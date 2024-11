La fiscalía pidió 3 años y 3 meses de prisión para la cocinera de De Vido por lavado de dinero

(@diarioveloz)

La fiscal federal Fabiana León pidió la condena a tres años y tres meses de prisión para Nélida Caballero, la cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusada de lavado de dinero. Y también que se decomisen sus bienes por un monto superior a los 395 millones de pesos. “Acá se intentó usar la defensa Clérici”, dijo en alusión a modelo que, en otra causa, justificó el incremento de sus bienes en la prostitución.

Es que, apenas arrancó el juicio, Caballero justificó su patrimonio en la prostitución, en donde se vinculó con banqueros y empresarios que le regalaban dinero y vehículos a cambio de sus servicios. A muchos, dijo, los conoció mientras trabajaba como empleada en la casa del entonces ministro De Vido. “Siempre he sido una persona llamativa, que me gusta llamar la atención, y ya desde adolescente quise empezar a sacarle provecho a eso para poder crecer económicamente -le contó a los jueces al inicio del juicio-. Primero empecé a prostituirme para poder mantener a mi hija, pero después seguí en el rubro porque me iba muy bien y me podía dejar muchas ganancias extra, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy”.

En 2006, Caballero comenzó a trabajar como empleada de limpieza en el Hotel Posada Los Álamos, en El Calafate y en una recepción en la gobernación conoció a la familia De Vido. La esposa del entonces ministro, Alessandra Minicelli, se había enojado en aquel momento porque ella tiró unas tiras que medían la insulina pero después la perdonó y ella le dejó su teléfono por si necesitaba una empleada. Al mes, dijo, la llamó y le ofreció empleo en la Capital Federal. Pero en aquel momento, contó, la extorsionaron para no difundir ante su familia un video porno de ella. ”Fui sincera con Lali, le mostré el video y le conté que yo ejercía la prostitución. En vez de echarme, ella me dijo que yo hiciera lo que quisiera de las puertas para afuera pero que respetara su casa”, dijo en el juicio.

Alegato durante el juicio oral a Nélida Caballero

En el alegato, la fiscalía repasó las pruebas concretas que dan cuenta de sus propiedades que van desde terrenos hasta vehículos de alta gama (entre ellos un descapotable) y un inmueble en efectivo. “La estrategia Clérici -deslizó la fiscal Fabiana León-. Pareciera que la vida privada de algunas mujeres se les intenta adjudicar un efecto sobre las causas penales que enfrentan”

“La señora Caballero mantuvo, y esto ha quedado probado, en la totalidad del tiempo el dominio personal total de todas las situaciones. No hay una situación de vulnerabilidad que permita analizar una perspectiva (de género) que no concurre en este caso”, afirmó.

Para la fiscal, lo ocurrido en este debate “acabó con paciencia de cualquiera”. Y hasta señaló: “un juez que integra este tribunal, una persona tan preparada, incisiva en sus reflexiones, terminó preguntando acerca de tratamientos capilares”. También sembró un manto de sospechas sobre la preparación de testigos y cómo declararon por zoom y no en una sala de audiencias. Pidió investigar a uno de ellos por falso testimonio.

“Estuvimos pidiendo la realización de este debate durante mucho tiempo”, subrayó la fiscal. Es que a los otros dos imputados -Omar Marcelo Lavergne y Camila Florencia Caballero- no los pudo acusar, como consecuencia de una modificación en una ley reciente que implicaba que el caso quedaba prescripto. “Fue lo primero que me di cuenta que iba a pasar con este caso lamentablemente”, dijo ante el Tribunal Oral Federal 7, luego de dejar expuestas sus críticas por las demora en haber llegado recién ahora al debate oral.

Fotografía de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Los tiempos de la causa contra la cocinera de De Vido y su familia le sirvieron a la fiscal León en mayo pasado para justificar su denuncia contra el Tribunal Oral 7 por retardo de justicia. Allí se estaban imputados a Nélida Caballero, Omar Marcelo Lavergne y Camila Florencia Caballero de haber intervenido, en sus diferentes roles y con sus calificaciones, en operaciones de reconversión de activos de procedencia ilícita y su integración al circuito económico formal para que estos -o sus subrogados- adquieran apariencia de legalidad. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó apurar el juicio.

No es un dato menor: este expediente llegó a debate oral como una causa conexa al caso de los “Cuadernos”, en donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y decenas de empresarios, entre los cuales está Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

El juicio comenzó en septiembre y ahora llegó el momento de la acusación. La fiscal alegó en el caso de la cocinera 24 horas después de que Casación confirmara la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Como al pasar, León dijo: “hemos escuchado en estas últimas horas r ahí decir que cuando las mujeres tenemos razón, no nos la dan. Yo no creo en eso. Yo no soy del tipo de persona que considere que las mujeres tenemos que tener un tratamiento diferencial o menos aún me sentiría víctima de una conspiración machista”.