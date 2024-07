El Gobierno le adelantó a la Justicia sus planes de reforma electoral

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral

Una comitiva de funcionarios del gobierno de Javier Milei le adelantó a la Justicia electoral sus planes de reforma política de cara a las elecciones nacionales del año viene. Sin detalles finos de cada uno de los proyectos, los funcionarios plantaron los temas centrales que buscarán modificar en el Congreso: la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); la aplicación de la Boleta Única de Papel; ficha limpia para los candidatos con condenas; y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, junto con secretarios y funcionarios del tribunal, recibieron hace dos semanas a María Luz Landivar, titular de la Dirección Nacional Electoral, a Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaria del Interior, a María Ibarzabal, secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo y a José Rolandi y Lisandro Catalán, vicejefes de Gabinete e Interior, informaron a Infobae fuentes oficiales.

La Cámara es el máximo tribunal electoral del país. Es quien junto a los jueces electorales de cada provincia organizada y controla las elecciones y ante quien llega todo tipo de planteos. Inclusive los que se puedan iniciar contra las eventuales reformas.

En el encuentro los funcionarios adelantaron los proyectos centrales que el gobierno tiene intención de trabajar en el Congreso. “No hubo lineamientos concretos de cada una de las iniciativas, sino la presentación de los temas. Vinieron más a escuchar la posición de la Cámara”, le dijo a este medio una persona presente en el encuentro. Sobre la mayoría de los ítems la Cámara ya tiene fallos con posturas tomadas.

Sobre la boleta única de papel los jueces de la Cámara señalaron desde 2007 en varios fallos ya plantearon la necesidad de instaurar ese mecanismo de votación que se aplica en varias provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe y que en las elecciones nacionales se usa para los votantes en el extranjero y en las cárceles, La última vez que así lo señaló fue este año en un fallo sobre la entrega de fondos del estado nacional para la impresión de boletas.

La alianza “Nuevo Rumbo” de Santa Fe reclamó, como marca la ley, fondos para imprimir boletas por un padrón completo de electores. La Cámara señaló que el partido recibió dinero para imprimir 16.909.680 de boletas cuando obtuvo 10.612 votos. Los jueces marcaron la “irrazonabilidad” del sistema y una “desproporción” de los aportes del estado con la boleta de papel.

El modelo de Boleta Única de Papel de Córdoba que aprobó la Cámara de Diputados

“Ha llegado el momento de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta única suministrada por el tribunal electoral […] que se utiliza en nuestro país para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior”, resaltaron los camaritas en su fallo en relación a la boleta única de papel.

La boleta única implica que un solo papel van todos los candidatos de una categoría, como diputados nacionales. Ese sistema -similar al que se aplica en Córdoba- lo aprobó el año pasado la Cámara de Diputados y tiene dictamen de comisión del Senado, donde restaría su tratamiento en el pleno convertirlo en ley.

La Cámara también tiene postura fijada sobre ficha limpia. Así se conoce a la iniciativa para que candidatos con condenas por corrupción no puedan postularse. La discusión está en si para eso alcanza con tener una condena en primera instancia o si debe estar firme. En el Congreso también hay varios proyectos para reglamentarlo y en varias provincias rige ese sistema

En 2017, la Cámara Electoral dictó un fallo en el que no oficializó la postulación del ex presidente Carlos Menem como candidato a senador en La Rioja por las condenas por corrupción. Pero luego la Corte Suprema revocó ese fallo y lo habilitó a presentarse porque esas condenas no estaban firmes. En la reunión, los funciones pidieron todos los fallos que se dictaron sobre el tema.

En el encuentro los funcionarios también contaron que trabajan en un proyecto para modificar el financiamiento de los partidos políticos para las campañas. Concretamente para aumentar la cantidad de fondos privados que pueden recibir o para directamente eliminar el tope. Los jueces de la Cámara no opinaron sobre esa medida pero lo que sí señalaron es que deben continuar los medidas y auditorías para controlar los gastos y su transparencia.

De todos los cambios que se buscan aplicaron la boleta única de papel es el que requiere, si se aprueba, que se sea con la mayor anticipación posible. “Lo ideal es que sea antes de fin de año”, coincidieron las fuentes. Es porque requiere tiempo para capacitar a los ciudadanos en un nuevo sistema de votación, distinto al que se aplica a nivel nacional históricamente.

La boleta única requiere otros cambios más técnicos pero no menos importantes. Por ejemplo, adaptar el tipo de urnas, diagramar las boletas y conseguir imprentas que las hagan. Lo que también requiere una logística que lleva tiempo.

Sobre la eliminación de las PASO lo que se charló en la reunión es que se debería garantizar mecanismos de democracia interna dentro de los partidos para que ese sistema siga vigente en la elección de candidatos.