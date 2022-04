La dittatura di cubana ha imposto un controllo ai cittadini dell'Avana che li costringe ad acquistare solo nei negozi del comune in cui risiedono

Personas con tapabocas hacen fila afuera de un centro comercial para comprar productos, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Il regime provinciale dell'Avana ha annunciato martedì che, a partire da giovedì prossimo, e a causa della «situazione esistente con la disponibilità di prodotti», i cittadini della capitale potranno acquistare solo dai negozi statali nel comune in cui risiedono.

Nella nota, le autorità dell'Avana hanno dichiarato che l'obiettivo della misura è «rendere le vendite più redditizie, ottenere una maggiore equità e di conseguenza ridurre l'agglomerazione di persone negli stabilimenti».

In questo modo, tutti i prodotti nei negozi della catena Caribe e Cimex - entrambi statali - saranno controllati e regolamentati dal governo. Inoltre, l'acquisto sarà registrato nel libro delle forniture dei cittadini.

Un'altra misura da attuare a partire da giovedì sarà l'organizzazione dei cicli di vendita per i prodotti controllati. Sebbene, chiarisce la nota, saranno effettuati «in conformità con le reali possibilità di approvvigionamento e logistica».

La cosiddetta municipalizzazione era già stata applicata sull'isola durante i periodi più difficili della pandemia, e ora cade in un momento in cui c'è carenza di prodotti di base per le famiglie cubane.

Recentemente, Cimex ha ammesso che c'è una carenza di pannolini nel paese. Il governo ha anche accettato che la produzione di beni come carne di maiale e zucchero è inferiore alle aspettative.

Il regime insulare ha presentato a febbraio all'Assemblea nazionale del potere popolare (Parlamento, unicamerale) una proposta per una legge sulla sovranità alimentare volta ad aumentare la produzione agricola e quindi a ridurre la sua dipendenza dalle importazioni.

L'isola (con 11,2 milioni di abitanti) importa tra il 60 e il 70 per cento del cibo che consuma con una spesa stimata di oltre 2 miliardi di dollari l'anno, secondo i dati ufficiali.

Finora, la misura non riguarda i negozi che vendono in valuta estera, spesso irraggiungibili per il cittadino medio.

La combinazione della pandemia, l'inasprimento delle sanzioni dell'embargo economico imposto dagli Stati Uniti a Cuba e gli errori nella gestione macroeconomica hanno portato a carenze di prodotti di base, carenza, parziale dollarizzazione dell'economia e alta inflazione.

