos en las escaleras de la casa de piedra rojiza de Langston Hughes en Harlem. Algunas de estas casas son ahora museos, pero rara vez los viajeros pueden sentarse solos en los lugares donde trabajaron los escritores o contemplaron los paisajes que los inspiraron.

Por todo el país, algunas antiguas casas de escritores abren sus puertas a huéspedes privados, y algunos incluso permiten pasar la noche a sus admiradores. A continuación una guía sobre dónde alojarse para, tal vez por la mañana, sentirse un poco más cerca del genio literario.

La casa post-París de Zelda y Francis Scott Fitzgerald

Esta enorme casa fue construida originalmente entre 1905 y 1910 como un hogar para una sola familia en Montgomery, Alabama. (The Scott & Zelda Fitzgerald Museum)

Esta casa parece tan integrada en el paisaje suburbano sureño del barrio Old Cloverdale de Montgomery que se le perdonaría no ver la señal de que aquí residió una pareja de oro de la literatura entre 1931 y 1932.

Fue aquí, en la ciudad donde se conocieron y se casaron, donde los Fitzgerald se retiraron tras sus años en París y la Riviera francesa. Aunque los Fitzgerald sólo habitaron esta casa brevemente, fue donde Scott escribió su novela Suave es la noche y donde Zelda trabajó en Resérvame el vals.

Salvada de la demolición a finales de la década de 1980, la casa se convirtió en el Museo Scott y Zelda Fitzgerald. En la actualidad, el museo alquila habitaciones en el piso superior a través de Airbnb. A partir de 95 dólares, los huéspedes pueden pasar una noche en la Suite F. Scott o en la Suite Zelda, que en su día fueron sus dormitorios privados (como muchas parejas de su época, los Fitzgerald tenían dormitorios separados).

Una noche aquí significa que los huéspedes pueden tomar el café de la mañana en el césped donde los vecinos alguna vez informaron sobre un Fitzgerald muy ebrio golpeando a lo lejos en su máquina de escribir mientras llevaba nada más que una bata.

La cabaña de Hunter S. Thompson

Hunter S. Thompson en su cocina, que también usaba de oficina. (Paul Harris-Getty Images)

Décadas después del fallecimiento de Hunter S. Thompson, los admiradores del autor siguen peregrinando a Owl Farm, a media hora de Aspen, aunque sólo sea para echar un vistazo a la finca privada de 40 acres.

Deseosa de compartir algo del legado de Hunter y de su mundo, su esposa, Anita Thompson, abrió la cabaña de escritura de Hunter en 2018 para que pernoctaran huéspedes dispuestos a rellenar una larga solicitud y pasar por una ligera comprobación de antecedentes. Thompson pronto se dio cuenta de que el número de fans que querían dormir donde su marido escribió algunas de sus obras de culto era abrumador.

“Me encantaba que me contaran cómo Hunter les había cambiado la vida”, dice. “De hecho, esa es toda la cuestión. Cuando eres capaz de oír cómo tu ser querido, que es autor o artista, cambió la vida de la gente, eso es lo que mantiene la motivación”.

En la actualidad, los huéspedes pueden solicitar una estancia si vienen recomendados por alguien que ya se haya alojado, pero deben estar preparados para armarse de paciencia: la lista de espera es de más de un año. Thompson está reconvirtiendo la casa principal de Owl Farm, donde su marido realizó gran parte de su obra, en una residencia para escritores y músicos. De vez en cuando, Thompson invita a los huéspedes de la casa a pasar la noche escribiendo en la máquina de escribir de Hunter.

La solitaria habitación de Emily Dickinson

En esta casa, en la que Emily Dickinson escribió casi todos sus poemas, la estadía por hora cuesta 300 dólares. (Patrick Fecher-Emily Dickinson Museum)

La poetisa Emily Dickinson vestía solo de blanco y se autoexiliaba en la casa de su familia en Amherst, Massachusetts, escribiendo casi todos sus 1.800 poemas en su dormitorio del piso de arriba. Desde 2017, los admiradores de Dickinson pueden acercarse un poco más a la poetisa, gracias a las “Sesiones de estudio” del Museo Emily Dickinson, que permiten a los visitantes pasar una hora solitaria en su dormitorio, a partir de 300 dólares.

