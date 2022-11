Dos libros que transcurren en la festividad estadounidense de Día de Acción de Gracias

Una de las festividades más importantes de Estados Unidos es El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una celebración que ha llegado a los ojos de Latinoamérica por medio de revistas, películas y documentales. Este día fue establecido por el presidente Abraham Lincoln como fiesta nacional durante los eventos de la Guerra Civil, desde entonces se ha convertido en una tradición para las familias estadounidenses, que cada 24 de noviembre comparten numerosos platillos, entre ellos el icónico pavo.

Fue en 1621 que los peregrinos Mayflower y los Wampanoag se sentaron a celebrar la cosecha, como lo dictaba la tradición inglesa, pero también conmemoraron el tratado de paz que ambos pueblos habían establecido siete meses atrás y el cual duró cinco décadas.

“Hay muy pocos registros históricos del primer Día de Acción de Gracias, por lo que este no se celebró realmente como fiesta hasta el siglo XIX; a los historiadores les parece curioso que la celebración... ahora parezca más importante que el propio tratado”, explica Charles C. Mann, autor de “1491: Nuevas Revelaciones de las Américas antes de Colón”.

El mundo de la literatura ha tratado de hacer un retrato de los orígenes de esta celebración arraigada en la población estadounidense. Entre los peregrinos del siglo XVIII esta festividad era un periodo de ayuno en oración, tan solo un año antes de que los inmigrantes dieran inició a esta celebración, robaron maíz de las tumbas y almacenes abandonados. El Día de Acción de Gracias exalta las alianzas que le comenzaron a dar forma a la nación y, con el paso de la modernidad, se ha convertido en un momento para que los norteamericanos evoquen su espíritu nacional en agradecimiento a los ancestros, es por eso que hoy compartimos dos libros para conocer a fondo esta fiesta estadounidense.

El invitado del Día de Acción de Gracias

Es una novela corta escrita por el famoso Truman Capote. Este, texto que no se encuentra entre sus más famosos relatos, fue publicado por primera vez en 1968, como un libro destinado para ser un regalo. En este texto, que forma parte de un tríptico de relatos navideños, con el mismo personaje como protagonista, el escritor se da el tiempo para evocar su propia infancia. El libro está ambientado en el año de 1932, Buddy, un chico de 12 años de edad vive junto a su mejor amiga, Miss Sook, una mujer mayor que lo cuida y se encarga de él.

“Una vez que me tenía acorralado contra una pared, le pregunte abiertamente qué había hecho yo para desagradarle de aquel modo; de pronto se relajó, me soltó y dijo: “Eres un marica” Yo solo te estoy reformando”. Tenía razón. Yo era una especie de marica, y en el instante en que lo dijo comprendí que no había nada que yo pudiera hacer para que cambiara de opinión, si no era convencerme a mí mismo y aceptar defender el hecho”.

En “El invitado del Día de Acción de Gracias”, Buddy sufre el acoso de Odd Henderson, uno de sus compañeros de la escuela, representación de todo lo que le desagrada, le asusta e incluso le inquieta. Miss Sook, le propone que invite a Odd a compartir con ellos la celebración de Acción de gracias. El acosador asiste. Capote narra en este relato temas recurrentes entre los autores del sur, como la presencia de la maldad en las acciones de las personas y los prejuicios. El libro cuenta con elementos autobiográficos a través de Buddy, es una oportunidad para que el lector pueda acercarse al pequeño Capote.

Acción de Gracias

Esta novela de Richard Ford versa sobre Frank Bascombe, un hombre que, después de pasar por una incertidumbre emocional, llega a una madurez relativamente feliz, como agente inmobiliario; sin embargo, en el fondo no es tan apacible como le gustaría. De forma inesperada, su esposa le abandona; tiempo después descubre que tiene cáncer de próstata. Con todo lo ocurrido el bienestar que había logrado obtener se desmorona rápidamente.

“Acción de Gracias” toma lugar en el año 2000, los días previos a esta festividad, entre las disputas electorales de Bush y Gore; al paso de encuentros por Nueva Jersey rememora su pasado reciente y reflexiona sobre su situación actual y anticipa los días venideros.

“Acción de Gracias” supone la culminación del ciclo narrativo de Frank Bascombe, iniciado veinte años atrás en la novela “El periodista deportivo”, la historia que consagró a Richard Ford como uno de los escritores más importantes de su generación, éxito que lo siguió diez años después con “El Día de la Independencia”. Este libro da cierre a unas de las trilogías más vendidas de las letras norteamericanas contemporáneas; la celebración de Día de Acción de Gracias funciona como la ocasión perfecta para poner en perspectiva lo que Bascombe tiene que agradecer y a quién. El libro elegido Mejor Libro del Año 2007 por Los Angeles Times, The Washington Post, Time, The Christian Science Monitor, The Denver Post, New York y The Economist.

