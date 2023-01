Estos son los finalistas del Premio Nacional de Cuento La Cueva 2023

Los ganadores de la novena edición del Premio de Cuento La Cueva se darán a conocer en el mes de enero de 2023, elegidos por un jurado integrado por Margarita García Robayo, Fernanda Trías y Alejandro Zambra. Cortesía: Fundación La Cueva.

Apenas unos días después del anuncio de Miguel Iriarte como nuevo director de la Fundación La Cueva, la organización dio a conocer el listado de finalistas que aspiran a quedarse con la novena edición del Premio Nacional de Cuento La Cueva. Son 25 los autores y títulos enlistados que tendrán que hacer méritos extra para quedar en el podio, luego de convencer al exigente grupo de jurados de este año.

La terna elegida está integrada por las escritoras Margarita García Robayo y Fernanda Trías, y el escritor Alejandro Zambra. De sus lecturas saldrán los tres ganadores de esta versión. El primer lugar recibirá la suma de $20.000.000 de pesos colombianos; el segundo lugar obtendrá $3.000.000 y el tercer lugar ganará $2.000.000.

Margarita García Robayo, es autora de las novelas “La Encomienda”, “Tiempo muerto”, “Hasta que pase un huracán”, y “Lo que no aprendí”; del libro de cuentos “Cosas peores”, ganador del Premio Literario Casa de Américas 2014; y del libro de ensayos “Primera persona”, entre otros títulos.

Margarita García Robayo. Fotografía de la autora © Alejandra López

Fernanda Trías, escritora uruguaya radicada en Bogotá, autora de “La azotea”, “La ciudad invencible” y “No soñarás flores”, entre otros títulos. Ganadora del prestigioso Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz (México) y en 2017 ocupó el segundo lugar en el Premio Nacional de Cuento La Cueva.

Fotografía cedida por Fernanda Montoro que muestra a la escritora uruguaya Fernanda Trías mientras posa. EFE/ Fernanda Montoro

Alejandro Zambra, escritor chileno radicado en México y uno de los consentidos del mundo literario anglo. Ha publicado, en Anagrama, las novelas “Bonsái” (2006), “La vida privada de los árboles” (2007), “Formas de volver a casa” (2011), “Poeta chileno” (2020); las colecciones de ensayos “No leer” (2018), “Tema libre” (2019) y “Facsímil” (2021).

Sus novelas han sido traducidas a veinte lenguas y relatos suyos han aparecido en revistas como The New Yorker, The Paris Review, Granta, Harper’s y McSweeney’s. Ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award, por la edición inglesa de “Formas de volver a casa”, y el Premio Príncipe Claus, en Holanda, por el conjunto de su obra.

Entre los 25 nombres anunciados figuran algunos conocidos por los lectores colombianos, como el del escritor Octavio Escobar Giraldo, autor de novelas como “Después y antes de Dios”, “Mar de Leva” y “Cada oscura tumba”, entre otros títulos; Javier Zamudio, autor de títulos como “Espiar a los felices” y “El hotel de los difíciles”; la periodista Mariana Toro Nader, hoy radicada en España, y el editor Carlos Ospina Marulanda, uno de los fundadores de la Editorial Zaíno.

Póster oficial de los 25 finalistas de la novena edición del Premio Nacional de Cuento La Cueva. (Fundación La Cueva).

Todos ellos formarán parte de la antología resultante de esta edición del premio, pero solo tres se harán con los estímulos económicos.

El año pasado el premio fue entregado por primera vez a una escritora, la bogotana Yulieth Mora Garzón, con “Qué te hizo apagar la luz y quedarte adentro”, un relato que, en palabras del jurado de la X edición, “traza de manera conmovedora la ruta del amor y el desamor entre dos mujeres, con un lenguaje honesto y cargado de sutileza”.

El segundo lugar se lo llevó “El contacto”, de Laura Bolaño Pérez, filósofa y periodista, y el tercer lugar lo ocupó la escritora argentina Lucía Vargas Caparroz, con un relato titulado “Lo único que hay es este fuego”.

En esta ocasión, informó la fundación, se recibieron 1.819 relatos, un 58% más en comparación con el año pasado. El 54% de los relatos recibidos fueron escritos por personas entre 18 y 40 años; el 35% de las y los escritores concursantes tienen entre 41 y 65 años; un 3.6% entre 66 años o más y un 3.5% entre 17 años o menos. El 90% de los cuentos fueron enviados desde Colombia, y un 10% fueron escritos desde el exterior, destacándose los países de Estados Unidos, España y Argentina.

Respecto a su participación en el premio, Vargas Caparroz, en conversación con Infobae, comentó en 2022 que la experiencia de ser ganadora del tercer puesto del certamen ha sido maravillosa para ella.

“No suelo escribir narrativa corta de ficción, mi trabajo está enfocado en la no ficción y en la poesía; sin embargo, me permití volver al cuento durante el encierro de la pandemia. Trabajé en este texto casi dos años y, gracias al arduo trabajo de corrección y el apoyo de grandes lectorxs y colegas, llegó a ser lo que es. Me siento muy comprometida con mi escritura y realmente fue alentador recibir este reconocimiento. Agradezco infinitamente el apoyo del jurado, de Fundación La Cueva y de todo el equipo de personas que hacen posible este premio”, señaló la argentina, autora del libro Lo que tarda algo en irse.

Entretanto, la ganadora más reciente del primer puesto, Yulieth Mora Garzón, autora de “Movimientos involuntarios”, contó que siempre ha creído que, si un texto merece la pena, poco a poco, encontrará su lugar en el mundo. No hay que forzarlo.

“(...) me tomé años escribiendo el cuento que ganó y por fin cuando creí haberlo terminado lo envié a la convocatoria de La Cueva; fue como soltarlo. Claro, si uno se presenta a un concurso es porque quiere ganar. Sin embargo, uno apuesta porque tiene la esperanza de ser leído, nunca se trata del dinero. Yo creo que detrás de los organizadores del premio y de los escritores se trata de una fe ciega por el cuento como género, porque hay pocos estímulos para este. Un día te llaman y te dicen que ganaste y te alegras, pero el siguiente día sabes que lo que tienes que hacer es seguir escribiendo. El premio es un brillo; un destello, es un nuevo aire para el escritor que sabe sobre el fracaso inminente de sentarse a escribir”.

El Premio Nacional de Cuento La Cueva es una iniciativa de la Fundación La Cueva, creado en 2011 por Heriberto Fiorillo, quien hasta este año venía siendo el director de la entidad, que busca fortalecer la presencia del cuento, uno de los géneros más antiguos y apasionantes de la literatura, en el panorama de las letras contemporáneas.

El certamen literario se ha consolidado como una cita imprescindible para escritores y escritoras colombianas, sin importar su edad o trayectoria, así como para extranjeros residentes en el país y para colombianos y colombianas que viven en el exterior.

Personajes como Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, José Félix Fuenmayor, Ramón Vinyes y Alfonso Fuenmayor, destacados miembros del Grupo de Barranquilla, fueron grandes lectores y escritores de cuentos desde los inicios de su carrera literaria hasta sus años de madurez. El premio inspirado en el legado del Grupo y su aporte literario ha visto nacer más de 12 mil relatos provenientes de 30 departamentos colombianos y de países como Argentina, Ecuador, México, España, Alemania, Venezuela, Uruguay, Canadá y Estados Unidos.

