505 Games realizó su primer showcase digital con novedades sobre cuatro juegos

505 Games, el distribuidor responsable de Control y Rocket League, decidió que no esperar ninguna conferencia para anunciar los avances de los estudios que representa y realizó por primera vez un showcase digital de adelantos. En su breve evento presentó cuatro títulos que serán publicados a lo largo de este año, el 2023 y el primer trimestre del 2024 .

El primero de ellos fue Among The Trolls, un videojuego realizado por el independiente Forbidden Studios. Las primeras imágenes del tráiler muestran un bosque laberíntico y se escucha el relato de un joven sobre los mitos que se esconden detrás de sus árboles. “Le pregunté a mi abuela qué sucede cuando las criaturas (de los mitos) se enojan... y no dormí esa noche”, cuenta al final del adelanto.

Among the Trolls planteará una dinámica de juego de supervivencia, donde los usuarios deberán sobrevivir en un tupido bosque y aprender a convivir con todos los habitantes no humanos que pueden convertirse en poderosos aliados o terribles enemigos .

Trailer de uno de los nuevos títulos de 505 Games

505 Games también mostró el segundo gameplay de Stray Blade, un simpático mundo abierto en el que el protagonista se transporta luego de romper accidentalmente un hechizo que lo separaba de su realidad . Con una dinámica de RPG de acción, el estudio Point Blank Games espera que los jugadores curioseen por los escenarios mientras destraban misiones y suman experiencia para conseguir más habilidades.

Trailer del sistema de combate de uno de los títulos en desarrollo de 505 Games

El trailer que se destacó en el showcase fue el de Miasma Chronicles -por parte del estudio The Bearded Ladies-, cuya cinemática mostró al inicio al protagonista jugando con una extraño portal gracias a lo que parece un guante mágico. Su compañero, un carismático robot oxidado, lo ayuda a recuperarse luego que su experimento falla y su mano queda en llamas.

Miasma Chronicles buscará contar la historia de cómo el dúo intenta rescatar a la madre del protagonista, quien quedó encerrada en otro universo sin poder regresar. En la cinemática se puede apreciar que aún falta trabajo por hacer para refinar el apartado gráfico, una de las razones por las cuales aún no se ha anunciado una fecha en específico para su lanzamiento.

Trailer del un nuevo título de aventura sci fi de 505Games

El showcase también contó con otro tráiler de Eiyuden Chronicles: Rising, el cual ya fue publicado el 10 de mayo. El RPG de acción ha recibido críticas mixtas, entre los cuales se menciona una jugabilidad un tanto tosca en sus aspectos RPG, pero que cumple de manera simple con su propuesta dentro de la franquicia de Eiyuden Chronicle.

Nuevo adelanto del plataformero de aventuras de 505Games

