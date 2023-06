Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados a un año de prisión por la tenencia de un documento de otra persona

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, en el juicio oral en el que fueron condenados (Maximiliano Luna)

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados de haber intentado matar a Cristina Kirchner, enfrentaron este jueves su primer juicio juntos. Y también su primera condena. Los sentenciaron a un año de prisión en suspenso. No se hablo del ataque a la Vicepresidenta, pero pareció la antesala de lo que podrá ser ese caso cuando se ventile en debate. También sirvió para conocer cómo son y cómo están los imputados por el intento de homicidio.

Hoy, no se hablan. Brenda lo trata de “ex” y le parece “injusto” estar enfrentado esta acusación. El fiscal Carlos Cearras terminaba de pedir para ambos un año y medio de prisión efectiva. Sabag Montiel, en cambio, discutía las acusaciones. Y también despegaba a Brenda. Fue lo mismo que hizo en la causa por el atentado.

La defensa reclamó absoluciones. Pero el Tribunal Oral Federal 5 de San Martin resolvió fijar la pena en un año, en suspenso, e imponerle una serie de pautas de conducta. Al escuchar al juez pronunciar la pena, Brenda Uliarte cruzó unas palabras con su abogado defensor, Carlos Telleldín. Sabag se quedó mirando. A los pocos minutos los vinieron a buscar. Volvieron a la cárcel de Ezeiza, donde están aislados desde septiembre pasado.

El ingreso de Sabag Montiel al tribunal (Maximiliano Luna)

El escenario de la sede del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín ya anunciaba un día intenso. “¿Buscas el tribunal? Lo vas a reconocer porque está lleno de policías?”, le dijo a Infobae uno de los vecinos de la zona. Los detenidos ya habían llegado y esperaba que el juez Hector Sagretti, a cargo del debate, diera inicio a una audiencia por la tenencia del DNI que se encontró en la casa de Sabag Montiel en un segundo allanamiento en el marco de la causa en donde se lo investiga por el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Era una situación bizarra. Es que el debate no se trataba de ese atentado contra la vicepresidenta, el expediente que esta semana fue elevado a juicio por la jueza María Eugenia Capuchetti y para el que todavía falta para saber cuándo comenzará. La discusión era solo por la existencia de tenencia de ese documento, encontrado en una gaveta de la casa de la casa de Sabag. Y por eso se traslucía la por momentos incomodidad de los experimentados funcionarios judiciales que participaban en el debate el caso por un caso que, de no haber sido por esta trascendencia, se habría resuelto con un juicio abreviado, pero nunca se llegó a formalizar el pedido.

La sala de audiencias era pequeña. Para el público había solo nueve lugares. Ocho estaban ocupados. Tres eran periodistas. No había ningún familiar de los acusados acompañándolos. El primero en entrar a la sala fue Sabag Montiel, con el casco en la cabeza y el chaleco que se hizo famoso en los traslados de los detenidos kirchneristas a Comodoro Py 2002. Tenía una campera bordo y un pantalón roto. Se sentó y tomó varias veces agua y miró directo al público.

Cuando la sala ya estaba casi llena, fue el momento de entrar para Brenda. Su flamante abogado, Carlos Telleldín, ya la estaba esperando desde temprano. También con casco y chaleco, Uliarte tenía un pulover de plus del mismo color que Uliarte. Llevaba un jogging rosa y zapatillas lilas. Le sacaron el casco y con la espalda se preocupó por acomodarse una y otra vez el pelo revuelto, que ya no lucía anaranjado como en las fotos en las que posaba con el arma. También buscó de reojo saber quiénes estaban siguiendo el debate.

“Señor Sabag Montiel y señora Ulilarte. Presten atención a toda la audiencia pero especialmente al momento de la imputación”, les dijo el juez del caso. Ahí se formalizó que ambos estaban acusados por la tenencia ilegítima de un DNI. El juez le dijo que podían declarar en la causa en el momento en que quisieran, que podían o no contestar preguntas y que debían responder sus datos personales.

Brenda Uliarte, en las fotos en las que posaba con el arma que intentó matar a CFK

Brenda fue la primera. Camino cinco pasos hasta la silla frente al tribunal. “¿Va a prestar declaración o se va a negar?”, le dijo el juez. “Voy a prestar declaración”, adelantó. Dijo su nombre completo y su dirección. Pero ahí no habló de la casa de Sabag, sino el domicilio de sus padres, en San Miguel. Contó que tenía 23 años, que había terminado el secundario y que estaba haciendo CBC para medicina. Cuando el fiscal Carlos Cearras le preguntó si tenía algun empleo antes de ser detenida, ella respondió: “sí, de vendedora ambulante en Capital Federal”. “¿Y qué ingreso tenía?”, requirió el fiscal. “Era un trabajo de fines de semana... Eran cada dia 100 mil pesos”. “¿Cómo?”, disparó Cearras para ver si había entendido bien. “100 mil pesos”, repitió.

