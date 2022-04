La compagnia aerea Latam ha ripristinato la rotta tra Cartagena e Lima dopo due anni di pandemia

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Martedì prossimo, 3 maggio, la compagnia aerea cilena Latam riprenderà una rotta che aveva smesso di fare per due anni, a causa della pandemia di covid-19. Questa è la rotta diretta tra Cartagena (Colombia) e Lima (Perù).

Il volo LA2448B decollerà tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e la domenica, e aumenterà a cinque il numero di destinazioni che la compagnia aerea offre in Colombia. Gli altri quattro sono Medellin, Bogotà, Barranquilla e l'arcipelago di San Andrés.

Cristina Gil de Melo, responsabile vendite di Latam Airlines Perù, ha affermato che la ripresa di questa rotta «aumenterà le speranze di centinaia di dipendenti LATAM che lavorano da diversi mesi per riattivare questa rotta. Tutto questo come parte dell'impegno che abbiamo come organizzazione, per la riattivazione del turismo, la promozione del commercio e la connettività della regione».

Questo annuncio del Latam si aggiunge anche alla rotta diretta Quito-Bogotá, aperta il 1 aprile. Questa rotta vola il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Mónica Fistrovic, direttore esecutivo della filiale Latam in Ecuador, ha dichiarato pochi giorni fa che «l'apertura della rotta Quito-Bogotá è la prova del nostro impegno a continuare a collegare gli ecuadoriani e promuovere l'Ecuador in altre destinazioni internazionali».

La compagnia aerea sta affrontando importanti cambiamenti ultimamente e prevede di operare circa 1.059 voli giornalieri nel mese di aprile 2022, contando voli nazionali e internazionali nelle sue 132 destinazioni nei 20 paesi che collega.

Lo scorso marzo, il traffico passeggeri (misurato in chilometri passeggeri noleggiati - RPK) era del 66,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, sulla base di un'operazione misurata in ASK (posti per chilometri disponibili). Ciò significa che il fattore di occupazione è diminuito di 1,7 punti percentuali, raggiungendo l'81,1%.

D'altra parte, la sua filiale in Brasile ha recentemente ritirato il suo pilota più longevo, noto come Comandante Loreto, che ha guidato voli commerciali per 44 anni e ha sperimentato la fusione tra il brasiliano Tam e il cileno Lan. L'ultima settimana ha guidato da Rio de Janeiro al Brasile.

Aeronáutica Civil ha riferito che a causa dell'elevata domanda e delle condizioni meteorologiche avverse intorno all'aeroporto internazionale El Dorado, le operazioni aeree hanno ritardi di oltre 90 minuti e ha raccomandato ai viaggiatori di contattare le compagnie aeree per anticipare possibili cambiamenti negli itinerari.

Avianca ha avviato un piano di emergenza per impedire ai passeggeri che non sono in grado di viaggiare durante il 19 aprile, di farlo riprogrammando il loro volo, senza costi aggiuntivi o penalità, una misura che si applica solo a coloro che hanno avuto voli nazionali in Colombia tra le 12:00 mezzogiorno e mezzanotte.

Da lunedì, le operazioni aeroportuali sono state compromesse a causa delle avverse condizioni meteorologiche che si sono verificate nella capitale del Paese a causa delle forti piogge di cui l'IDEAM aveva già avvertito.

«Si prevede che la nuvolosità e le piogge da moderate a abbondanti aumenteranno nelle regioni del Pacifico, dei Caraibi, delle Ande, dell'Orinoquia e dell'Amazzonia, le più forti durante il pomeriggio, la notte e la mattina presto, e accompagnate da attività elettrica durante i periodi di forti piogge, grandinate e/o tempeste, diminuendo gradualmente verso giovedì 21", ha detto l'entità attraverso una dichiarazione.

