Postales artísticas y momentos inmortales: cómo trabajan los fotógrafos de la escena

Agustín Rodríguez del Sel es uno de los fotógrafos del momento

Muchas veces los ojos de un fotógrafo terminan siendo los de miles de personas, que encuentran en una postal una imagen conmovedora, emotiva, pasional o simplemente muy fachera. El trabajo de retratar momentos y emociones no es tarea sencilla y hace décadas que ocupa un rol sumamente importante en la cultura popular.

Una famosa frase reza que “una imagen vale más que mil palabras”, y es en parte lo que buscan transmitir plataformas como Instagram o Twitter, fuertes aliados de una nueva generación de fotógrafos, que en tiempos de celulares encontraron una nueva vía para llegar a más público, que cada día admira más su trabajo.

Agustín “Succa” del Sel es fotógrafo y una suerte de celebridad dentro de la escena de streamers en Argentina. Suele decir presente en la gran mayoría de eventos que reúnen a las estrellas de Twitch, y nunca falta en los perfiles de Instagram con sus grandes postales. Entre 2018 y 2019 trabajaba en eventos sociales como casamientos y fiestas de 15, y comenzó a llevar su cámara a reuniones y juntadas de distintas comunidades.

Al principio lo tomaba como un hobbie, pero poco a poco sus fotos comenzaron a viralizarse mientras los streamers crecían en el ambiente. Su primer “boom” lo consiguió en 2019, luego de un show en Tecnópolis en el que Coscu y la Chilena fueron los presentadores. “Saqué menos de 20 fotos y a Martín le gustaron. Ahí cambió todo, se podría decir. De ahí, me llamó a que vaya a hacer fotos a la AGS y luego a los CA Awards 2019″, le contó a Infobae.

Una de las fotos de Agustín Rodríguez del Sel

Succa considera que no tiene un estilo fijo, y que puede tomar “una foto con flash y mañana una sentado en la pileta a pleno sol”, y aunque tiene sus trucos, suele improvisar. “Trato de siempre buscar la sonrisa, felicidad, que pueda transmitir la emoción que la persona vivió en ese momento, y que luego al ver la foto le recuerde esa sensación. Si la foto es buena, ese sentimiento es único e irrepetible”, aseguró.

¿Qué te inspira a sacar fotos?

Algo que me inspira mucho, en eventos por sobre todo, es el sacar la foto casual, y luego ver a la persona asombrada y feliz por la foto que tiene, que nunca sabe cómo ni cuándo se la sacaron y ver que la foto le representa a punto tal que la usa como foto portada en redes, y la sube por todos lados. Es una sensación que a cualquier fotógrafo le sube el ánimo.

Ingrid Mühlenbrock es otra fotógrafa que pisa fuerte en el ambiente

Si de esports hablamos, una referente en la materia es Ingrid Mühlenbrock, fotógrafa oficial de Riot Games Latinoamérica. Tiene 38 años, es de Chile y actualmente vive en Ciudad de México, donde se disputa la Liga Latinoamérica de League of Legends. Se ganó el mote de ser “la mamá” de los jugadores, ya que en las competencias oficiales siempre logra capturar los momentos de emoción, concentración y alegría de los players, que muchas veces son reacios a la cámara.

Ella asegura que su estilo “va muy ligado a la felicidad documental”, y que le gusta estar “en donde haya sonrisas”: “Es la manera en la que puedo expresar cómo veo el mundo y cómo ustedes me pueden ver a mi. Busco mostrar lo que realmente está sucediendo en el minuto sin disfrazar la imagen. Y poder trasmitir al espectador la energía real que vives atrás del visor”.

La pasión por la fotografía le llegó de grande y de imprevisto, ya que previamente estudiaba diseño de muebles: “Siempre estuve en una búsqueda interna. El diseño no me llenaba por completo, pero la fotografía me voló la cabeza y fue cuando no me di ni cuenta y hoy es lo único que hago”.

