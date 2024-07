Insólita declaración de Brenda Uliarte en el caso por el atentado a CFK: empezó a contestar preguntas y luego se arrepintió

Brenda Uriarte es una de las acusadas en el caso por el atentado a Cristina Kirchner

Brenda Uliarte caminó hasta el estrado frente a los jueces que llevan adelante el juicio oral por el atentado a Cristina Kirchner. Su defensor, Alejandro Cipolla, le había dicho un rato antes a los periodistas que su clienta no iba a declarar porque no estaba en condiciones. Supuestamente había tomado pastillas que alteraban su lucidez. Pero la joven contradijo el anuncio de su defensor y empezó a contestar, en forma confusa, las preguntas sobre sus condiciones personales. Y luego dijo: “Sí, declaro”. Fernando Sabag Montiel la seguía atentamente. A él se refirió como un “convicto” y un “manipulador”.

Rompiendo la lógica de los imputados, Brenda entonces decidió que no iba a hacer su propio relato. “Prefiero contestar preguntas”, se atajó. La jueza Sabrina Namer sorprendida reaccionó: “¿No quiere decir nada, contar su versión de los hechos? ¿Quiere contestar preguntas?”. “Sí”, insistió Uliarte. La magistrada le dio entonces la palabra al defensor para orientar el interrogatorio.

“¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?”, inquirió Cipolla. “Partícipe y encubridora… Pero. No soy ehh… “, respondió. Brenda hizo un largo silencio y se agarro la cabeza. La fiscal pidió la palabra, pero la jueza convocó a todas las partes a acercarse al tribunal para hablar en privado. Según pudo saber Infobae, la fiscal Gabriela Baigun refirió que en declaraciones periodistas se había dicho que la joven había consumido pastillas y reclamó que no se hable en los medios de la cuestión.

Fernando Sabag Montiel

Brenda esperaba en el estrado. Namer volvió a tomar el micrófono. “Este es un acto de defensa, el tribunal le está tomando declaración porque usted decidió declarar. Esto que diga acá es muy importante porque hace a su defensa. Es importante que sea clara, que se acerque al micrófono, que conteste lo que se le pregunta, pero lo que es importante es que usted, que pidió declarar, trate de ser lo más clara posible. De lo que usted diga pueden desprenderse consecuencias. ¿Le queda claro que es importante este acto y que es para mejorar su situación?”, le explicó.

-”Si, no más preguntas”, respondió Brenda

-”¿Cómo no más preguntas?”, indagó la jueza

-”No, no declaro, anulo”

-”No quiere declarar, ¿por qué? ¿No se siente en condiciones de declarar?

-”No me siento en condiciones de declarar”, cerró.

-”¿Qué significa?”, insistió Namer y le dio opciones para saber si no estaba en condiciones físicas o no quería pasar por este momento. La joven insistió en que no quería. Buscaba salir rápido de la situación. La jueza entonces informó que se daría por incorporada por lectura la declaración que la joven había hecho en la instrucción.

