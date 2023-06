J. J. Benítez le da fin a la saga de “Caballo de Troya” 40 años y 12 libros después de haberla iniciado: “Se me encomendó entregar un mensaje y así lo he hecho”

El escritor y periodista español le puso fin a su saga del "Caballo de Troya".

Ninguna otra obra ha sido tan influyente para el periodismo de misterio en español como la del escritor y periodista J. J. Benítez. Ni antes ni después, narrador alguno ha conseguido lo del nacido en Pamplona, quien ha sido objeto, en igual medida, de críticas y elogios por su trabajo. Para los más escépticos, sus palabras han sido producto de la más descarada elucubración, y han llegado, incluso, a acusarlo de pagano y plagiador, argumentando que las ideas consignadas en sus libros pertenecieron antes a autores que pasaron su vida estudiando los fenómenos de la religión, y atentan por completo contra las bases de las religiones.

Pero así como tiene detractores, el español se ha hecho de fieles seguidores. En los distintos países a los que ha llegado su obra, miles de lectores se han formado con los libros de la saga de “Caballo de Troya”, cuyo inicio se remonta a 1984, cuando apareció el primer libro y Benítez dio su controversial declaración, revelando que todo lo escrito en esas páginas obedecía a una serie de documentos a los que había tenido acceso legados por un soldado norteamericano que, aparentemente, viajó en el tiempo durante años y consiguió descifrar las verdades en torno a la vida de Jesús de Nazaret.

“Yo he sido apenas un mensajero. En todo este tiempo me he limitado a transcribir lo que ya estaba escrito, sin cambiar una sola coma”, comentó el autor en conversación con Leamos.

Aquel primer libro de la saga, titulado ‘Jerusalén’, pone al descubierto las primeras entradas de esos documentos que según Benítez habían sido clasificados como ‘Top secret’ por el Pentágono, los cuales revelan datos inéditos de la vida y obra del llamado ‘Hijo de Dios’. La información allí consignada fue tan desconcertante que rápidamente llamó la atención de varios sectores de la Iglesia e, incluso, del Opus Dei.

Si bien se declaró en su momento que estas páginas eran pura ficción, el autor se mantuvo firme, y aún lo hace, al decir que se trataba de información respaldada por un riguroso proceso investigativo y obedecía, en efecto, a los reportes de aquel viajero en el tiempo.

“Sería incapaz de imaginar todo esto. Para mí es imposible comprender tanta belleza y complejidad. No podría inventarme discursos enteros de Jesús que nunca fueron revelados, o hacer los cálculos matemáticos que aparecen consignados. Es que yo no sé Física ni Medicina o Botánica, y los libros están llenos de estos datos. Se habla de inventos que no conocemos, de los cuales algunos ya están en curso. No podría haberlo imaginado todo. Sería un serio aspirante al Premio Nobel de Literatura”, señaló Benítez.

Desde aquella primera publicación, ha publicado casi un libro por año sobre el mismo tema. Volumen tras volumen, el autor ha sido señalado, disminuido, al tiempo que celebrado; lo que no se puede negar es que J. J. Benítez es uno de esos escritores con los que varias generaciones de lectores se han formado. Su trabajo ha cambiado paradigmas y sentado las bases de nuevas formas de asumir la historia oficial.

Cada libro de “Caballo de Troya”, más allá de que no hayan sido reconocidos como tal, nos han permitido a los lectores hacernos de herramientas para dudar acerca del discurso que la Iglesia nos ha entregado, del credo que nos han impuesto.

“Para mí ha sido esto ha significado un cambio en la brújula mental. Yo veo ahora la vida desde otras perspectivas. Me ha dado más seguridad al conocer la verdad sobre la vida pública de Jesús de Nazaret. He entendido algunas cosas, no todas. Sé, por ejemplo, que estoy aquí de paso, que después de la muerte hay vida, y que hablar de esto me ha representado una gran responsabilidad”.

El periodista y escritor español que cautivó a toda una generación con sus libros. (La Voz de Galicia).

Entre el libro seis, ‘Hermón’, y el libro siete, ‘Nahum’, transcurrieron alrededor de seis años. En 2006 apareció ‘Jordán’ y cinco años después llegó ‘Caná', el libro nueve. Cada título ha supuesto una espera casi interminable para los lectores y la incertidumbre de si el próximo será el final.

Habiendo superado épocas de agitación social, conflictos entre gobiernos, guerras sociales, la irrupción de la tecnología, el avance de la lógica armamentista, la confirmación de una crisis ambiental y una pandemia, el libro doce de la saga es con el que Benítez ha decidido darle cierra a su “Caballo de Troya”.

Titulado ‘Belén’, este último volumen de la saga no sitúa en el año 27 de nuestra era, entre abril y octubre, cuando Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín. El libro revela por qué Jesús no pudo ser un esenio, y propone un repaso por las principales sectas judías: fariseos, saduceos, escribas, cenotas, esenios, nazirs… Los prodigios de Jesús que nunca fueron relatados.

"Caballo de Troya 12" - J.J. Benítez

Se suponía que esta información haría parte del libro nueve, que se publicó en 2011, pero por razones técnicas, según ha informado la editorial, varias páginas fueron retiradas por motivos técnicos. Al parecer, ya era demasiado lo que el mayor de la USAF tenía para decir entonces.

Ahora, publicadas en su totalidad, sus palabras, transcritas por Benítez, aparecen en este ‘Belén’, señalando el final de un camino de 40 años y 12 libros.

Agradecido y aliviado se siente J. J. Benítez al concluir su extensa saga. Si bien ha dicho que no será lo último que escriba sobre Jesús de Nazaret, sí está seguro de que ya no hay más para decir en “Caballo de Troya”. “Lo conté todo”, apuntó el autor, quien recuerda con nostalgia su aventura a bordo de esta historia, que empezó al inicio de la década del 70.

“A día de hoy sigo recibiendo comentarios de la gente y eso es gratificante. Ha pasado mucho tiempo y estos libros van pasando de padres a hijos. Es muy satisfactorio y a la vez incomprensible. Lo único que yo podría inferir de todo esto es que, de alguna manera, los libros son mágicos. Cada volumen de Caballo de Troya, además de toda la información, contiene magia, y es algo que no termino de comprender”, señala.

Hemos venido al mundo para cumplir un contrato, dice Benítez, y en su caso, opina que lo ha hecho. “Se me ha encomendado entregar un mensaje y así lo he hecho”. Entre los muchos libros que ha publicado, el último de su famosa saga es el número sesenta y seis, y aún le faltan treinta y tres más por publicar. Hoy están apilados en su armario.

A sus 76 años y con una leve falla auditiva, J. J. Benítez sigue escribiendo, y ha prometido, dándole la tranquilidad a sus lectores, que todavía hay Benítez para rato. “Todo lo que he intentado decir con estos libros tiene que ver con la esperanza. Estamos condenados a ser felices, a pesar de todo. Ese es el mensaje fundamental”.

