Stephanie Cayo conferma la fine della sua relazione con Maxi Iglesias ed evita di parlare dell'attore Kerem Bürsin

Stephanie Cayo ha confermato ciò che molti dei suoi fan temevano. L'attrice ha rivelato che la sua relazione con l'attore spagnolo Maxi Iglesias è terminata. Durante un'intervista con un media internazionale, la peruviana non ha potuto fare a meno di rispondere alle forti voci sulla sua rottura iniziato una settimana fa e il suo legame con l'attore turco Kerem Bürsin.

Come ricorderete, il programma Amor y Fuego è iniziato con speculazioni sulla loro separazione e hanno raccontato quali erano i titoli della stampa italiana che hanno iniziato a collegarlo al collega produttore nato a Istanbul.

Senza fornire ulteriori dettagli, il membro della famiglia Cayo ha dichiarato di non essere più una coppia di Maxi Iglesias e ha colto l'occasione per evidenziare il successo del film. «Until we meet again», dove entrambi sono stati protagonisti e hanno sviluppato una storia d'amore.

«No, non andremo più avanti. La storia d'amore è ancora nel film e siamo entrambi molto felici che la nostra storia abbia trafitto così tanti cuori. Il film è andato molto bene. Siamo molto contenti dei risultati», ha detto Stephanie con molta calma.

Ha anche sottolineato che oggi sono ottimi amici. «Non eravamo nemmeno la coppia perfetta nel film, eppure queste cose accadono. Siamo amici e ci amiamo molto».

D'altra parte, ha evitato di fare riferimento a Kerem Bürsin sottolineando che si tratta di una questione privata. «È una questione molto personale. Preferisco non dire nulla al riguardo», ha detto. Tuttavia, non ha negato di averlo incontrato durante il suo viaggio in Spagna. «L'ho conosciuto ed è un bravo ragazzo, anche se non l'ho ancora incontrato molto bene».

Stephanie Cayo conferma la fine della sua relazione con Maxi Iglesias. VIDEO: YouTube

PERCHÉ STEPHANIE CAYO È IMPARENTATA CON KEREM BürSin?

Una fotografia di Kerem e Stephanie li avrebbe messi al centro della controversia. Entrambi sembrano molto sorridenti in un'istantanea in bianco e nero. Sebbene la foto fosse incolore, si poteva vedere che l'attrice indossava gli stessi abiti che mostrava nelle sue storie su Instagram quel giorno dell'incontro.

Ciò è avvenuto dopo che il produttore e modello 34enne ha visitato la Spagna per partecipare a un progetto con il famoso Antonio Banderas. Da parte sua, la peruviana ha visitato Madrid per festeggiare il suo compleanno con la sorella Fiorella Cayo. Vale la pena ricordare che i media internazionali hanno sottolineato che Kerem avrebbe già conosciuto la famiglia Cayo.

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

