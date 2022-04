Sergey Lavrov ha confermato che la Russia ha iniziato la sua offensiva su larga scala per occupare

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Moscú, Rusia, el 8 de abril de 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato martedì che la prossima fase della campagna militare russa in Ucraina è iniziata, concentrandosi sulla «completa liberazione» delle regioni filo-russe di Donetsk e Luhansk.

«L'operazione nell'Ucraina orientale è finalizzata, come già annunciato, alla completa liberazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk. Questa operazione continuerà, sta iniziando la prossima fase di questa operazione speciale», ha detto in un'intervista alla rete televisiva India Today, trasmessa dal suo dipartimento.

«E, mi sembra, ora sarà un momento importante in questa operazione speciale», ha aggiunto Lavrov, il primo alto funzionario russo che conferma pubblicamente che la grande battaglia della Russia per il Donbas è iniziata.

Le forze armate ucraine avevano detto in precedenza martedì che la Russia sta tentando di ottenere il «pieno controllo» delle regioni di Donetsk e Luhansk, dopo che il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha dichiarato lunedì che Mosca ha lanciato la sua offensiva su larga scala nel Donbas.

«Il nemico russo sta cercando di continuare le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk, oltre a mantenere un corridoio terrestre con la Crimea temporaneamente occupata», ha detto lo stato maggiore dell'esercito ucraino.

«I principali sforzi del nemico si concentrano sulla rottura delle difese delle truppe ucraine nelle regioni di Lugansk e Donetsk, oltre a ottenere il pieno controllo della città di Mariupol», ha sottolineato in un messaggio sul suo account Facebook ufficiale.

Ha anche sottolineato che «gli attacchi missilistici e i bombardamenti contro obiettivi civili in tutta l'Ucraina non si fermano» e ha indicato una «escalation» di questi attacchi nell'ovest del Paese lunedì, quando la città di Leopoli è stata attaccata.

Le forze armate ucraine hanno anche sottolineato che Mosca «continua a inviare armi e attrezzature militari in Ucraina dalle regioni centrali e orientali della Russia». «Insieme alle unità da combattimento, sposta le unità di supporto», hanno detto. In questo senso, hanno assicurato che le forze russe «stanno dispiegando centri logistici e creando basi sul campo per riparare e rinnovare le attrezzature danneggiate».

D'altra parte, hanno dettagliato che «il nemico russo continua a bloccare parzialmente la città di Kharkiv» e ha aggiunto che «nell'area di Izium, il nemico russo sta compiendo operazioni offensive sulla riva occidentale del fiume Siversky Donets».