El equipo de Rainbow7 durante la final del Apertura 2019 de la LLA (Foto de Ingrid Mühlenbrock)

Hasta 2019 trabajó en las oficinas de Riot Games en Santiago de Chile, y a partir de 2020 en CDMX. Ahí se encuentra el arena donde este año se disputaron las finales de LoL, Wild Rift y VALORANT. Todas las fotos que toma se suben a un link público para que fans y medios de todo el mundo tengan casi al instante las imágenes de lo que está sucediendo: “Me considero del área digital 100%. Entre más digital mejor. Hoy a lo que me dedico necesito rapidez y nitidez al mismo tiempo, y eso no te lo puede entregar el romanticismo de la análogo”.

¿Es muy diferente trabajar con jugadores que con modelos para fotografiar?

La verdad prefiero mil veces a los jugadores que a los modelos. Es un desafío increíble que hace que crezcan aún más mis ganas de esto. La idea es que todos se vean como modelos, es encontrar la perspectiva adecuada. La foto perfecta a mi perspectiva de ver mi trabajo es sin maquillaje ni disfraces, sino en un formato real.

Leonardo Puga también se destaca en la profesión

Leonardo “ImRuso” Puga tiene 21 años y es oriundo de Ramos Mejía. Se inició en el mundo de la fotografía retratando a unos amigos músicos que tocaban en un bar de su ciudad, y más temprano que tarde entendió que “con dedicación y sacrificio podría llegar a fotografiar a grandes artistas”. Comenzó a interiorizarse en el mundo del freestyle y durante su carrera fue a múltiples recitales y competencias, como la God Level 2019 2v2, FMS Internacional Chile, FMS Argentina 2020 y a conciertos de Seven Kayne, Luck Ra, Emanero y Bhavi.

Considera que su estilo “es muy de saturar los colores y a veces intentar hacer fotos retro o vintage”, y que lo más importante para transmitir en una fotografía es “la forma en que encuadrás la escena, el momento y la iluminación”: “Hay muchos factores que hacen de una foto un recuerdo que jamás querés olvidar. Capaz justo el artista está dejándolo todo para que el público la pase bien y lográs retratar ese momento, y obvio que la gente después ve la foto y no quiere despegarse de ella. Busco una foto que transmita el evento o lo que está sucediendo, transmitir la magia a la mente de quien la vea”.

¿Considerás que es necesario estudiar para ser buen fotógrafo?

Es muy importante estudiar, potencia el trabajo que podemos hacer, más allá de la pasión que uno tenga, e inclusive el talento que uno pueda tener, adquirir conocimientos técnicos y saber de qué se trata todo esto. Yo soy autodidacta, pero tuve que estudiar, investigar. Le recomiendo a los chicos que se aproximan a la fotografía que estudien, el que no pueda pagar una carrera, puede buscar cursos gratuitos, hay mucha información en internet, libros para formarse.

YSY A en concierto (Fotografía de @Imruso)

Mariano Mazza es de Capital Federal, tiene 25 años y su labor en el mundo de la fotografía comenzó en su adolescencia y sin esperarlo. Trabajaba en eventos sociales como editor de video, un día le propusieron ser ayudante de cámara y se animó a probar. La experiencia le encantó y desde ese momento no soltó la cámara. Actualmente trabaja como fotógrafo para la productora Display, que dice presente en muchos eventos de esports y streamers. “Para mi lo más importante a la hora de transmitir es lo que sucede en el momento de la sesión o evento, mostrar algo más espontáneo. Hay momentos que son únicos y hay que saber estar atento para captarlos y hacerlos permanecer por un largo tiempo”, detalló.

Mariano Mazza es otro de los nombres más conocidos dentro de la movida

En la escena muchos lo conocen como “el fotógrafo de la correa amarilla”, y sus fotos copan varios de los perfiles de Instagram de las celebridades del stream y la música. Asegura que tiene “un estilo marcado, que se podría definir como un ‘urbano’”, aunque prefiere definirlo como “espontáneo, un estilo del momento”: “Me gusta que sea natural, que surja de lo que está sucediendo con la persona con la cual estoy en ese instante”.

¿Qué te inspira a sacar fotos?

