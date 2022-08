Una oportunidad para los lectores: los libros digitales cuestan hasta un 90 por ciento menos que los de papel

La tablet. Un dispositivo que facilita la lectura de ebooks. (Gobierno del Perú)

Basta con tomar como muestras las distintas Ferias —que volvieron a su formato presencial—, como la Feria Internacional de Buenos Aires, la FilBo, la FIL de Lima o la última Feria de Editores (FED) para entender que los lectores quieren descubrir y comprar libros pero los bolsillos aprietan. Entonces, ¿cómo ahorrar en un contexto difícil? Quizá haya una luz en el camino esa luz que resplandecía es la de un dispositivo móvil (cualquiera, el que más les guste o les quede cómodo) que invita a leer libros electrónicos y cuidar el bolsillo.

Según el último Informe Anual del Libro Digital de Libranda, los libros digitales son entre un 40 y un 60 por ciento más baratos que los libros en papel. Pero hay otros datos importantes. Por ejemplo, que en Argentina el promedio del valor de un ebook es el menor de América Latina. Y como para ver hay que creer, los ejemplos sirven para graficar que la brecha de precios entre el formato de papel y el digital puede ser mayor que esos números. Hagamos un recorrido por algunas librería de América Latina y la tienda de libros electrónicos Bajalibros, veamos y ahorremos.

Argentina

Tomemos algunas novedades, que están dentro de los libros más vendidos para tener una referencia. En papel, por ejemplo, Aniquilación, la nueva novela del escritor francés Michel Houellebecq, cuesta -agárrense- 3.950 pesos y por su versión digital se pagan 1364, o sea, un 65% menos.

La gran sorpresa editorial de los últimos meses, que se posicionó como uno de los libros más vendidos, es Resetea tus intestinos, de Facundo Pereyra, que en papel sale 2.940 pesos y se consigue por 940 en su versión digital: casi un 70 por ciento menos.





La llama inmortal de Stephen Crane, de Paul Auster -la biografía que cuenta la vida de uno de sus escritores favoritos- cuesta 4.810 pesos argentinos en papel y 239,99 en digital, lo que significa -está en una oferta especial- que es ¡ un 95 por ciento menos!; mientras que Violeta, de la chilena Isabel Allende se consigue por 4449 pesos en papel y por1099,99 en versión e-book, un 75 por ciento menos .

En el segmento juvenil, uno de los más elegidos es Boulevard, de Flor M. Salvador, que se consigue en librerías por 3049 y en digital, por 699,99.

Los libros electrónicos de los autores locales también permiten ganarle a la inflación. Los días de la revolución, el nuevo libro de Eduardo Sacheri cuesta 3.349 pesos y por su versión digital se pagan 1368,99; y El duelo, de Gabriel Rolón, sale 3.900 pesos argentinos en papel contra 979,99 en su versión electrónica.





Algo parecido ocurre con Catedrales, de Claudia Piñeiro, que se consigue a 3.649 contra 499,99; y Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez cuesta en papel 2.650 pesos contra 1162,20 en su versión e-book. Y la nueva edición de Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, por el estreno de la serie basada en este libro cuesta 4.749 en papel y 899,99 en digital: un 81 por ciento menos .

México

Entre los más vendidos en este territorio se encuentran El caso de Alaska Sanders, el nuevo libro de Joël Dicker, que su versión papel cuesta 469 pesos y 149 en digital, es decir, un 68 por ciento menos. La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger cuesta 368 pesos en papel contra 107 en su versión electrónica.

Lo mismo ocurre con Atrévete a ser quien eres, de Walter Riso: cuesta 268 pesos mexicanos contra 189. Y también con Aniquilación, que cuesta 545 pesos contra 229 en e-book. O con un libro que ya es un clásico, como Sapiens, de Yuval Noah Harari, que se consigue en librerías por 299 pesos mexicanos y por 149 en digital.