“Emily Dickinson ha significado algo muy, muy personal para ellos. Vienen a sumergirse de lleno en esa conexión”, dice Jane Wald, directora ejecutiva del museo, en referencia a los visitantes.

Wald afirma que la gente aprovecha el tiempo para trabajar en sus propios proyectos o simplemente para reflexionar. “Puedes mirar por su ventana e imaginar lo que ella vio, y oír el canto de los pájaros o el silbido del tren calle abajo”, explica . Aunque no confirmó ningún encuentro con fantasmas, Wald dice: “A la gente le afecta profundamente el tiempo en el espacio”.

La finca de Rudyard Kipling

La placa que da la bienvenida en Naulakha, también conocida como la Casa Rudyard Kipling. (Kelly Fletcher-Rudyard Kipling House)

Rudyard Kipling, el autor de El libro de la selva, nació en la India pero estableció su hogar durante un tiempo en la zona rural de Vermont. Naulakha, que Kipling bautizó así por el Pabellón Naulakha de Lahore (Pakistán), es ahora un monumento histórico nacional y el Landmark Trust USA lo alquila para vacaciones.

Construida para Kipling y su esposa en 1892, la casa estuvo abandonada, aunque completamente amueblada, con muchas de las posesiones de los Kipling, durante 50 años. Cuando la fundación adquirió la casa en los años 90, estaba casi en ruinas, con goteras en el tejado y mapaches. La restauración de Naulakha fue meticulosa y hoy en día se conservan muchos de los muebles originales de Kipling, incluido el escritorio donde escribió El libro de la selva y Capitanes coraje.

“Normalmente, la gente que se aloja en la casa quiere conocer su historia”, afirma Susan McMahon, directora ejecutiva del Landmark Trust. Naulakha se construyó al estilo de un barco, cuyo resultado se asemeja a algo entre una casa flotante de Cachemira y un barco fluvial del Misisipi. Aunque hoy la propiedad es más pequeña de lo que era cuando Kipling vivió en ella, una estancia aquí significa casi 30 acres para uno mismo, un túnel de rododendros y vistas panorámicas de las Green Mountains de Vermont. La casa tiene capacidad para ocho personas y se alquila por unos 600 dólares la noche.

El Hotel Chelsea de Arthur Miller, Mark Twain y Simone de Beauvoir

El mítico Chelsea Hotel de Nueva York, en el que se hospedaron escritores como W.E.B. Du Bois, Mark Twain y Sherwood Anderson. (Bettmann Archive-Getty Images)

Este emblemático edificio de Manhattan es sinónimo de la bohemia neoyorquina. Durante más de cien años, el Chelsea funcionó como residencia hotelera y fue el hogar de escritores como W.E.B. Du Bois, Mark Twain y Sherwood Anderson. La versión actual del Hotel Chelsea es más un hotel de lujo que una residencia en el centro de la ciudad, pero conserva ecos de lo que fue.

Inaugurado en 1884, este edificio de estilo gótico victoriano se renovó por completo y reabrió sus puertas como hotel en 2022. Han cambiado muchas cosas, pero el hotel moderno es una oda a la nostalgia. Una noche aquí significa dormir en el espacio que albergó a algunos de los mayores talentos literarios de la historia reciente. Pida al conserje una guía de dónde durmieron estos y otros escritores: Arthur Miller, Tennessee Williams, Dylan Thomas y Simone de Beauvoir, por nombrar algunos.

La casa de la infancia de Willa Cather

Décadas antes de que la autora de Mi Ántonia se estableciera en Nueva York con su compañera Edith Lewis, pasó su juventud en la pequeña ciudad de Red Cloud, Nebraska. Fue su infancia en Red Cloud y el tiempo que pasó en las praderas del estado lo que definiría su escritura.

Describe la casa en su novela The Song of the Lark y en sus relatos The Best Years y Old Mrs. Harris. Ahora, tras una renovación de casi un año, la casa de la infancia de Cather ha vuelto a abrir sus puertas al público. La casa, de 140 años de antigüedad, está abierta a los huéspedes y está repleta de objetos de los años que la familia pasó en ella. Los aficionados a los escritos de Cather, o quienes estén de viaje, pueden reservar la casa de seis dormitorios en Airbnb por unos 140 dólares la noche.

Fuente: The Washington Post

