Cinco aplicaciones que permiten leer tus libros favoritos en el celular

Cuando se va de pasajero en el transporte camino a la escuela, al trabajo o algún otro lugar que requiera desplazamientos más o menos largos, leer es una de las rutinas preferidas por muchas personas; durante mucho tiempo vimos personas con libros abiertos en el metro o en el autobús, lo cual, en horas pico, es algo realmente incómodo.

Los libros digitales brindan una alternativa más agradable, pero hay muchos que no quieren o no pueden gastar dinero en un dispositivo de estos o prefieren no exponer su tableta en el transporte público.

Si no quieres llevar un libro físico o una tablet, una buena opción es el teléfono celular. que te puede brindar un gran servicio, especialmente si tienes alguna aplicación diseñada específicamente para ayudarte con la lectura.

Algunas de estas aplicaciones permiten descargar de manera gratuira novelas clásicas, cuyos derechos ya son de dominio público y otras conectan con las historias de los nuevos escritores que presentan sus producciones en línea.

Estas son algunas opciones para que decidas cuál es la que mejor se acomoda a tus necesidades.

Wattpad

WATTPAD

Esta famosa aplicación, de donde han salido muchos escritores e incluso series y películas de televisión, es conocida por los nuevos talentos que hay en esta plataforma.

Podrás leer cuentos, historias o novelas que también ya los publicaron, pero que se mantienen en la plataforma de manera gratuita. Este es una de las nuevas aplicaciones en las que encontraras escritores que van iniciando, una nueva manera de ver qué es lo que escriben en la actualidad.

Kobo

Kobo App

La aplicación te brinda la oportunidad de entrar a través de tu móvil y descargar más de 3.5 millones de títulos gratuitos o incluso a un buen precio.

Te da la oportunidad de agregar marcadores, notas e incluso resaltar algún párrafo que te llamó la atención. Incluso te da información sobre cuánto es lo que te tardas en leer un libro y puedes buscar libros de bibliotecas públicas, hasta compartir citas.

Kindle

La aplicación de Amazon tiene muchas cosas buenas ya que hay libros que puedes descargar sin pagar nada o también puedes subir los archivos PDF a la aplicación, esto con el fin para que puedas leer a gusto sin tener que sacar tus copias.

Otra opción que tiene es la de comprar una membresía con la que puedes tener acceso a títulos de manera ilimitada, el pago es mensual, pero muchos de los libros los podrás descargar, disfrutar y mantener en tu biblioteca sin problema.

Scribd

Scribd App

Lo que hace diferente esta aplicación a otras es que aquí podrás ver archivos educativos, no solo libros. Incluso si quieres buscar un capítulo de un libro en especifico para poder realizar la tarea lo podrás hacer.

Esta aplicación lo que permite, en su suscripción mensual, es poder bajar y subir archivos para que todos los demás los puedan leer. Esta manera de compartir es muy interesante porque aquí todos ganan.

OpenLibra

OpenLibra

En esta aplicación no solo vas a encontrar libros de los archivos de bibliotecas y con licencia libre, también encontrarás revistas y publicaciones de libre distribución que van a poder ayudar a los trabajos que estés realizando. Esta aplicación está disponible para Android.

