Neruda, Vallejo, Gabriela Mistral, entre otros: el argentino Jorge Boccanera cuenta las historias detrás de sus poemas en “La pasión de los poetas”

El poeta argentino Jorge Boccanera. Foto: Eterna Cadencia.

Ya está dicho que los manuales para aprender a leer algún género literario no son del todo efectivos. La literatura no es algo que se aprende como se aprenden otros oficios un poco más técnicos. Se puede cultivar el agrado y la pasión, basados en el ejemplo, pero procurar que germine una semilla inexistente es poco sensato. Con la poesía, ni hablar.

No a todos los buenos lectores les gustan todos los buenos géneros. Hay quienes prefieren el ensayo a la novela, otros se inclinan por la ficción corta, el cuento, y olvidan la novela. Hay lectores que se entienden mejor en las biografías y otros que conectan con el mundo a través de la poesía. Lograr que alguien lea novela cuando gusta del ensayo no es difícil, lo mismo con el que prefiere el cuento a la biografía. La cuestión es que no todo prospera cuando se intenta que un lector, que no lo hacía, se acerque con vehemencia a la poesía.

Por suerte, cada tanto surgen libros que, desde otras perspectivas, le apuntan a esto, lograr que haya cada vez más lectores del género que en su momento ejercieran con total maestría autores como Emily Dickinson o Wislawa Szymborska. Y ese es el caso de la nueva publicación del sello Malpaso y Cía que, de la mano del poeta y crítico argentino Jorge Boccanera, ha logrado gestar una obra que busca justamente eso: lograr que la poesía sea cada vez más leída.

No es un libro informativo o pedagógico; se trata, mejor, de un compendio de perfiles de distintos poetas de la tradición hispanoamericana, escritos todos con el ánimo de analizar el recorrido del género en las últimas décadas y acercar sus obras a los lectores, entendiendo que toda obra poética es también el retrato y testimonio de una vida, una época y una cultura en específico.

A lo largo de 288 páginas, con gran criterio y pulso de buen crítico, Boccanera traza las historias de vida de poetas como Pablo Neruda, Delmira Agustini, César Vallejo, Rosario Castellanos, Ernesto Cardenal, Gonzalo Rojas, Gabriela Mistral o Vicente Huidobro, y consigue descifrarlos como personajes de una misma trama, destapar sus pasiones más dramáticas y turbulentas, materializándolas en sus poemas más consagrados. El libro es una suerte de “exorcismo poético repleto de erotismo”, en donde, además, tienen lugar la tragedia, los desencuentros, el abandono, la soledad, los romances tóxicos, liberadores y traumáticos, temas todos dignos de la buena práctica de la poesía.

Portada del libro "La pasión de los poetas", de Jorge Boccanera. Cortesía: Malpaso y Cía.

Parte antología, parte libro entre crónica y biografía, La pasión de los poetas es el trabajo más reciente de Jorge Boccanera, quien además de poeta es periodista y venía de publicar Tráfico/ Estiba. Suma Poética, que vio la luz en Argentina en 2019.

Boccanera es autor de más de una decena de poemarios y antologías de sus textos se han publicado más de veinte. Ha trabajado el ensayo, la biografía e, incluso, el teatro y la literatura infantil. En su momento, consiguió premios de prestigio como el Casa de las Américas, en 1976, y fue finalista del Luis Cardoza y Aragón en una de sus varias ediciones. Ha escrito, también, libros junto a autores como el colombiano Juan Manuel Roca o el uruguayo nacionalizado mexicano, Saúl Ibargoyen. Es una amplio conocedor de la tradición poética latinoamericana y española. Artículos suyos han sido publicados en revistas y periódicos de diversos países de habla hispana.

