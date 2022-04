캐나다 HotDocs 페스티벌에서 콜롬비아 영화를 대표하는 다섯 개의 다큐멘터리

콜롬비아 영화는 북미에서 가장 중요한 다큐멘터리 페스티벌 인 HotDocs에서 다시 한 번 세계에 등장합니다. 그곳에서 국가 인물과 영화 제작자가 만든 일곱 번째 예술을 지구 대부분으로 확장한다는 전제로 4 개의 전국 전시회가 상영됩니다.

캐나다의 핫 문서 국제 다큐멘터리 영화제는 그 나라에서 가장 전통적인 영화제 중 하나이며, 아이디어의 순서대로, 이 지역의 다큐멘터리 장르와 가장 관련성이 높은 영화입니다.1993년 이래로 이 축제는 미국과 캐나다뿐만 아니라 비평가와 영화 감독에게 매우 중요한 축제 중 하나가 되었습니다.

또한, 이 회의의 조직은 Doc Soup 및 Hot Docs Showcase를 포함하여 일년 내내 다양한 제작 자금을 관리하고 제작 프로그램을 수행 할 책임이 있습니다.이제 올해에는 이 축제의 일환으로 네 개의 콜롬비아 다큐멘터리가 상영될 예정입니다.

올해 축제의 29번째 판은 4월 28일부터 5월 8일까지 개최됩니다. 그곳에서 이주, 자연 및 환경을 주요 요소인 시청각 형식이 전시될 예정이며, 이 영화 형식의 팬, 영화 애호가 및 비평가들이 볼 수 있습니다.

가장 먼저 발표 될 영화는 니콜라스 반 헤멜 릭과 클레어 바이스 코프 (Clare Weiskopf) 가 감독 한 영화 'Alis'로, 먼저 여러 젊은 여성들에게 허구적이고 영화와 같은 이름의 새로운 동급생의 이야기를 상상할 수 있도록 눈을 감으라고 요청합니다.이것이 보고타의 우울한 거리에 초점을 맞춘 이야기가 시작되는 방식입니다.

관심이있을 수 있습니다.

이야기가 전개됨에 따라 감독은 소설로 시작된 것이 현실 수준에서 끝나고 주인공이 Alis와 다른 관점을 통해 자신의 현실을 보게한다는 것을 보여줍니다.또한 영상에 관련된 사람들의 과거에 초점을 맞춘 경험을 투영하는 연습이 됩니다.

'알리스'는 베를린 영화제 72번째 판에서 크리스탈 베어와 테디 최우수 영화상을 수상한 후 캐나다 영화제에 도착합니다.또한 소수 공동 제작이 해당 국가에서 왔기 때문에 'Made in Chile'섹션의 일부가 될 것입니다.

'My Two Voices'는 베를린 포럼에서 세계 초연되었을 때 영화 산업에 승리를 거두었습니다.이제 캐나다 스펙트럼 카테고리의 HotDocs에 적용됩니다.콜롬비아 캐나다 영화 제작자 리나 로드리게스 (Lina Rodríguez) 의 이 영화는 북미 국가에서 태어 났지만 네 살 때 콜롬비아로 돌아온 여성 마리넬라의 이야기를 담고 있습니다.이제 성인 여성이되어 다양한 감각 속에서 태어난 곳으로 돌아갑니다.

그녀와 함께 다른 두 명의 라티 나 이민자들이 희생자였던 디아스포라에 대한 경험을 공유합니다.기억, 언어 및 전통은 정체성을 숨기는 이 이야기에서 서로 대면합니다.

기예르모 몬카요의 'No Affair'는 '반바지' 섹션에 데뷔합니다.기본적으로 한 영화는 다른 영화에 담겨 있습니다. 딸과의 공존을 개선하기 위해 고군분투하는 사육사가 재현 한 소설과 귀머거리 침묵 후 감독과 형제와의 진정한 서신과 우울증을 앓고있는 악어에 표시된 도상학을 결합합니다.또한 콜롬비아와 네덜란드의 공동 제작 인 'When the Shot'이 세계 초연됩니다.

폭력으로 인한 불안감을 느끼면서 공격을 당하는 영화 제작자의 입장에 관객을 두는 1 인칭 내러티브입니다.기능 장애가 있지만 혈액과 기대 및 친숙한 풍경의 융합.

마지막으로, 작가 Milisuthando Bongela에 의해 핫 문서 포럼 (프로젝트 자금 조달에 대해 이야기하는) 이 'Milisuthando'로 표시되며 이는 콜롬비아, 미국 및 남아프리카 간의 협력을 의미했습니다.인종적 맥락에서 사랑의 모습을 나타냅니다.