Lo que me inspira y motiva es hacer que parezca que la foto no fue sacada acá, sino que tenga un aire distinto. Que no tenga nada que ver con lo que es el lugar en sí, que el modelo está literalmente en otro lado.

¿Es mas difícil trabajar con jugadores que con modelos?

Si y no. No es difícil, considero que es diferente. A un modelo le decís que pose y posa, puede tener más o menos experiencia, pero la sesión tiene un cierto orden. Un player, no es modelo claramente, es otra onda, otro mambo, la sesión se torna mucho más descontracturada, generalmente con un player se genera otro vínculo, no es todo tan serio, te reís más. Si bien con los modelos también se dan estas situaciones, con un player sucede siempre y lo hace muy grato laburar con ellos.

Fotografía de Mariano Mazza.

Por su parte, Agustina Paniego es oriunda de Rio Cuarto, Córdoba, y comenzó su profesión haciendo retratos de cosplays. En su ciudad no había grandes torneos de esports, pero con el tiempo comenzaron a sumar computadores y a realizar pequeños torneos de la comunidad. Poco a poco se fue desplazando a Córdoba Capital, y se animó a dar el gran salto y viajar a Buenos Aires. Se enamoró de los deportes electrónicos en el Argentina Game Show 2019, en una final de Counter Strike: Global Offensive entre 9Z y Malvinas Gaming: “sentir la pasión de la gente, la tensión ronda a ronda, y poder captar esos momentos fue una sensación de la que quería sin dudas ser parte”.

Agus considera que no tiene un estilo fijo en su trabajo todavía, y que siempre busca probar cosas nuevas y adaptarse a la situación. “Aún así le presto mucha atención al color, a buscar que las imágenes tengan un clima y a poder representar el momento como yo lo veo. Si tengo que buscar una definición hoy me encuentro con lo documental, me agrada el poder captar los sentimientos y que las emociones de que lo que uno registra tengan un sentido y que sean relevantes tanto para la comunidad como para el equipo”, le contó a Infobae Latin Power.

¿Qué es lo más importante para transmitir en una fotografía?

En primer lugar siempre es el registro. Hay fotos que tienen que estar por regla como por ejemplo los escenarios, los casters, los equipos y cada uno de los jugadores. Y en segundo lugar contar qué está sucediendo. Lo que creo más importante en el deporte es poder transmitir los sentimientos y emociones del momento para que quien luego vea las fotos pueda revivirlo y sentirse ahí.

La cordobesa Agustina Paniego

Las redes sociales o plataformas digitales parecen ser un fuerte aliado de los fotógrafos, en una época en la que prima lo virtual por sobre lo analógico. Si bien es un gran empujón hacia adelante, Agus asegura que hay que acompañarlo con trabajo duro: “La tecnología de esta nueva generación nos dio más herramientas, pero los métodos siguen siendo muy similares. Las redes sociales hoy en día se usan principalmente para obtener visibilidad. En su momento lo mismo se hacía con portfolios, medios gráficos o recomendaciones, el mercado era mucho más chico y limitado. La mayor parte de mis trabajos los conseguí como se hacía antes, pero a través de medios digitales. Enviando coberturas de eventos por mail a diferentes marcas o personas, como un portfolio, para que conozcan mi trabajo y si les gustaba, recomendarme o tenerme en cuenta para próximos eventos. Las redes sociales pueden darte un impulso, pero necesitás estar constantemente generando nuevo contenido para mantener la atención del espectador y relacionarte con gente que también trabaja al mismo ritmo”.

¿Cuál es tu fotografía favorita?

Mi fotografía favorita es de Argentina Game Show 2019, no es la mejor técnicamente pero fue una travesía llegar a donde estaba Frankkaster. Tuve que cruzar entre los chicos que estaban sentados delante del escenario unos al lado del otro y no había lugar donde apoyar ni un pie. Le tengo mucho cariño porque es una foto que al día de hoy veo y puedo revivir el momento una y otra vez y que fue el inicio de un viaje de ida en la fotografía de esports.

Frankkaster en la AGS 2019 (Fotografía de Agustina Paniego)