El segmento de literatura juvenil es muy fuerte en México, como en toda la región. Así, libros como Boulevard que cuesta 329 pesos en papel se puede obtener su versión digital por un 69 por ciento menos : $101,71. Mientras que todos los tomos de la Trilogía de Fuego, de Joana Marcús, se consiguen a 328 en papel, sus versiones digitales cuestan 169 pesos. Y Romper el círculo, de Coleen Hoover cuesta en papel 298 mientras que se puede encontrar su versión digital a 169.

En cuanto a los autores locales, la política indígena zapoteca mexicana y diputada local Eufrosina Cruz Mendoza publicó el libro Los sueños de la niña de la montaña, que se consigue en papel por 249 y en digital cuesta 179. Lo mismos sucede con La casa gris, de Raúl Olmos cuesta 249 en papel contra 179 como libro electrónico.

Colombia

“Los libros digitales salen más barato que salir a divertirse aquí”, me advierte una fuente que no quiere revelar su nombre. Y me cuenta que el bestseller indiscutido de los últimos años es el Doctor Carlos Jaramillo, con su libro El milagro metabólico. En librerías, este libro tan popular se encuentra por 65.000 pesos colombianos contra 34.900 en digital, casi un 50 por ciento menos.





Leer es resistir, de Mario Mendoza, encabeza los rankings de ventas y se consigue por 55.000 pesos en papel y 32.900 en digital; Violeta, de Isabel Allende cuesta 65.000 contra 42.900 y Hábitos atómicos, de James Clear tiene su versión en papel en 59.000 y su versión en e-book en 42.900.

Pero hay otros autores locales además del Dr. Jaramillo en el podio de más elegidos por los lectores colombianos. Una vida muchas vidas, del actual presidente Gustavo Petro, cuesta 49.000 y 34.900 según el soporte. Canción de antiguos amantes, de la escritora Laura Restrepo cuesta en papel a 65.000 y en digital 39.900. Y Un duende en mi cabeza, de la presentadora televisiva Diana Álvarez en papel cuesta 47.000 y en digital 32.900.





Un dato curioso: dado el estreno de la serie, el libro Santa Evita se exhibe en los estantes de las librerías, que en versión papel se consigue a 69.000 y 39.900 en digital.

Perú

¿Cuáles son los títulos más elegidos por los peruanos y en los que pueden ahorrar comprando las ediciones digitales? Por ejemplo, el libro más vendido en librerías —una constante en la mayoría de los territorios de Latinoamerica— es el boom juvenil Heartstopper, de Alice Oseman, que en papel se consigue por 69 soles y en versión digital a 39,50, un 42 por ciento menos.

También Boulevard aparece en este listado: en papel está a 69 soles y en digital a 26.16. Le sigue Habilidades blandas a la vena, de David Fischman que en papel cuesta 79,90 pero su versión en e-book está a 27,64; Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé cuesta 84,90 en papel y 30,37 en digital; y El club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma se encuentra en librerías a 49 soles y en digital a 30,63.

Libro Plata como Cancha de Christopher Acosta





En el ámbito local destaca el libro Perú bizarro, de Marco Sifuentes que en papel cuesta 89,80 y en su versión digital está a 23,47, Plata como cancha, del periodista Christopher Acosta -que cuenta cómo César Acuña se convirtió en el político de hoy y se posicionó como uno de los más vendidos de FIL Lima- se consigue en librerías a 59 soles y en digital a 31,43.

Hace diez días terminó la Fil Lima, en la que durante 17 días, los lectores se volvieron a encontrar con los libreros y los libros favoritos. Entre los más elegidos estuvieron El mal acecha, de María Rosa Cifuentes que en papel cuesta 79,90 y en digital 23,47. De la misma autora, el libro Miénteme si puedes, en papel a 69,99 soles y en digital a 35,12; y Encuentra a tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé a 99,90 en papel y en su versión e-book a 35,24.

Con este panorama, que la inflación y las difíciles economías latinoamericanas nos encuentren leyendo los mismos libros pero en otro formato y con el bolsillo menos ahogado.





SEGUIR LEYENDO: