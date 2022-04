Cos'è Rosa Salary e come ottenerlo

Il governatore dello Stato del Messico, Alfredo del Mazo Maza, ha continuato la consegna delle carte del programma di aiuti economici per le donne in povertà: il Pink Salary.

Martedì 19 aprile, Del Mazo Maza ha continuato con la consegna delle carte a Toluca attraverso un evento pubblico, interrotto dall'inizio della pandemia COVID-19. Ma di fronte al calo delle infezioni e dei ricoveri, hanno ripreso gli eventi.

Del Mazo si è detto molto entusiasta di dare le carte alle donne in diversi comuni dello stato. All'evento hanno partecipato circa un migliaio di donne e cinquemila altre da remoto che avrebbero ricevuto anche il sostegno. «Grazie a te, le famiglie stanno andando avanti ed è per questo che è nato il programma Pink Salary», ha affermato il governatore.

Le donne provenivano dai comuni di Toluca, Atizapán, Capulhuac, Mexicaltzingo, Metepec, San Mateo Atenco, Texcaliacac, Tianguistenco, Ocoyoacac, Xalatlaco e Zinacantepec.

Il programma di sviluppo sociale delle famiglie forti Salario Rosa, secondo il suo sito ufficiale, mira ad aumentare il reddito economico delle donne dai 18 ai 59 anni che vivono nell'entità messicana che sono in povertà.

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

La concessione di trasferimenti in denaro è anche per coloro che sono impegnati nel lavoro domestico e non ricevono una remunerazione, così come la formazione per lo sviluppo umano, che, secondo il governatore, servono a continuare a studiare, a investire in un'impresa e nell'autoimprenditorialità.

Fornisce inoltre sostegno alle donne nel campo dei diritti umani, nei procedimenti legali, nelle cure psicologiche che dovrebbero essere richieste dal titolare. Oltre ai servizi sanitari pubblici, all'assistenza psicologica e sociale e all'assistenza per consentirgli di completare la sua istruzione di base.

Questo sostegno finanziario consiste nella consegna di 2.400 pesos su base bimestrale, che viene concessa alle donne vulnerabili e ai membri del programma, che continuerà ad essere in vigore tra i programmi concessi dallo Stato del Messico.

Mentre ha indicato che il sostegno è per tutto ciò che i beneficiari vorrebbero, ha detto che si concentra principalmente su questioni di salute, cibo, spese delle famiglie e questioni relative all'istruzione.

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

Inoltre, il governatore ha affermato che il programma non è una consegna «una tantum», ma nel corso di un anno.

Quali sono i requisiti per candidarsi?

-Verificare che il richiedente viva in una situazione vulnerabile come; povertà, povertà estrema, scarse risorse ed emarginazione.

-Essere residente nello Stato del Messico.

-Avere l'età consentita, cioè tra i 18 ei 59 anni.

-Essere casalinga e non avere alcun lavoro professionale.

-Non avere un reddito da un lavoro formale.

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

Sebbene la chiamata sia chiusa, il processo può essere online, attraverso il portale Internet del Consiglio di Stato per le donne e la previdenza sociale (CemyBS); o di persona presso il Segretariato per le donne e la previdenza sociale.

In questo caso, è necessario presentare quanto segue:

-Identificazione ufficiale valida.

-Prova di indirizzo non più vecchia di tre mesi di Edomex.

-Chiave unica del registro della popolazione (CURP)

-Lettera di impegno

-Il formato di registrazione al programma

-Fornire una forma di manifestazione di mancata ricezione di reddito

Per il modulo faccia a faccia, dovrà essere fissato un appuntamento. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e l'indirizzo è in Av. Generale Felipe Ángeles esquina Quintana Roo, s/n, Colonia Villa Hogar, C.P 50170, Toluca, Stato del Messico.

Una volta iscritta al programma, la beneficiaria riceverà la sua carta rosa, attraverso la quale potrà controllare il suo saldo e i suoi movimenti telefonicamente al numero 800 276 93 5.

Per qualsiasi chiarimento o dubbio, le parti interessate possono contattare la linea Salario Rosa per lo sviluppo integrale della famiglia al numero 722 915 56 23 o 722 213 89 16, il Dipartimento di assistenza alla disabilità 722 2 17 28 55 estensione 8101 o possono inviare la loro richiesta in una e-mail dirmujercemybs@edomex.gob.mx.

