L'avvocato Margarita Cabello ha assicurato che non è possibile nominare un cancelliere ad hoc in sostituzione di Alexander Vega

Le elezioni presidenziali si stanno avvicinando e diversi fronti politici hanno espresso il loro disaccordo con il lavoro svolto dal cancelliere Alexander Vega dopo quanto accaduto nelle elezioni legislative del 19 marzo, in cui più di un milione di voti sono apparsi dopo il pre-count. È per questo motivo che molti di questi gruppi politici hanno ascoltato la chiamata del procuratore Margarita Cabello e si sono incontrati nell'entità.

Sono state espresse preoccupazioni, preoccupazioni e proposte di garanzie per le elezioni presidenziali che si terranno il 29 maggio. In quella riunione, l'ufficio del procuratore generale della nazione è stato anche chiesto di sospendere il cancelliere nazionale, Alexander Vega, uno degli accusati di generare una crisi di credibilità nell'ufficio del registro.

I rappresentanti delle diverse campagne elettorali hanno espresso la loro preoccupazione per le prossime elezioni, il mancato pagamento di risorse per alcune campagne, la mancanza di meccanismi per garantire l'integrità personale dei candidati e l'insicurezza nelle regioni che potrebbero limitare l'esercizio del diritto di voto.

«L'istituzionalità continuerà ad essere forte, legittimata e lavorerà per la trasparenza e le garanzie, sia per le campagne politiche che per i cittadini», ha detto Cabello dopo quasi quattro ore di incontro. Ha anche fatto il punto e ha evidenziato alcune delle conclusioni raggiunte con i diversi fronti politici.

Una delle grandi domande sul tavolo era la possibilità di sospendere il cancelliere nazionale Alexander Vega, che è sotto indagine preliminare da parte dell'ufficio del procuratore generale a causa di irregolarità nelle passate elezioni legislative. Su questo, Cabello ha risposto: «Per ora non possiamo nominare un cancelliere ad hoc. Siamo in fase di test. Oggi la Segreteria ci ha inviato un rapporto completo sul piano di lavoro per la campagna presidenziale di 42 giorni. Tutti questi test, dopo quell'analisi, decideremo in base alle regole se una sospensione è appropriata».

D'altra parte, e nonostante le molte preoccupazioni e preoccupazioni da parte dei candidati e delle loro formule vicepresidenziali in vista delle elezioni che si terranno tra poco più di un mese. Il cancelliere generale della nazione ha riferito sulle modifiche ai moduli E-14 e alla carta per le elezioni presidenziali.

Come annunciato in precedenza dal cancelliere Alexander Vega, il modulo E-14 conterrà ora scatole più grandi e fotografie a colori dei candidati alla presidenza. Ciò mira a rendere molto più facile per le giurie votanti eseguire il pre-conteggio e quindi evitare errori nella marcatura delle caselle, qualcosa che, secondo l'entità, ha influenzato i risultati al momento del conteggio nelle passate elezioni legislative.

Alcune delle modifiche richieste dalle diverse campagne politiche sono state apportate alle schede elettorali e sono state approvate dal Consiglio elettorale nazionale (CNE). I candidati avranno fotografie più grandi, loghi a colori e la stampa di questi sarà effettuata su carta ecologica. D'altra parte, più di 700.000 giurie votanti saranno selezionate nel sorteggio e sarà garantito che «tutti i membri dei seggi elettorali siano distribuiti in modo eterogeneo, con diverse affiliazioni politiche, e le giurie nominate dalle campagne politiche avranno la priorità», ha detto la Segreteria.

