Lorena Vega: “En el teatro estás en presente, en el mismo ritual, pero siempre pensando en lo que está aconteciendo ahí”

Lorena Vega en la Feria del Libro 2022

En el stand de Infobae Leamos en la Feria del Libro Hinde Pomeraniec entrevistó a Lorena Vega, la celebrada actriz argentina que desde los 16 años trabaja en teatro independiente, en obras de autores clásicos y contemporáneos o de creación colectiva como actriz y directora. También actuó en cine o miniseries como El reino. Se presentó recientemente en Las cautivas, obra de la Compañía Teatro Futuro, y sigue presentándose este mes en La vida extraordinaria, las dos escritas y dirigidas por Mariano Tenconi Blanco.

Está siempre actuando, pensando nuevos formatos, dirigiendo, arriesgando. Por estos días se presenta con La vida extraordinaria, junto con Valeria Lois, y también hace funciones del biodrama Imprenteros, obra declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación en la que reconstruye la historia de su familia y de la imprenta de su padre, en el conurbano bonaerense, y en la que actúan también sus hermanos. El texto de la obra de Vega fue creciendo y tomando nuevas derivas, al punto de que en los próximos meses llegará al formato libro, publicado por editorial Documenta.

-Me impresionan tu ductilidad y la capacidad que tenés para representar varios papeles al mismo tiempo. Siempre estás haciendo varias obras a la vez. ¿Cuando te levantás a la mañana lo hacés como Lorena Vega o como quién?

-Me han preguntado varias veces si no me confundía los textos de las obras. Es como si vos en un mismo fin de semana tuvieras tres cumpleaños diferentes. Vas a uno y no te confundís el nombre de la persona a la que le estás cantando el “Feliz cumpleaños”. Sabés que estás ahí, en el festejo de tal. Cuando vas al otro, al otro día, sabés que es el de otra persona. Estás en presente, en el mismo ritual, pero en cada caso estás pensando en lo que está aconteciendo ahí. Entonces no puede haber mucha confusión.

Lorena Vega y Laura Paredes en "Las cautivas"

-Pero estamos hablando de textos muy diferentes, en general cuando vos vas a los cumpleaños vas improvisando y en tus obras no improvisás, decís textos a veces de otro, a veces tuyos, pero son textos ya formalizados.

-Sí, pero está lo que siempre se dice de las artes escénicas: es en vivo, es en presente, cada vez es distinto, aunque digas el mismo texto. Eso tiene mucho que ver con la temperatura del día. Con la gente que se juntó ahí, con cómo vos llegaste, con lo que esté pasando en el país, en esa ciudad, en el mundo. Siempre hay una vibración diferente. Eso te modifica la velocidad, la respiración, el rictus, y a todo hay que estar atenta y eso es lo que modifica cada vez cómo lo vas haciendo.

-Cuando hablamos de Imprenteros (obra escrita, dirigida y protagonizada por Vega) la diferencia también con otras cosas está al tener que volver a narrar tu historia, tu cumpleaños de 15, tu vínculo con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. ¿Y ahí qué cambia cada vez?

-Te puedo entregar una perlita, una confesión: a mí me pasa algo particular haciendo un trabajo autobiográfico, que es que no me genera emoción en vivo. Como si hubiese algo de la trabajadora, de la directora también, que toma distancia. Es mi propia historia, ese proceso ya lo pasé antes de hacer la obra. Creo que porque no me sensibilizo lo puedo hacer y hablar de eso. Pero una vez estaba mirando una de las últimas escenas, donde está representado mi papá por Juan Pablo Garaventa y yo en el pasado por Julieta Brito, una escena donde mi papá ya tuvo un ACV, ya era insulinodependiente y me pedía dinero, y la estaban actuando tan bien que me fui a ese momento y me quedé mirándolos un rato de más. Tenía que seguir la obra, decir el texto siguiente, y hubo un bache. Me colgué, seguía ahí pero viajé. En esos segundos, que quizás para el público fueron imperceptibles y que quizás lo tomaron como una decisión adrede de tiempo dramático, sé que lo que me pasó es que me puse de espectadora y vi otra cosa. No estaba la directora ahí trabajando. Fue un instante.

-Vos actuaste en El reino. Y tenés un personaje importante en la trama. Contame cómo fue la experiencia de actuar en una miniserie así, con todos esos actores, en un universo que tal vez no es el más común para vos.

-A mí me pareció que el personaje tenía una participación acotada en uno de los capítulos pero que era desencadenante de algo que me permitía un juego expresivo y yo no me lo quería perder. Tengo una revancha y voy a estar en El reino II, con el mismo personaje. Desde que empecé, mi territorio es el teatro independiente, que también es el espacio de la mayoría de las actrices y los actores de nuestro país, porque nuestra escena local en el ese aspecto es muy distintiva y singular en relación al resto del mundo. Pero también justamente por eso tenemos una población actoral que viaja mucho hacia lo audiovisual, un ámbito que en estos últimos años se desarrolló tanto, lo digo en términos tecnológicos, no de presupuesto. Me considero parte de esa población actoral que va desde un lenguaje hacia el otro.

Lorena Vega y Valeria Lois, en "La vida extraordinaria" (Gentileza del Teatro Cervantes)

*Funciones de Imprenteros: 6 de mayo en el Teatro Helios, de El Palomar; 13, 20 y 27 de mayo, Teatro Picadero (CABA); 17 de junio, Coliseo Podestá, La Plata; 8, 15, 22 y 29 de julio, Teatro 25 de Mayo (CABA). Para comprar entradas, ingresar a esta página.

Funciones de La vida extraordinaria: Jueves a las 20:30, sábados 21:30 y domingos 21:00. En Timbre 4, México 3554, CABA. Para comprar entradas, ingresar a esta página.

SEGUIR LEYENDO: