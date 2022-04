«Sembrano completamente sconfitti»: così Noroña ha deriso i leader di Va por México

CAMPECHE, CAMPECHE, 15SEPTIEMBRE2021.- Layda Sansores San Román tomó protesta como gobernadora constitucional de Campeche en el Congreso del Estado, luego de esto se dirigió a la Plaza de República en donde expresó que "Campeche formará parte de la cuarta transformación, primero los pobres, y lo mejor para los pobres”, además añadió que “apostaremos fundamentalmente por lo que es nuestra vocación de mar, de campo, de turismo, salud para todos como un derecho prioritario; educación, combatiremos la violencia contra las mujeres, salarios dignos para los policías, y los abogados de oficio serán los mejores y los mejor pagados, serán motivo de orgullo y dignidad para defender a los más humildes y a los indígenas”. Como invitados acudieron Mario Delgado, presidente de Morena; Marcela Muñoz Martínez; ex directora de seguridad pública de la alcaldía Álvaro Obregón, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otros. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Le reazioni dopo i voti per la riforma dell'elettricità alla Camera dei Deputati continuano ad apparire questo lunedì 18 aprile, come nel caso del deputato federale del partito laburista (PT), Gerardo Fernández Noroña, che ha ironizzato con la situazione.

Ed è che, nonostante il fatto che l'opposizione abbia affermato di aver vinto il dibattito domenica scorsa, 17 aprile, il petista ha deriso l'espressione che avevano tutti i leader della coalizione Va dal Messico (PAN, PRI e PRD) durante la conferenza stampa che hanno tenuto questo lunedì.

«Sembrano pieni, completamente sconfitti», sono state le parole che sono state derise dal legislatore di Marko Cortés - leader del Partito di Azione Nazionale (PAN) -, Alejandro Moreno - leader del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) - e Jesús Zambrano - leader del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) -.

Tuttavia, il suo punto di vista non si è fermato qui, mentre continuava con la sua satira e chiamava il panista come Narko Cortés, il PRI come Algrito Moreno e il Perredist come Jesús Hortera.

El polémico diputado se burló de los líderes de la oposición (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

La foto derisa dal deputato federale è avvenuta durante la conferenza stampa offerta dalla coalizione parlamentare Va por México, dove hanno annunciato di aver abbandonato la sessione in cui la riforma al Legge mineraria che AMLO ha inviato lunedì.

A quell'evento, la deputata del PAN Cecilia Patrón ha indicato che i tre gruppi parlamentari hanno deciso di non partecipare alla discussione perché il Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) e i suoi alleati non hanno permesso una discussione approfondita.

Ha anche sottolineato che, dal suo punto di vista, si è trattato di un'iniziativa che ha pagato solo alla retorica del governo federale, perché il litio è già di proprietà dello Stato messicano.

PAN, PRI y PRD ofrecieron conferencia de prensa (Foto: Twitter/@JorgeRoHe)

Nel frattempo, Jorge Romero Herrera, coordinatore della panchina PAN a San Lázaro, ha espresso la sua insoddisfazione per l'esibizione della festa delle ciliegie, poiché ha accusato che si trattava di una vendetta perché domenica scorsa la riforma elettrica non è stata approvata.

Tuttavia, all'epoca, annunciò che nei prossimi giorni la coalizione avrebbe presentato una mozione per dare loro più tempo per valutare la proposta; tuttavia, ciò non accadde.

«Il partito al governo non supera la sconfitta di ieri nel voto #ReformaEléctrica, quindi ci prova con #LeyMinera. #VaXMéxico presenterà una mozione sospensiva contro l'iniziativa per avere il tempo di valutarla», ha scritto Romero sul suo account Twitter ufficiale.

Se aprobó la Reforma a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian) REUTERS

Come detto, le azioni dell'opposizione non hanno potuto essere realizzate, perché la proposta di AMLO è stata approvata rapidamente nella plenaria della Camera bassa quando ha raggiunto la maggioranza semplice.

Con un voto di 298 a favore, 197 astensioni e zero contrari, lo Stato messicano avrà i poteri unici di esplorazione, sfruttamento, industrializzazione e uso integrale del litio.

Ora che sta proseguendo nel processo legislativo, la Camera dei Deputati discuterà gli articoli riservati, e poi saranno inviati al Senato della Repubblica per ratificare questa iniziativa con un progetto di decreto.

