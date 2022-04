La risposta di Petro e Hernández a Martín Santos se avessero reinstallato la colomba della pace di Botero nella Casa de Nariño

Martín Santos, figlio dell'ex presidente Juan Manuel Santos, ha chiesto ai candidati presidenziali se fossero arrivati alla Casa de Nariño avrebbero rimesso la colomba della pace che Santos aveva di nuovo nella casa presidenziale durante la sua amministrazione dopo gli accordi di pace con le FARC.

La colomba è stata realizzata artisticamente dallo scultore antiochino Fernando Botero e consegnata proprio il giorno in cui sono stati firmati gli accordi insieme a un messaggio di Botero che diceva: «Mi unisco a questo processo trascendentale di pace in Colombia».

Da allora, il monumento si trova nella Casa de Nariño ed è stato rimosso da lì, secondo Martín Santos, su richiesta dell'attuale presidente Iván Duque. Questa è stata la domanda posta dal primogenito dei santi tramite Twitter:

A questa affermazione, diversi seguaci di Martín Santos hanno risposto che è stato suo padre a mandare il piccione al Museo Nazionale dove attualmente si può vedere: «Vediamo, tuo padre l'ha spostato al Museo Nazionale... perché vuoi tirarlo fuori da lì. Lascia lo spettacolo», «Ma Martiiiiin se il piccione è nel Museo Nazionale dal 4 agosto 2018, tua madre ha rinunciato e tutto» e «l'attuale governo non l'ha tirato fuori... è stato consegnato prima al Museo Nazionale ed è in mostra», sono alcuni dei commenti che gli hanno fatto.

Tuttavia, nei commenti lo stesso Martin ha commentato che «la notifica è avvenuta durante il processo di splicing. Ecco perché la data di trasferimento è precedente al 7 agosto».

Santos ha taggato Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt, Gustavo Petro e l'ingegnere Rodolfo Hernández, gli ultimi due sono quelli che hanno davvero trovato una risposta sul social network.

Da parte di Gustavo Petro, la risposta è stata breve, ma chiara: «la stiamo reinstallando», ha detto il leader del Patto storico, che ha sempre concordato con il processo di pace con la guerriglia estinta delle FARC.

Mentre era dalla parte di Rodolfo Hernández la sua risposta è stata un po 'più lunga, ma a dire il vero simile a quella di Petro su Twitter: «Puoi supporre che la colomba della pace di Botero sarà nella Casa de Nariño, ma la pace non lo è sarà un vero museo, ma sarà vivo in tutto il paese, nel mio governo».

Nessuno degli altri candidati ha risposto alla domanda di Martin. La corsa per arrivare a Casa de Nariño sta diventando ogni giorno più intensa per i candidati che si recano in molte parti del paese per portare le loro proposte alle comunità e alle città di più capitali.

Si occupano anche dei media su questioni di attualità e presentano le loro proposte e idee per diventare presidenti della repubblica per i prossimi 4 anni. Ricorda che le elezioni per il primo turno presidenziale sono il 29 maggio.

