Politici britannici, un «club di libertini» e un processo per stupro: «Anatomy of a Scandal», la serie che ha sfollato «Bridgerton»

Basato sul romanzo di successo di Sara Vaughan, «Anatomy of a Scandal» è stato realizzato dalla showrunner di «House of Cards», Melisa James Gibson. (Netflix)

Solo tre giorni dopo la sua prima, il 15 aprile, Anatomy of a Scandal, la nuova serie limitata britannica, ha spostato la seconda stagione di Bridgerton nel numero 1 della sua Top 10 globale, ha riportato TV Guide. Tra poche ore, quando la piattaforma aggiornerà i suoi dati di classifica, si saprà quante ore di visione (deve superare i 115,75 milioni di drammi d'epoca di Shonda Rhimes) ottenute da questo adattamento del bestseller di Sarah Vaughan con Sienna Miller, Rupert Friend e Michelle Dockery.

Dal caso Profumo, gli scandali che combinano sesso e politica hanno ricevuto un forte trattamento pubblico nel Regno Unito, con i più recenti dei quali sono l'accusa di violenza sessuale di un minore da parte di un membro del Parlamento, la condanna a due anni per lo stupro di un altro e il ricovero in ospedale per eccessi di una terza parte, oltre al caso del principe Andrea, che ha preso un accordo economico per non andare in giudizio per l'abuso di Virginia Roberts quando era minorenne ed era gestita da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Questa sorta di collage di procedimenti giudiziari che Vaughan ha coperto nel corso degli anni racconta la storia di James Whitehouse (Amico), un ministro del governo britannico e amico intimo del primo ministro (Geoffrey Streatfeild), felicemente sposato con Sophie (Miller), dalla quale ha avuto due figli da cui insegna che «The Whitehouses always! vincono!» , come ripete. Ma la sua vita privilegiata comincia a crollare quando un giornale rivela che ha avuto una relazione di cinque mesi con la sua assistente in Parlamento, Olivia Lytton (Naomi Scott).

Sophie lo difende, convinta che il padre dei suoi figli sia un brav'uomo, finché Olivia non denuncia James per stupro e inizia un processo. Entra quindi in scena il procuratore Kate Woodcroft (Dockery), che per qualche motivo non batte nemmeno le palpebre alla dimostrazione di potere del ministro costretto a lasciare l'incarico per tutta la durata del processo.

Lo sviluppo delle argomentazioni dell'accusa e della difesa aprirà crepe nelle convinzioni di Sophie, e la serie realizzata dall'ex showrunner di House of Cards Melisa James Gibson e scritta da David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal), è narrata dai suoi occhi.

Attraverso i flashback, Anatomy of a Scandal racconta come James e Sophie si sono conosciuti, quando erano entrambi studenti a Oxford. Anche lì è nata l'amicizia tra il parlamentare e il primo ministro, dove entrambi erano membri dell'esclusivo Club of Libertines, un gruppo di giovani benestanti che si dedicavano a feste di celebrità, rompevano la pace nei ristoranti e — come si è visto nel processo — commettendo alcuni crimini.

La trama intreccia passato e presente, mentre paure e dubbi crescono nella mente di Sophie. Con sottigliezza, anche se non tanto quanto I May Destroy You di Michaela Coel, i sei episodi affrontano il significato del consenso in sesso; in un momento di grande intensità, il pubblico ministero ordina alla giuria di valutare se Olivia ha dato il suo consenso o se James ha considerato se fosse consenziente.

Il resto dei temi sono i soliti nella politica del primo mondo: il privilegio, il mondo rarefatto dei potenti dove la giustizia smette di guardare tutte le persone con la stessa imparzialità, la differenza tra apparenze e realtà. Il procuratore ha una sua storia, che minaccia la stabilità del governo del primo ministro come l'identità stessa di questa donna determinata.

