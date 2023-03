Juntos por el Cambio denunció al juez Ramos Padilla por su intervención en la comisión de Juicio Político

El juez Alejo Ramos Padilla (Adrián Escandar)

Juntos por el Cambio denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla “por mal desempeño en sus funciones y faltas disciplinarias múltiples y reiteradas” por su declaración como testigo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el proceso contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue presentada por los diputados Pablo Tonelli (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cíciva) en la que señalaron que Ramos Padilla “ha incurrido en mal desempeño por haber ofrecido un testimonio objetivamente falso” cuando declaró el pasado 23 de febrero.

Ramos Padilla declaró como testigo porque tuvo una denuncia sobre la difusión de los chats ilegales entre Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires en licencia, Marcelo D´Alessandro. El juez remitió la causa por incompetencia a los tribunales de Comodoro Py, donde una denuncia similar ya había sido archivada. Ese es uno de los puntos que investiga la comisión.

La denuncia contra el juez señala los puntos en los que los diputados entendieron que no se ajustó a la verdad. Ramos Padilla dijo que en el Consejo tuvo abierta una denuncia durante dos años. Los diputados le contestaron que hubo una investigación preliminar durante un año y tres meses que luego fue cerrada.

“El magistrado no fue efectivamente sometido a “juicio político”, ni lo tuvo “abierto” ni siquiera un día. Sólo existió una investigación preliminar que fue desestimada dentro de los plazos normales para este tipo de situaciones”, sostiene la denuncia y agrega que “lo que es especialmente falso en este párrafo es que el diputado Tonelli haya impulsado esa denuncia, investigación o proceso. Y como es obvio, una falsedad mucho más grave es, entonces, afirmar que ese inexistente impulso haya tenido fundamento en las “escuchas” o ´conversaciones telefónicas´”.

Ramos Padilla también señaló que las escuchas fueron filtradas por el diputado Tonelli. “La acusación no sólo es falsa sino también inusualmente grave, sobre todo al haber sido hecha sin prueba o indicio alguno que respalde mínimamente semejante afirmación ante la Comisión de Juicio Político de la HCDN en donde se promueve, nada menos, que la remoción de los cuatro integrantes de la Corte Suprema”, respondieron los legisladores.

El juez, en relación a la filtración de los chats de Robles y D´Alessandro, dijo que “si lo que se discute es la validez de las escuchas en un juicio político, está claro que está la «doctrina Oliveto» o la «doctrina Tonelli» que consideran que, en estos casos, son válidas las escuchas”.

“No existe ni pudo existir esa “doctrina Tonelli”, porque como al testigo le consta perfectamente Tonelli jamás formuló siquiera un proyecto de dictamen, ni propició ni propuso la “utilización” de escuchas ni mucho menos las consideró válidas, más allá de su origen que fue la remisión de un juez federal”, fue la respuesta de los diputados en la denuncia.

La denuncia ingresó al Consejo y ahora lo primero que se debe determinar es si pasa a la Comisión de Disciplina o a la de Acusación. La primera tramita las acusaciones más leves que pueden ameritar una sanción y la segunda las más graves en las que el acusado podría ser enviado a juicio político.

Sin embargo, las comisiones no están funcionando ya que no están conformadas. El Consejo debería tener 20 miembros pero hay 19 ya que todavía no se definió el último lugar que le corresponde al Senado de la Nación.

