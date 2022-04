Gli agenti di polizia dell'URI di Puente Aranda saranno indagati per la fuga di undici detenuti

Lunedì scorso, 18 aprile, undici prigionieri sono fuggiti dall'Unità di Reazione Immediata (URI) nella città di Puente Aranda. La polizia metropolitana di Bogotà (Mebog) ha lanciato un'operazione per riconquistare questi prigionieri e ha assicurato martedì di aver aperto un'indagine disciplinare contro gli agenti di polizia incaricati dell'URI.

La notizia è stata diffusa attraverso un video diffuso da Noticias Caracol, in cui è stato mostrato come diversi prigionieri si sono arrampicati attraverso una recinzione e sono fuggiti dalla prigione. La registrazione ha mostrato che un poliziotto si sta avvicinando al settore nel tentativo di arrestare queste persone; tuttavia, la maggior parte era già riuscita a eludere le misure di sicurezza.

Il colonnello de la Mebog, Edgar Cárdenas, in un'intervista a La FM, ha affermato che l'indagine disciplinare cerca di chiarire la presunta responsabilità della divisa nella fuga. «Stiamo svolgendo altre attività per stabilire probabili fallimenti nel servizio», ha detto il poliziotto.

L'inchiesta è stata registrata dopo che Mebog ha spazzato via telecamere e informazioni dai cittadini. «È stato stabilito che un veicolo potrebbe essere coinvolto e probabilmente ha raccolto alcune persone che sono fuggite dall'URI di Puente Aranda», ha affermato il colonnello.

Cárdenas ha spiegato che nell'URI di Puente Aranda ci sono 565 persone private della libertà e nella capitale c'è un record di 3.080 con un sovraffollamento del 183%. «Lavoriamo quotidianamente con il National Penitentiary and Prison Institute (Inpec) per trasferire le persone nelle carceri», ha spiegato il colonnello. «L'indagine stabilirà il presunto fallimento e la responsabilità nel servizio».

Cosa si sa della perdita

L'ufficiale ha fornito i dettagli della fuga degli undici prigionieri al media radiofonico. Secondo Cardenas, alle 6:40 del mattino gli operatori dei servizi generali stavano portando la spazzatura in un posto vicino all'ingresso delle celle dei detenuti. «Una persona privata della libertà stava usando il servizio sanitario e quando è stato rientrato nelle celle, una trentina di prigionieri si stavano avventando sul custode», ha detto il colonnello.

L'ufficiale in uniforme ha affermato che, a causa del numero di persone nell'URI, «è possibile violare il cancello e la capacità dei custodi». A quel tempo sono fuggite 12 persone che hanno notato la porta aperta dove è stata portata la spazzatura, «saltano facilmente oltre una recinzione che si trovava nel posto», ha aggiunto Cárdenas.

Tra i fuggitivi, uno di loro è stato riconquistato. «I crimini per i quali queste persone sono state detenute sono l'omicidio, il traffico, il trasporto di stupefacenti e il trasporto illegale di armi da fuoco», ha detto il colonnello de la Mebog. Ha anche ricordato che è in corso il processo di ricollocazione per la riconquista, che è responsabile della sezione di intelligence e della polizia giudiziaria; mentre, una squadra della Procura emetterà mandati di arresto per il reato di fuga e quindi li collocherà nel cartello dei più ricercati.

«Abbiamo uno staff di custodi di polizia che hanno stabilito procedure per il trattamento delle persone private della libertà all'interno delle celle e le attività svolte al loro interno, come il conteggio giornaliero e il servizio sanitario», ha concluso Cárdenas a La FM.

