La storia di morte, abusi e massacri di El Frontón, il carcere ha proposto di ricevere condannati per stupro in Perù

Martedì, la deputata del Cambio Democrático (ex Insieme per il Perù), Isabel Cortez, ha detto alla stampa e ha suggerito che il prigione conosciuta come El Pediment. Ha proposto che i condannati per stupro e omicidio siano inviati e scontino «l'ergastolo senza il piacere di averlo», perché le persone che commettono questi atti non dovrebbero andare in una prigione comune e avere tutti i benefici della legge.

«El Fronton deve essere riaperto e lì inviato a coloro che stuprano, uccidono, li mandano lì per scontare l'ergastolo, senza benefici. Fatta eccezione per quello attuale, i condannati all'ergastolo hanno molti benefici», ha detto in conversazione con PBO Digital. Inoltre, era del parere che i condannati per questi crimini scontassero la pena senza ridurre la pena.

Tuttavia, molti non conoscono questa prigione chiamata El Fronton. Questo luogo è ricordato per la rivolta del 18 giugno 1986, durante l'amministrazione dell'ex presidente Alan García, che ha lasciato morti 118 detenuti.

SUL FRONTON

Si trova su una piccola isola nell'Oceano Pacifico, vicino alla costa peruviana, nella città di Callao. Dopo essere stata disabitata per secoli, all'inizio del XX secolo fu costruita una prigione per ospitare i prigionieri, in particolare i criminali più pericolosi dell'epoca. Anche politici come l'ex presidente Fernando Belaúnde Terry sono stati arrestati in quella prigione. Nel suo caso, è successo nel luglio 1962 dopo aver guidato una protesta da Arequipa contro l'allora governo di Manuel Prado Ugarteche.

Tuttavia, il Fronton è ricordato per uno dei casi più sanguinosi della storia recente del Perù. E ad oggi ci sono diverse versioni di ciò che è realmente accaduto in quei giorni, al punto da screditare il governo di quel tempo.

EL MOTÍN DAL 1986

anni '80. Nel mezzo del terrorismo in Perù e con la presenza del Sentiero Splendente e del Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru, arrivò il primo governo di Alan García, con la ricerca dell'Apra per poter rappresentare l'eredità di Victor Raúl Haya de la Torre.

Il 18 giugno 1986, iniziò un ammutinamento sincronizzato nella prigione di El Fronton. È iniziato nel padiglione blu dell'isola penale. Decine di prigionieri morirono lì, giustiziati con il pretesto di una rivolta di prigionieri che resistevano al trasferimento in una prigione di massima sicurezza come Canto Grande.

Se sabe que habría presencia de simpatizantes a Sendero Luminoso en El Frontón y que habían convertido pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Foto: Revista Caretas.

Gli eventi si sono verificati contemporaneamente al punto che si credeva che ci fosse una pianificazione preventiva, poiché i prigionieri, secondo la rivista Caretas, avevano armi create sotto la richiesta di migliori condizioni carcerarie, il riconoscimento dello status di prigionieri politici e lo scioglimento dell'INPE.

La rivista afferma che alle 10 di quel giorno, il presidente Alan García ha chiesto una riunione di emergenza con il Consiglio dei ministri e le forze armate per, poco dopo, rivelare attraverso il suo vice ministro dell'Interno, Agustín Mantilla, le azioni energiche che sarebbero state intraprese se i prigionieri non si fossero arresi . Dopo il dialogo, il Joint Command e i membri della Guardia Repubblicana hanno preso il controllo della situazione.

Puerto del penal en El Frontón. Foto: Revista Caretas.

Nella prigione di El Fronton, la Marina entrò in azione mentre i prigionieri tenevano in ostaggio tre membri della Guardia Repubblicana. Nel pomeriggio del 18 giugno, Agustín Mantilla è arrivato alla prigione, ha detto, per ordine dello stesso Alan García. Il viceministro ha ordinato la sospensione del dialogo con i detenuti, nonostante il rimprovero delle autorità giudiziarie. Il direttore della prigione, il giudice e il pubblico ministero hanno protestato contro la presenza dei marittimi sul posto.

Vista exterior del penal durante el amotinamiento (Foto:VÍCTOR CH. VARGAS/Revista Caretas)

MASSACRO ALL'ALBA

Secondo la versione della Commissione per la verità e la riconciliazione, il massacro è avvenuto alle 3 del mattino, e con armi tradizionali, bazooka, mortai, dinamiti ed esplosivi, hanno demolito il Blue Pavilion. I detenuti che si sono arresi sono stati portati ai «bagni», un'area in cui i sopravvissuti hanno dichiarato di aver ucciso i prigionieri con colpi e baionette. Si stima che siano morti 113 prigionieri, molti dei quali torturati e giustiziati. Ma c'erano anche persone scomparse.

Junio 1986: Destacamento militar en la isla de El Frontón. Foto: Revista Caretas

TESTIMONIANZE DI QUELLO CHE È SUCCESSO

Carlos Castillo Vega, un ex marine, accusato e collaboratore effettivo, ha detto alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione che l'ordine emesso era di giustiziare i sovversivi, e che se ci fossero sopravvissuti era a causa dell'arrivo del presidente del Senato in quel momento, Armando Villanueva, perché al suo arrivo «non potevano più toccare» i prigionieri.

Donde termina el sendero. El frontón reabre sus puertas. Foto de la llegada del segundo contingente de presuntos terroristas a la otrora tétrica isla-prisión. Foto: Revista Caretas.

I membri della Guardia Repubblicana hanno sottolineato che le azioni di annientamento sono state intraprese dallo stesso presidente Alan Garcia. D'altra parte, altre testimonianze hanno detto a La República nel 2003 che Agustín Mantilla era sulla scena dell'operazione e hanno dato un dettaglio: dicono che la Marina gli abbia consegnato un operatore radio per comunicare con un superiore, che gli ha dato ordini.

«Non sappiamo a chi mantilla stesse riferendo i fatti. Gli era stato assegnato un operatore radio. Per tutto il tempo ero con un trasmettitore radio in mano, a dare un resoconto di ciò che stava accadendo», ha detto uno di loro a La República.

