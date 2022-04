Natirutsはリマに戻り、今年5月26日に発表されます

Natirutsは、ペルーが旅に出られなかった新しい国際ツアーを発表しました。そのため、5月26日にはペルーのプラザアリーナジョッキークラブで公演し、聴衆と再会し、「I Want to Be Happy Também」、「Andei Só」、「Sorri、Sourei」、「Me Namora」などのクラシックを合唱で歌います。そして他のヒット曲の中で。

彼の我が国への帰国は、彼の最新アルバム「Good Vibration — Vol.1」の曲を発表する特別な瞬間となるだろう。バンドがキャリア25周年を迎えた2021年にリリースされました。この資料は、トニー・マセラティ(ビヨンセとアリアナ・グランデと協力した)がミックスし、フェリペ・ティチャウアーがマスターしたことに注意してください。ペドロ・カポ、ジギー・マーリー、デビ・ノヴァ、マカコ、ヤリッツァ・アパリシオ、その他多くの偉大な芸術家が参加しています。

プエルトリコのペドロ・カポとのテーマ「トド・ビエン」 で、バンドのリーダーであるアレクサンドル・カルロは、ハーフタイムXに「すべてが良くなると思っているすべての人にとって、ママの抱擁のようなものだ」とコメントした。

「多くの失われた愛する人たち、そしてこの曲にはポジティブなエネルギーがあると思う」と彼は付け加え、彼らはいつも良い状態にある人々の反応にとても満足していると指摘した。「彼らは私たちのアストラルと良い雰囲気を高めています。うつ病や監禁による不安の危機などの心理的困難を抱えている人々でさえ、この歌に関連する非常に感情的な経験について多くの人々が私たちに話してくれました」とカルロは言います。

25年の成功の実績

NatirutsはYoutubeで10億回以上再生されています。「バンドはブラジリアでNativusという名前でスタートしました。1996年、当時学生だったアレクサンドル・カルロによって設立されました。彼は連邦首都の大学サーキットに出演し、リオデジャネイロで最初のCDを録音する機会が生まれるまで、地元のシーンで際立っていました。それ以降、バンドの歴史はメンバー自身が想像もしなかった道へと進んでいった。現在、9枚のディスクと3枚のDVDがリリースされています。

アレクサンドル・カルロは次のように語っています。「私たちが信じていることに忠実であることが、ずっと私たちをそこに留めてくれました」 と語ります。「曲を作曲するとき、市場の問題に適応するためにファッションに従わない勇気。曲は遊び心のある精神的な起源を持っていなければなりません。市場での受け入れは、その結果の 1 つに過ぎません。」

NATIRUTS チケット

チケットは4月6日からテレチケットで販売されます。チケットはS.149から購入でき、4月6日から12日まではどの支払い方法でも15%の割引があり、在庫が持続します。

