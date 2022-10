Ukkyr, coach de Isurus: “Este formato de Worlds es dificilísimo para las regiones emergentes”

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 29: Coach Markus "Ukkyr" Leuemberger (R) and the lsurus squad lounge backstage at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on September 29, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

Tras retirarse de Worlds 2022 con cuatro derrotas, Isurus tenía la chance de despedirse de su gente con una victoria, y lo consiguió ante istanbul Wildcats de Turquía. Con un balance que no terminó de la forma esperada y tras el último encuentro el coach del Tiburón, Markus “Ukkyr” Leuemberger habló sin casete, fue autocrítico y opinó acerca del formato y de qué podría cambiar para que la región pueda dar el salto.

“Todos los equipos del Mundial son campeones, entonces hay que respetarlos. Y sino te caen un Royal, un DRX y no son campeones pero podrían tranquilamente hacer lo que quieran en LLA. Hay mucha diferencia entre pool 3, pool 2, pool 1. No creo que seamos pool 3, creo que seriamos pool 2, pero bueno, fueron años de resultados muy malos y hay que remarla varios MSI y Mundiales más para recuperar un poco la categoría. Pero no creo que haya mucha diferencia entre nosotros y pool 2, y creo que tenemos buenas chances contra algunos pool 1″, le contó en un mano a mano a Infobae.

—¿Pensás que el formato del Mundial no favorece a las regiones emergentes?

—Esto lo hemos hablado con varios coaches de las regiones emergentes y todos me dicen lo mismo. Este formato es dificilísimo para nosotros. Jugamos un BO1 contra equipos que no estamos acostumbrados a jugar, que no vimos nunca y encima son equipos que están en otro nivel. Una de las razones por las cuales los resultados para LLA no están llegando es porque ha cambiado el formato, y este formato es imposible para este tipo de regiones. Nos tiene que caer un grupo como el A. Si caés ahí, tenés chance de ganar varias partidas, pero después tenés que ganar un BO5 contra China o Corea para pasar. Está muy difícil este formato, y creo que Riot tiene que proponer el cambio en algún momento porque sino los fans regiones emergentes van a empezar a dar pasos para atrás porque es aburrido. Obviamente es aburrido ver como stompean al equipo que faneas. Pero también es una realidad. No puede estar el campeón de MSI en el grupo de Play-In, no tiene sentido.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 01: Royal Never Give Up takes a bow onstage after their victory against Isurus at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on October 1, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Ingrid Muhlenbrock/Riot Games)

Hay que tener en cuenta que la instancia de Play-In en la fase previa al main stage, y el objetivo es decidir qué equipos avanzan a la parte más importante del Mundial, donde ya hay 12 preclasificados. En total son solo cuatro los que pasan -de 12 escuadras que compiten- y en los últimos años se fueron sumando más equipos de regiones importantes. En esta edición hay dos equipos de Europa (Fnatic y MAD Lions), el tercer seed de Norteamérica (Evil Geniuses), y los cuartos puestos de Corea (DRX) y de China (RNG), que además es el bicampeón del Mid-Season Invitational. Esto provoca que sea muy complicado para una región emergente dar el salto, porque no solo debe vencer a sus pares, sino también a teams muy poderosos.

—Este split salieron campeones. Son el mejor equipo de Latam a pesar de que los resultados no se dieron. ¿La idea es meter cambios o seguir por este camino?

—Es un tema. Nosotros vamos a hacer los cambios necesarios de cara al próximo split, y de cara al siguiente año para buscar el bicampeonato. Pero hay falencias en la región que se vienen arrastrando desde tier 3, tier 2… En tier 1 hay muchas falencias, y estoy hablando solo de la parte competitiva, no de la producción y eso que ya es otro tema que también afecta. Uno intenta perfeccionarse pero es entender que en el plano general hay falencias, principalmente en la parte competitiva.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 03: Fans cheer in the audience at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on October 3, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Ingrid Muhlenbrock/Riot Games)

—¿Qué se aprendió de las derrotas estos días?

—Contra MAD Lions y esos equipos aprendés que son ganables. Que se puedan ganar. Es simplemente una mejor preparación, un mejor mental, un mejor día y se gana. Contra DRX y Royal es como “¿qué hacen acá estos brothers”'. No tiene sentido que estén acá. Es lo único que se aprende porque no hay comparativa la verdad entre esos dos equipos y cualquier otro contra quienes vamos a jugar el resto de nuestra vida.

—Pese al mal resultado supongo que para vos es un sueño coachear un Worlds. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de estos días de competencia?

—Fuera de joda, hace siete años que quiero estar acá. Y debo haber soñado este momento 20 veces al año. Así que hagan los cálculos. Muchas ganas de estar acá, muchas veces me imaginé. Lo de los fans ha sido increíble. Las derrotas dolieron, pero dolieron diez veces más porque los fans estaban muy intensos, con mucha emoción y nos dieron mucho cariño y mucho amor. Es lo principal. La decepción viene por ese lado, por el dolor de decepcionar a los fans. Pero si no hubieran estado los fans acá hubiera sido como “y bueno, obvio, es lo realista, está difícil”. Se le pueden poner un millón de excusas, pero a eso se le suma el amor y apoyo de los hinchas y ya es otra historia.

