Valeria Lois: “Mostrarse con un rasgo patético en lo actoral es como exponerse”

Feria del Libro 2022 - Valeria Lois

Valeria Lois, actriz de la premiada Las siamesas, reconocida como mejor actuación femenina por La mujer puerca de el premio, entre un extenso currículum entre teatro cine y televisión.

Pasó por el stand de Leamos y conversó con Hinde Pomeraniec sobre su rol de actriz, sobre los textos y la estética, además del humor, el drama y el patetismo.

—Viste que pusimos ahí se me ocurrió que decir que el humor, el drama y la pasión por actuar te representaba un poco.

—La verdad que sí, es eso, exactamente eso, pasión, humor y drama, y lo más concentrado posible siempre, todo junto, de ser posible. Que para mí se acerca un poco al patetismo. Esa posibilidad de mostrarse, de una manera, actoralmente, con un rasgo patético que me parece que está bueno, porque es como exponerse. Entregar algo más allá de los sentimientos, de las demostraciones que uno es capaz de hacer en la vida racionalmente.

—¿Hasta dónde te gusta intervenir para un personaje que vas a representar, hasta dónde te metes?

—Bueno, hay lugares donde es difícil o innecesario meterse, como que uno va, más bien, a hacer el trabajo. Hay algo de eso en la actuación, y en muchos trabajos que elegimos, por distintas cosas, mayormente por motivos económicos. Y hay otros que tienen que ver más, para mí, o que los relaciono, con el teatro, con la actuación en teatro, en los que me es imposible no intervenir, donde aparte yo siento que, más allá de que últimamente he tenido la fortuna de tener textos y directores increíbles, pero hay algo autoral de la actuación donde yo siento que es ahí donde se termina de armar, que el actor termina siendo autor, también. Salvo que haya algo muy esquemático o determinado producto o determinada situación, de ensayo, de tiempos, otra cosa de lo que hacemos con La vida extraordinaria o con La mujer puerca, donde Lore y yo también nos sentimos totalmente invitadas por Mariano a crear, a autodirigirnos, a pesar de que, insisto, él es el director, pero hay algo de las decisiones que tomamos ahí, Lore y yo, para interpretar esos papeles que es autoral.

Valeria Lois en el stand de Leamos (Foto: Luciano González)

—¿Cómo es la actriz Valeria Lois cuando pasa al medio audiovisual?

—Bueno, es alguien más contrariado, pero me parece que a mis 49 años todavía siento que tengo cosas para aprender, para entender, algo de las intensidades, algo del lugar de la sutileza, que a mí me sigue resultando fascinante y muy estimulante digamos. No tengo ninguna contradicción en ese sentido, hay algo ahí de desafío y me genera mucho interés estar ahí y proponer ahí.

Mirá la entrevista completa en el video.

SEGUIR LEYENDO