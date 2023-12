Con la participación de expertos internacionales terminó en la UBA un curso de posgrado sobre radicalización de terrorismo

Miembros de la Brigada Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA

Terminó el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA); con el apoyo institucional de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT) y de TAEDA; el apoyo académico del Instituto Internacional para el Contraterrorismo (ICT) de la Universidad Reichman de Israel; y el auspicio de Infobae.

La última jornada del ciclo de conferencias titulada “Prioridades para el efectivo combate de terrorismo en la región” estuvo a cargo de los expertos Jorge Lasmar, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil y Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.

En primer lugar expuso Esteban Fullin quien se refirió a las evaluaciones mutuas que realiza la red global del GAFI incluyendo los grupos regionales como el GAFILAT de sus países en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. “Más tarde o más temprano nos va a caer regularmente una evaluación de cómo estamos cumpliendo con los estándares”, dijo Fullin. Explicó que es una red global que incluye a 207 países y jurisdicciones, y en el caso de Argentina además está cubierta además por GAFILAT integrada por 18 países de latinoamérica. Nuestro país tiene una doble membresía al igual que Brasil y México que son a la vez miembros del GAFI. Argentina va a ser uno de los últimos países en ser evaluado.

Esteban Fullin, secretario ejecutivo de GAFILAT

Las evaluación es un proceso complejo que dura un año y medio, que ya comenzó, hay una visita in situ, los países evaluados remiten documentación e información, y el resultado final se toma en un plenario del GAFI.

Fullin mencionó que a nivel internacional se plantea un problema en la prevención del financiamiento del terrorismo porque los montos necesarios para un acto terrorista, por lo general, son bajos. “La idea de que todos los reportes de transacciones sospechosas tienen que ver con operaciones de altos montos no es algo aplicable para el financiamiento terrorismo”, señaló Fullin y agregó en ese sentido que “ataques como el ocurrido en Paris, el del 11M en Madrid o el atentado al sistema de transporte de Londres de julio de 2005 con un saldo de varios muertos, tuvieron un costo máximo estimado de 10 mil dólares.”

Jorge Lasmar, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais

En segundo lugar expuso el profesor Jorge Lasmar quien destacó que “tenemos que entender que cuando hablamos de terrorismo no estamos hablando sólo de los ataques terroristas. Hay todo un ciclo de actividad terrorista que empieza con el desarrollo de capacidades del grupo que pasa por la organización, el reclutamiento y el financiamiento del grupo.” Y luego -explicó Lasmar- viene otra etapa que es la fuga, evasión y reagrupamiento, y la explotación del tema en los medios.

“El riesgo de ataque terrorista es muy diferente de financiación del terrorismo”, remarcó el profesor Lasmar. En ese sentido aclaró que se suele decir que América Latina no tiene problemas de terrorismo porque no hay ataques en la región pero eso no significa que no haya financiamiento y reclutamiento.

Lasmar explicó que hay que tratar cada una de las partes del ciclo como un riesgo diferente y añadió “por eso la gestión de la financiación es tan importante porque la plata es como el oxígeno para el grupo terrorista porque le permite el reclutamiento, la adquisición de materiales.” El profesor Lascar describió además como se manejan los grandes grupos y los tipos de redes terroristas que existen.

Sebastián Martinenco, coordinador académico del CESH/UBA

Al cierre del curso, el coordinador académico del CESH, Sebastián Martinenco agradeció a los participantes y manifestó que “hay un gran esfuerzo detrás de cada conferencia” y agregó “para nosotros es un orgullo y nos pone muy contentos que el curso haya estado a la altura, que en la medida de lo posible haya cubierto las expectativas” de cada uno de los participantes.

Juan Félix Marteau, director del CESH/UBA

Por su parte, el Director del CESH, Juan Félix Marteau destacó sobre el ciclo que “era algo que estaba vacante, que todavía en la Argentina no había muchos cursos especializados en esta materia, así que esto debe ser considerado el punto de partida de un trabajo más intenso con más involucramiento, con más actores.”

Asimismo señaló que “tenemos una buena red de especialistas que se ha ido conformando a lo largo de estos años que vamos a tratar de reunirlos de acá a futuro, así que cuando imaginamos este curso la problemática del terrorismo estaba latiendo siempre como algo importante en la agenda pero los acontecimientos a partir del ataque perpetrado por Hamas contra el Estado de Israel y la sociedad israelí, nos demuestran la pertinencia, y la importancia de este curso.”