“El enigma de Caín”: el misterio viral que todos quieren resolver

Se presume que solo cuatro personas han logrado descifrar lo que esconden las páginas de “El enigma de Caín”, un libro publicado originalmente en 1934 en el Reino Unido bajo el título de Cain’s Jawbone, que en su traducción literal hace alusión al arma asesina descrita en la historia bíblica de Caín y Abel, una mandíbula. Un libro sobre el acertijo de un asesinato, un misterio que en 2022 se viralizó entre usuarios de TikTok y revive gracias al estreno en Netflix de “Glass Onion: Puñales en la espalda 2″ y particularmente a una escena del gran detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, que se hizo viral en TikTok, donde no todos son bailes.

La editorial Penguin Random House decidió reeditar este clásico de la literatura de misterio escrito por Edward Powys Mathers, ante la demanda de miles de lectores que querían resolver el enigma, como Benoit Blanc. En la plataforma, usuarios reportaban sus descubrimientos a medida que daban lectura al libro e incluso imitaron el famoso pizarrón de detectives al conectar las páginas rasgadas como si se trataran de pistas o culpables.

Se pensaba que “El enigma de Caín” había caído en el olvido, fue publicado originalmente en 1934 y estuvo descatalogado hasta que se reimprimió en 2019, antes de la pandemia; sin embargo, el estreno de la segunda parte de Glass Onion y su suceso en TikTok lo trajo de nuevo a la vida; este rompecabezas literario no podría pasar desapercibido para el gran detective Benoit Blanc (Daniel Craig). Era normal que alguien de su altura deductiva buscará resolverlo durante su confinamiento durante la pandemia. Aunque la aparición del libro se mantuvo por unos segundos como un elemento aparentemente intrascendente en la escena del baño cuando el personaje Craig juega al Among Us con sus amigos y colegas, los internautas hicieron lo propio y desenterraron una vez más la creación de Mathers.

En la película, protagonizada por el detective Benoit Blanc, esta aparición no es más que un guiño a la literatura o una pista que tal vez quiere revelar que la historia que se presentará podría no seguir una continuación lineal, sino que contará con acción, saltos temporales y que al final alguien tendrá que ser el encargado de ordenar las páginas, en este caso el cineasta Rian Johnson, quien se ha declarado un fanático de los rompecabezas y las novelas de misterio.

Entonces no es para nada casual que el libro olvidado en el piso del baño, sea mucho más que solo un libro, un acertijo que se desarrolla a lo largo de 100 páginas a lo largo de las cuales el lector tendrá que intentar descifrar un enigmático asesinato y que ha conquistado a las nuevas generaciones 88 años después de su primera publicación.

Edward Powys Mathers, responsable de los crucigramas en el diario londinense Observer, publicó “El enigma de Caín” bajo el pseudónimo de Torquemada. Para resolver el misterio que se esconde en sus páginas, el lector tiene que identificar a los seis asesinos y sus respectivas víctimas, pero para lograrlo requiere organizar las páginas, que fueron publicadas en desorden.

El misterioso asesinato de “El enigma de Caín” plantea tres acertijos: el primer desafío es ubicar las páginas en el orden correcto; el segundo, es identificar a las seis víctimas de asesinato y en último lugar, relacionar a cada asesinato con su victimario; quien sea capaz de resolver el misterio recibe un premio, la recompensa, en 1934, eran quince libras, ahora, son 1000 euros.

Edward Powys Mathers el autor de este acertijo, fue traductor y poeta; fallecido en 1939, escribía bajo el seudónimo de Torquemada; de hecho, este enigma forma parte de su libro “The Torquemada Puzzle Book”, una compilación de acrósticos, crucigramas, anagramas, problemas y pasatiempos verbales. Para poder acomodar las páginas de “El enigma de Caín”, los lectores se encontrarán con algunos obstáculos o con las posibles configuraciones que podrían o no resolver el rompecabezas, estas superan los 30 millones de combinaciones posibles y con cada movimiento se vuelve todo un reto.

Que se sepa, solo cuatro personas han descifrado correctamente el enigma desde que el libro se publicó por primera vez en 1934; dos de ellas en la década de 1930.