Telleldin mantuvo silencio en toda la audiencia. Su socia le preguntó a Brenda si vivía en la casa de Sabag, eje de la estrategia. Si Brenda no vivía allí, no podía ser acusada por la tenencia del DNI. “Iba a veces a la casa de mi ex pareja pero no vivía ahí. Iba de vez en cuanto”, afirmó.

“Si quiere declarar, hágalo libremente”, la invitó el juez. “ Emmm -dijo-. Declaro que si bien yo mantenía un vinculo con Sabag, yo iba y venia. Mi dirección real era en San Miguel . Ahí tenía alguna pertenencias, una computadora. De ese DNI no estaba al tanto, hasta que me entere porque me llego la causa, pero no estaba al tanto”. Se hizo un silencio. Parecía estar pensando. El juez le preguntó si iba a decir algo más. “Quería saber….”, comenzó a decir Brenda. Y se interrumpió. “No, mejor no, nada más”.

El juez entonces volvió a querer saber si iba a responder preguntas de las partes. Ella dudó. Y aceptó. Cearras le preguntó cuánto hacía que conocía a Sabag Montiel. “Ehhhh hace unos meses antes de ponernos en pareja. Lo conozco unos cuatro meses antes de ponernos en pareja, en el 2022. Empezamos a salir recién en agosto”. “¿En abril?”, calculó el fiscal. La respuesta fue afirmativa. Detalló que lo conoció en una fiesta en provincia y que de ahí comenzaron a verse. Pero que la frecuencia comenzó en agosto. El atentado contra CFK fue el 1 de septiembre. Según ella, se quedaba dos o tres días en la casa de Sabag, pero “nunca le tocaba nada porque sentía que no era mi casa para tener que tocar algo que no era mío”. De ahí volvió a su asiento.

Sabag Montiel (Maximiliano Luna)

Sabag Montiel enfiló hacia la silla frente al juez. Contó que antes de ser detenido, llegó a tercer año de Ciencias Económicas. Las defensas no hicieron preguntas. El fiscal sí. Al igual que a Brenda, le preguntó de qué vivía antes de caer preso. “Tuve un tiempo de varias cosas, era remisero, tenía mis autos, tenia empleados... Después los últimos cuatro meses fui vendedor ambulante”. “Vendedor ambulante de qué” fue la consulta. “De algodones. Eso fue cuatro meses nada más”. Explicó que sus ingresos consistían en el alquiler de la casa a su nombre, los autos y su trabajo. Solo del alquiler eran 60 mil pesos por mes.

En su declaración, Sabag se declaró inocente, sin decir esa palabra, y exculpó a Brenda. Explicó que el DNI lo había encontrado unas semanas antes de ser detenido abajo del Puente de Constituyentes y General Paz cuando iba a tomar un colectivo; que su intención era devolvérselo al titular pero que el DNI no tenía un domicilio porque aparecía que vivía en la zona de las islas de Tigre y que lo rastreó en Facebook pero no lo encontró. Tampoco entendía por qué lo estaban acusando de un documento que el dueño había perdido en 2018 y que no servía porque había sido reemplazado.

Cuando le preguntaron hacía cuanto tiempo conocía a Brenda, Sabag respondió que hacía siete años. En ese momento Brenda se agarró la cabeza y comenzó a hablarle en voz baja a sus abogados. Sabag siguió sin enterarse de lo que ocurría a sus espaldas. “Pero eso no interfiere el tiempo que estuvo en mi casa, no cambia nada. A ella no la perjudica porque ella no sabia realmente del DNI”. Según explicó, Brenda “venía y se quedaba a dormir, hacía otras cosas y cuando podía se retiraba”. El fiscal resaltó que Brenda había dicho que se conocían desde el año pasado. “Nos conocemos hace siete años, salir es otra cosa. Tuvimos una amistad esporádica, pasamos tiempo juntos, después tuvimos tiempo que no nos vimos”, acotó Sabag.

Fue el momento de escuchar a los testigos. La defensa buscó desistir de todos, pero el fiscal pidió oir a tres: al dueño del DNI y a dos policías que participaron del procedimiento. Francisco Antonio Almada, dueño del DNI, entró a la sala de audiencias y confirmó que el documento lo había perdido en 2018 en un recital de Divididos en el Hipódromo de Palermo, junto con el registro del auto, la cédula y billetera. Como perdió todo, al dia siguiente se hizo un nuevo documento. Nunca hizo la denuncia policial. Hubo un momento extraño. Sabag quería preguntarle, pero el abogado defensor le explicaba que el testigo ya había consultado. El testigo se quería ir. Cuando lo liberaron, Almada dijo: “tienen retenido mi DNI. A quién se lo pido”, preguntó. Hubo risas disimuladas en la sala.

