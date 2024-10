Una niñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez declara hoy en la causa por violencia de género

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Una mujer que trabajó entre 2022 y 2023 como niñera de Francisco, el hijo del ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yañez, declarará como testigo hoy en la causa por violencia de género contra el ex mandatario. Será a los 10 en los tribunales de Comodoro Py y ante el fiscal federal Ramiro González.

Se trata de una testigo propuesta por la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, y que fue aceptada por la Fiscalía luego de anular otras testigos porque violaron el acuerdo de confidencialidad que tenían como personal de la quinta de Olivos cuando primero contaron los hechos ante escribano público.

El fiscal González aceptó la declaración de Noelia Del Valle Gómez, quien no tenía ese contrato de confidencialidad. La mujer contó al declarar ante el escribano Lisandro Barga que comenzó a trabajar como niñera de Francisco en mayo de 2022 cuando se entrevistó con Yañez para ese trabajo y dejó la función en agosto de 2023 porque no le gustaba la modalidad.

La mujer en esa declaración dijo que nunca vio violencia en pareja ni gritos y que presenció alguna discusión pero que eran normales entre Fernández y Yañez. Cuando le preguntaron si alguna vez vio golpes o hematomas en Yañez, contestó que vio hematomas de sangre y que eran producto de tratamientos ricos en plaqueta que se hacía la entonces primera dama y que le dejaban esas secuelas. Contó que le hacían masajes y drenaje linfáticos. Dijo que lo vio en brazos y la cara por los pinchazos que el tratamiento requería. La mujer también dijo que vio a Yañez alcoholizada.

La ex primera dama presentó fotos y videos de un moretón en el ojo derecho y en el brazo que según expuso corresponden a julio de 2021, cuando Del Valle Gómez no trabaja con ella.

La mujer es una de las cinco testigos que presentó la defensa de Fernández. Ya declaró Cintia Romina Tonietti, un ama de llaves de Olivos. Tonietti dijo en la justicia que nunca vio a Yañez golpeada y que presenció discusiones entre la pareja. “Eran discusiones normales, por el horario de la comida, porque uno estaba listo y otro no antes de salir. Discusiones normales propias de una pareja. Adelante mío, jamás se faltaron el respeto”, dijo.

Sofia Pacchi, la semana pasada en Comodoro Py (FOTO:DANIEL VIDES/NA)

La declaración de Tonietti generó una polémica. Todas las testigos de Fernández -cinco en total- primero declararon en escribanía. Tonietti dijo en la justicia que tenía un acuerdo de confidencialidad por ser empleada de Olivos y que Fernández la había relevado de ese secreto, pero Yañez no. La querella de la ex primera dama lo objetó y pidió la nulidad de todos.

El fiscal González pidió informes al gobierno nacional de Javier Milei respecto si los empleados de Olivos tienen contratos de confidencialidad. El Poder Ejecutivo contestó cuál era el régimen de trabajo y que efectivamente los empleados tienen un contrato de confidencialidad.

“La defensa presentó actas notariales con declaraciones de las nombradas quienes ventilaron frente al escribano Lisandro Barga cuestiones de índole privada de la denunciante Fabiola Yañez y del imputado Alberto Fernández”, explicó el fiscal en su resolución y agregó que Yañez no la relevó de ese secreto y que eso debió hacerlo el estado nacional. Así pidió la exclusión como prueba de la causa a las declaraciones en la escribanía, lo que resolvió de esa forma el juez federal Julián Ercolini. Y además se postergaron las declaraciones de otras dos empleadas de Olivos, Karina González y Amalia Moreno. Fuentes judiciales informaron que ese secreto no se aplica a la justicia, por lo que si la Fiscalía quiere puede convocar a declarar a esas testigos, lo que por el momento dejó suspendido.

La última declaración fue la semana pasada de Sofía Pacchi, quien se presentó como ex mejor amiga de Yañez. Dijo que nunca vio golpes ni que la ex primera dama le contara sobre ese tipo de episodios, aunque sí comentó que ambos tenían una relación “complicada/tóxica”.

“Mientras fuimos amigas, que fue más o menos desde que comenzó su relación con Alberto, a mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación complicada/tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas”, dijo Pacchi en su declaración.